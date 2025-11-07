Sete pessoas são hospitalizadas após abrirem pacote ‘suspeito’ em base militar dos EUA
Pelo menos sete pessoas foram hospitalizadas brevemente depois que um pacote contendo um pó branco foi aberto em uma base militar perto de Washington, nesta quinta-feira (7), informou a imprensa dos Estados Unidos.
A Base Aérea de Andrews, usada regularmente para voos presidenciais, confirmou em um comunicado que partes da instalação em Maryland foram evacuadas “depois que um indivíduo abriu um pacote suspeito”.
O canal CNN indicou que uma equipe especializada em materiais perigosos determinou que a substância não era prejudicial, mas uma investigação está em andamento.
As pessoas que foram levadas ao hospital receberam alta, acrescentou a CNN. Algumas delas disseram sentir dor de cabeça, segundo a Fox News.
Citando duas fontes não identificadas, a CNN disse que o pacote continha um pó branco “desconhecido” e “propaganda política” que estava sendo avaliada pelos investigadores.
A Base Aérea de Andrews afirmou que, após descartar inicialmente uma ameaça imediata, encaminhou o caso ao Gabinete de Investigações Especiais.
Um porta-voz da base aérea não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação do incidente feito pela AFP.
A base fica a uma curta distância da capital dos Estados Unidos e é frequentemente usada para voos de autoridades governamentais de alto escalão.
O último pouso do presidente Donald Trump na base aconteceu na quarta-feira, em um voo do Air Force One procedente da Flórida, onde participou de um fórum empresarial.
