Trump promete retomar comícios ao ar livre com segurança reforçada

O candidato à presidência americana Donald Trump disse neste sábado (27) que voltará a realizar comícios ao ar livre com proteção adicional do Serviço Secreto, duas semanas após ter sido ferido em uma tentativa de assassinato durante um evento de campanha.

“Continuarei realizando eventos ao ar livre e o Serviço Secreto concordou em intensificar substancialmente suas operações. São muito capazes de fazer isso”, declarou Trump em sua plataforma Truth Social.

“Ninguém jamais poderá ser autorizado a parar ou impedir a liberdade de expressão ou de reunião”, acrescentou.

Os comentários chegam após informações de que o Serviço Secreto teria encorajado a campanha de Trump a interromper comícios ao ar livre e, em vez disso, optar por grandes estádios cobertos.

O republicano ficou ferido depois que um homem de 20 anos atirou nele durante um evento ao ar livre em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho, matando uma pessoa e ferindo outras duas.

O FBI confirmou na sexta-feira (26) que Trump foi atingido por uma bala, confirmando a natureza do ferimento na orelha direita.

Os investigadores ainda estão trabalhando para estabelecer o motivo do ataque, que marcou mais um capítulo surpreendente na corrida eleitoral à presidência dos Estados Unidos e suscitou duras críticas ao Serviço Secreto, cuja diretora, Kimberly Cheatle, renunciou na terça-feira.

A ex-diretora reconheceu que a agência falhou em sua missão de proteger políticos.

Como admitiu a uma comissão do Congresso, o Serviço Secreto foi alertado “de duas a cinco vezes” antes do ataque sobre um “indivíduo suspeito” no comício, mas não conseguiu localizá-lo antes que ele abrisse fogo.

Do telhado de um prédio próximo, um atirador do Serviço Secreto abriu fogo e matou o agressor menos de 30 segundos depois que ele começou a atirar.

Trump fez do incidente um tema central de seu discurso de campanha, dizendo aos seus apoiadores que “levou um tiro pela democracia” e prometendo retornar a Butler para uma “grande e bela manifestação”.

O ex-presidente republicano e seu companheiro de chapa JD Vance planejam realizar um evento de campanha neste sábado, em um estádio de hóquei coberto com capacidade para 6.000 pessoas no estado de Minnesota, centro-oeste dos EUA.

Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris, que está a caminho de se tornar a candidata democrata, participará de um evento de arrecadação de fundos em Pittsfield, Massachusetts.

