The Swiss voice in the world since 1935

Como você compra carne?

Moderador:

Meus temas de trabalho são alimentos e agronegócios. Tenho interesse especial na cadeias de suprimentos sustentáveis, segurança e qualidade de alimentos, além de novas empresas e tendências na indústria alimentícia. Me formei em silvicultura e biologia da conservação. Então passei para a advocacia ambiental. O jornalismo e Suíça me tornaram um observador neutro que responsabiliza as empresas por suas ações.

Depois de ser atingida por tarifas de 39% impostas pelos EUA, a Suíça agora tenta negociar um acordo mais favorável para suas exportações.

Para obter algum alívio, a nação alpina pode precisar reduzir as tarifas sobre importações americanas, como carne bovina e frango. Como isso pode influenciar o seu consumo?

Mostrar mais

However, certain American farming practices are banned in other countries: cattle are treated with growth-promoting hormones and chicken meat is disinfected with chlorine-based solutions, for example.

Would this put you off from buying American produce or is price the key factor?

Participe da discussão

As contribuições devem respeitar as nossas regras. Se você tiver dúvidas ou quiser sugerir outros temas para debates, nos escreva!
Pjamies
Pjamies
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Tinha a ideia de que a UE não permitia a importação de carne dos EUA devido aos produtos químicos que utiliza na alimentação do gado e nas injecções nos animais

I was under the Perception that the EU did not allow for the import of US meat due to the chemicals it uses on cattle feed and animal injections

mandy@govender.ch
mandy@govender.ch
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Veja-se o que aconteceu aos avicultores sul-africanos depois de terem sido intimidados por Obama a permitir a entrada de 65 mil toneladas de frango americano no país. Perderam-se 9000 postos de trabalho e 47% das explorações agrícolas de pequena e média dimensão fecharam as portas. Infelizmente, as pessoas compram barato se houver oferta. Um cidadão educado e informado poderia mudar essa maré. Não somos obrigados a comprar frango americano, existem outras fontes de frango e de proteínas.

Take a look at what happened to the South African poultry farmers after they were bullied by Obama into allowing 65 thousand tonnes of US chicken into the country. 9000 jobs lost and 47% of small to medium scale farms shut their doors. People will buy cheap unfortunately if its on offer. An educated informed citizen could change that tide. You are not forced to buy US, there are other sources of chicken and protein.

Pacall
Pacall
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Estou reformado e continuo a comprar produtos locais. Obviamente, o orçamento é um fator importante, mas a qualidade e o valor da carne também o são. Apoiar a indústria suíça da carne é apoiar a Suíça. Dar prioridade aos produtos regionais, depois aos produtos da Suíça e, finalmente, comprar produtos europeus como terceira opção. A última opção é comprar produtos estrangeiros por necessidade (por exemplo, ananases). Não há necessidade de comprar carne americana, há muita necessidade de comprar carne suíça. Talvez alguns criadores de gado não usem hormonas, mas muitos usam-nas, assim como os produtos OGM que são permitidos quando na Suíça são proibidos por enquanto. Lutem para defender o valor e a qualidade da carne suíça.

I am retired and still buy local, obviously budget is a main factor but quality and meat value is important. Support the Swiss meat industry and you support Switzerland, Giving priority to regional products then products from Switzerland and finally buying European products as a thrid choice. Last choice is buying foreign products by necessity (example Pineapples ). There is no need to buy US meat lots of need to buy Swiss. Maybe some ranchers don't use hormones but many do as well also the GMO products being allowed when in Swirzerland its banded for now. Fight back defend the value and quality of Swiss meat.

TXgirlUS
TXgirlUS
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Como criador de gado Angus nos EUA, existe muita informação incorrecta sobre a utilização de hormonas. A nossa carne não contém hormonas e todo o nosso gado é alimentado com erva. Muitos outros criadores não usam hormonas e orgulham-se de produzir carne de alta qualidade. São os importadores suíços que podem exigir dos EUA produtos sem hormonas, se assim o entenderem.

As a US Rancher raising mainly Angus cattle, there is a lot of inaccurate information concerning the use of hormone. Our meat is free of hormones and all our Cattle are grass fed. Many other Ranchers don't use hormones and take pride in producing high quality beef. It is the Swiss Importers that can demand hormone free product from the US if they choose so.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Preço, preço, preço! A carne é terrivelmente cara na Suíça. Porque é que a discussão sobre os preços dos alimentos continua a ser dominada pelo bem-estar dos animais e não pelo bem-estar dos reformados, que são muitas vezes pressionados pelos preços dos alimentos

Price, price, price! Meat is horribly expensive In Switzerland. Why discussion about food prices is still dominated by welfare of animals, not welfare of pensioners who are often squeezed by food prices

Ntee1
Ntee1
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Considero toda esta situação profundamente dececionante. É inaceitável que a Suíça seja pressionada a prejudicar os seus próprios agricultores e cidadãos para resolver um problema criado no estrangeiro e motivado por ciúmes. Até que ponto é que os países se vão unir contra as políticas de mão pesada da atual administração dos EUA? ____ Uma e outra vez, vemos nações a oferecer concessões dispendiosas apenas para reduzir as tarifas. Mas a Suíça sempre se orgulhou da qualidade da sua alimentação. Sim, as nossas compras são caras - mas o que estamos realmente a pagar é a qualidade, a sustentabilidade e o tratamento humano dos nossos animais. Permitir a entrada de carne de vaca americana no nosso país não só ameaçaria a saúde pública, como também prejudicaria a União dos Agricultores Suíços, desestabilizaria a agricultura local e comprometeria a nossa bússola moral. ____ Cada franco que gastamos é um voto. Por muito mais barata que a carne de vaca dos EUA possa parecer, não a apoiarei. Prefiro investir na proteção dos nossos agricultores, dos nossos padrões alimentares e dos valores que definem a Suíça.

I find this entire situation deeply disappointing. That Switzerland should be pressured into harming its own farmers and citizens to resolve a problem created abroad, and driven by jealousy, is unacceptable. At what point will countries stand together against the heavy-handed policies of the current U.S. administration? ____Time and again, we see nations offering costly concessions just to reduce tariffs. But Switzerland has always prided itself on the quality of our food. Yes, our groceries are expensive - but what we are really paying for is quality, sustainability, and the humane treatment of our animals. Allowing U.S. beef into our country would not just threaten public health; it would undermine the Swiss Farmer’s Union, destabilize local agriculture, and compromise our moral compass. ____Every franc we spend is a vote. No matter how much cheaper U.S. beef may appear, I will not support it. I would rather invest in protecting our farmers, our food standards, and the values that define Switzerland.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR