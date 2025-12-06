SpaceX de Elon Musk eleva sua avaliação para US$ 800 bilhões (imprensa)

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, prepara uma venda de ações baseada em uma avaliação total de 800 bilhões de dólares (R$ 4,3 trilhões), a mais alta na história para uma empresa privada, informaram vários meios de comunicação na noite de sexta-feira (5).

Este número duplica o valor estimado pela empresa durante sua última venda de ações há apenas cinco meses.

O sucesso desta operação aumentaria ainda mais a fortuna pessoal do CEO da SpaceX, Elon Musk, que no início de outubro se tornou a primeira pessoa a alcançar um patrimônio líquido estimado em 500 bilhões de dólares (R$ 2,66 trilhões na cotação daquele mês), informou a Forbes.

Segundo vários meios de comunicação, o empresário americano ainda controla aproximadamente 42% do capital da empresa.

Trata-se de ações existentes e não de um aumento de capital, o que permite às companhias de capital privado, bem como aos seus diretores e funcionários, monetizarem sua participação.

Segundo o Wall Street Journal, o diretor financeiro da SpaceX, Bret Johnsen, mencionou recentemente esta venda de ações e indicou que a empresa avaliava uma possível abertura de capital em 2026.

Consultada pela AFP, a companhia de Musk não respondeu imediatamente.

Fundada em 2002 pelo magnata, que ainda é seu diretor executivo e principal acionista, a SpaceX se consolidou como um ator-chave na indústria aeroespacial graças aos seus foguetes Falcon 9, que já realizaram centenas de voos.

Além de satélites, também transportou tripulações de astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) utilizando sua cápsula Crew Dragon.

Atualmente, está desenvolvendo o megafoguete Starship, que já completou vários voos de teste com sucesso, mas apresenta atrasos consideráveis em seu cronograma.

Com uma avaliação de 800 bilhões de dólares, a SpaceX superaria a startup de inteligência artificial OpenAI, avaliada em 500 bilhões de dólares durante uma venda de ações no início de outubro.

