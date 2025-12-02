Como você compra carne?

Depois de ser atingida por tarifas de 39% impostas pelos EUA, a Suíça agora tenta negociar um acordo mais favorável para suas exportações.

Para obter algum alívio, a nação alpina pode precisar reduzir as tarifas sobre importações americanas, como carne bovina e frango. Como isso pode influenciar o seu consumo?

Mostrar mais

Mostrar mais Agronegócio Setor agrícola suíço debate acordos para reduzir tarifas americanas Este conteúdo foi publicado em Tarifa de 39% imposta pelos EUA encarece queijos e máquinas suíças. Agora, a Suíça avalia se pode reduzir tarifas agrícolas para negociar alívio. ler mais Setor agrícola suíço debate acordos para reduzir tarifas americanas

However, certain American farming practices are banned in other countries: cattle are treated with growth-promoting hormones and chicken meat is disinfected with chlorine-based solutions, for example.

Would this put you off from buying American produce or is price the key factor?