Trump renuncia ao controle do prestigioso Kennedy Center após revés judicial

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Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (29) que trabalhará com o Congresso para “transferir-lhe” o controle do prestigiado Centro Kennedy, depois de um revés judicial que determinou a retirada do nome do presidente da fachada desse recinto.

Essa mudança ocorre após um juiz também ordenar a suspensão, por dois anos, do fechamento desse centro cultural, decretado pelo presidente americano para realizar uma ampla reforma.

“O Tribunal concluiu que o Conselho excedeu suas competências legais ao renomear unilateralmente o Centro Kennedy em homenagem ao presidente Trump”, decidiu o juiz.

O centro de artes cênicas, situado no coração da capital americana, recebeu o nome do presidente democrata assassinado John F. Kennedy.

O conselho de administração do centro, controlado por aliados do presidente republicano, mudou em dezembro seu nome para “Trump Kennedy Center”.

O nome Trump foi acrescentado pouco depois à fachada do edifício em letras douradas colocadas acima do nome de Kennedy.

A sentença do juiz estabelece que apenas o Congresso tem o direito de mudar o nome do centro. Além disso, deu à administração republicana 14 dias para retirar o nome de Trump da fachada.

Trump atacou o juiz e disse que ele estava lavando as mãos em relação ao recinto “moribundo”.

“Vamos trabalhar com o Congresso para transferir essa instituição fracassada de volta para eles, para que possam decidir o que fazer com ela”, disse Trump em uma longa publicação em sua rede Truth Social.

Desde que iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025, Trump adotou repetidamente medidas para colocar seu nome e sua imagem em espaços oficiais, rompendo com a tradição política americana.

O extinto Instituto da Paz dos Estados Unidos foi rebatizado em homenagem a Trump, e seu rosto observa os transeuntes a partir de enormes faixas no exterior do Departamento de Justiça e do Departamento de Agricultura.

O governo Trump também busca que sua imagem esteja em uma nota de 250 dólares para celebrar o 250º aniversário do país desde a independência do Império Britânico.

Em outra ruptura com a tradição, Trump ordenou a demolição da Ala Leste da Casa Branca para dar lugar ao que ele afirma que será um enorme salão de baile.

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