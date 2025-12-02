Como você compra carne?
Depois de ser atingida por tarifas de 39% impostas pelos EUA, a Suíça agora tenta negociar um acordo mais favorável para suas exportações.
Para obter algum alívio, a nação alpina pode precisar reduzir as tarifas sobre importações americanas, como carne bovina e frango. Como isso pode influenciar o seu consumo?
Setor agrícola suíço debate acordos para reduzir tarifas americanas
However, certain American farming practices are banned in other countries: cattle are treated with growth-promoting hormones and chicken meat is disinfected with chlorine-based solutions, for example.
Would this put you off from buying American produce or is price the key factor?
