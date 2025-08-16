The Swiss voice in the world since 1935

Trump quer plano de paz na Ucrânia após fracasso em garantir cessar-fogo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu neste sábado (16) em buscar diretamente um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, após o fracasso em garantir um cessar-fogo imediato durante sua cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. 

Após três horas de conversas na sexta-feira no Alasca entre o titular da Casa Branca e o líder do Kremlin, Trump e líderes europeus expressaram seu desejo de uma nova reunião com Putin sobre a Ucrânia, desta vez com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. 

“Todos concordaram que a melhor maneira de encerrar a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não é cumprido”, declarou Trump em sua rede Truth Social ao retornar a Washington. 

Antes da cúpula, Trump havia alertado sobre “sérias consequências” caso a Rússia não concordasse com um cessar-fogo. Quando questionado sobre isso pela Fox News após a cúpula, Trump disse: “Considerando como as coisas ocorreram hoje, acho que não deveria pensar nisso agora.” 

Neste sábado, o presidente dos EUA confirmou que receberá Zelensky na segunda-feira e expressou esperança em uma cúpula Trump-Putin-Zelensky. 

“Potencialmente, milhões de vidas serão salvas”, disse Trump. 

Putin reiterou que somente um acordo de paz abrangente poderia deter a guerra, que ele mesmo desencadeou ao ordenar a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. O conflito já deixou dezenas de milhares de mortos e destruição generalizada. 

Na cúpula, Putin voltou a falar em abordar as “causas profundas” do conflito, e alguns analistas observaram que Trump pode ter cedido terreno. 

“Diante do que parecem ser evasivas e sermões históricos de Putin, Trump recuou novamente”, disse Daniel Fried, ex-embaixador dos EUA na Polônia e atual membro do think tank Atlantic Council.

– Cúpula tripartite –

No avião de volta a Washington, Trump conversou primeiro com Zelensky, informou a Casa Branca. 

Posteriormente, com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o secretário-geral da Otan, Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes europeus, disseram autoridades. 

Uma fonte diplomática em Kiev afirmou que Trump, que se opõe à tentativa da Ucrânia de ingressar na Otan, levantou durante a ligação uma proposta dos Estados Unidos de conceder a Kiev uma garantia de segurança semelhante ao Artigo 5 da aliança, que prevê a defesa mútua entre seus membros em caso de ataque. 

Os europeus realizaram suas próprias conversas neste sábado, após as quais disseram estar “dispostos a trabalhar com os presidentes Trump e Zelensky com vistas a uma cúpula tripartite, com o apoio da Europa”, mantendo a pressão sobre Moscou. 

“Continuaremos reforçando as sanções e medidas econômicas específicas para conter a economia de guerra da Rússia até que uma paz justa e duradoura seja alcançada”, declararam. 

Macron alertou sobre a “propensão” da Rússia a renegar seus próprios compromissos, enquanto Starmer afirmou que o caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem Zelensky.

– “A próxima vez em Moscou” –

Em uma declaração no Alasca, onde não responderam a perguntas, Trump chamou a cúpula de “muito produtiva” e Putin a chamou de “construtiva”. 

Trump disse que havia “muitos pontos” acordados, sem especificar quais. “Não há acordo até que haja um”, enfatizou. 

Putin alertou a Ucrânia e os países europeus para não tentarem interromper o progresso emergente e disse esperar que “o entendimento alcançado abra caminho para a paz”. 

Quando Trump mencionou um segundo encontro, Putin sorriu e disse em inglês: “A próxima vez em Moscou”. 

Trump, cujo tom com Zelensky mudou desde que repreendeu o líder ucraniano na Casa Branca em fevereiro, disse à Fox News que “agora depende realmente do presidente Zelensky” chegar a um acordo. 

Zelensky, que rejeitou as exigências russas de que a Ucrânia ceda território, não foi convidado para o Alasca. 

No entanto, neste sábado, ele declarou seu apoio aos esforços dos Estados Unidos. “É importante que a força dos Estados Unidos influencie o desenvolvimento da situação”, afirmou.

– Esperança e desilusão –

Perto do Kremlin, Vitali Romanov, funcionário de um museu, disse que a cúpula gerou “esperança de que a situação melhore”. 

Mas os ucranianos pareciam desiludidos. “É uma grande vitória diplomática para Putin”, disse Pavlo Nebroev, diretor de teatro em Kharkiv. 

O conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial continuou apesar da cúpula. A Rússia anunciou a captura de duas localidades no leste da Ucrânia neste sábado, enquanto Kiev alegou ter repelido um recente avanço russo.

bur-abs/mtp/mmy/ad/es/ad/dg/aa/dd

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
8 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR