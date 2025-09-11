Sobe para 8 o número de mortos em explosão de caminhão de gás no México

O número de mortos na explosão de um caminhão de gás na Cidade do México aumentou para oito nesta quinta-feira (11), após o anúncio do falecimento de outros dois feridos no acidente, informou a Prefeitura local.

A megacidade foi abalada na tarde de quarta-feira pela poderosa explosão de um caminhão-tanque carregado com cerca de 50.000 litros de gás enquanto circulava por uma ponte no populoso distrito de Iztapalapa.

“Lamentamos muito confirmar oito pessoas falecidas”, disse, em coletiva de imprensa, a prefeita da capital, Clara Brugada. Quatro mortes foram anunciadas nesta quinta-feira.

A promotora da Cidade do México, Bertha Alcalde, assinalou, por sua vez, que “é provável” que o acidente tenha ocorrido por “excesso de velocidade”.

Brugada detalhou que 94 pessoas ficaram feridas no total, das quais 22 se encontram “em estado crítico”, inclusive o motorista, e seis “em estado grave”. No total, 67 pessoas estão hospitalizadas.

À espera de notícias, vários familiares permanecem desde a quarta-feira às portas dos hospitais públicos para onde as vítimas foram levadas.

Também foram aos centros médicos várias pessoas levando bebidas e comida para os parentes. Foi reportada a doação de insumos para curativos, após estes terem se esgotado em algumas unidades médicas.

Brugada ofereceu apoio econômico para os feridos, pagamento de gastos funerários e se comprometeu a dar acompanhamento aos sobreviventes.

– ‘Buscar a não repetição’ –

O caminhão carregado com combustível tombou de lado na tarde de quarta-feira, enquanto transitava por um movimentado cruzamento de pontes e avenidas.

“Formou-se uma enorme nuvem tóxica que finalmente se incendiou e provocou a explosão”, explicou à imprensa, nesta quinta-feira, Myriam Urzúa, secretária de Gestão Integral de Riscos e Defesa Civil da cidade.

Brugada disse que seu governo buscará regulamentar o trânsito de veículos com combustíveis na megalópole de 9,2 milhões de habitantes para evitar novas tragédias.

“Não se trata apenas de punições e reparação de danos, mas também de buscar a não repetição”, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum explicou que as instituições federais encarregadas de conceder permissões para o transporte de substâncias perigosas vão revisar as normas.

As autoridades inicialmente informaram que a empresa proprietária do caminhão-tanque não tinha seguro, mas, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a empresa anunciou que já ativou três apólices para cobrir danos e reparações.

Na mídia local e nas redes sociais, circulam imagens angustiantes de pessoas com suas roupas totalmente consumidas pelo fogo e grandes queimaduras na pele.

Alguns dos feridos foram evacuados em helicópteros, como parte da operação de emergência que envolveu centenas de paramédicos e militares.

No local também foram vistos vários veículos queimados, incluindo um caminhão de carga com a cabine destruída. Outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

A fumaça provocada pelo incêndio alcançou uma estação do trólebus, um dos principais meios de transporte desta cidade de 9,2 milhões de habitantes.

A explosão de quarta-feira trouxe à memória desastres envolvendo transporte e armazenamento de combustíveis e infraestruturas de hidrocarbonetos.

Em janeiro de 2019, um incêndio e a posterior explosão de um duto que estava sendo saqueado deixou 137 mortos na localidade de Tlahuelilpan, no estado central de Hidalgo.

Em 1984, uma explosão nas instalações da empresa estatal Petróleos Mexicanos no subúrbio da capital San Juan Ixhuatepec deixou mais de 500 mortos.

