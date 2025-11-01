Trump se dispõe a financiar assistência alimentar, ameaçada por paralisação orçamentária

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (31) que está disposto a financiar o principal programa de assistência alimentar dos Estados Unidos, um dia antes de 42 milhões de pessoas poderem perder sua ajuda mensal devido à paralisação orçamentária do governo.

Ao entrar em seu segundo mês, o fechamento parcial do governo federal por falta de verbas, chamado “shutdown”, transformou-se em uma implosão em câmera lenta dos serviços públicos e em uma convulsão econômica crescente.

Depois que um juiz federal, em resposta a um pedido de grupos de consumidores, ordenou nesta sexta-feira (31) que o governo usasse fundos de emergência para financiar o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, sigla em inglês), Trump disse estar aberto a essa solução.

“Não quero que os americanos passem fome (…) Se o tribunal nos der as diretrizes legais apropriadas, será UMA HONRA para mim fornecer o financiamento”, escreveu o presidente em sua plataforma, Truth Social.

A secretária de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, havia declarado que o programa SNAP ficaria sem recursos após um mês de shutdown.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, acusou a oposição democrata de “continuar com seus jogos políticos em Washington”. “Vai ter pessoas reais, verdadeiras famílias, crianças, passando fome a partir deste fim de semana”, afirmou Johnson.

– ‘Horrorizada’ –

“Fico horrorizada com a forma como o nosso país trata as famílias e crianças”, disse à AFP Kerry Chausmer, moradora dos arredores de Washington que ajuda duas famílias a pagar suas compras de alimentos diante da falta de assistência governamental.

Neste sábado, também serão divulgados os novos custos do seguro de saúde para mais de 24 milhões de pessoas cobertas pelo programa federal “Obamacare”.

Devido ao fato de os subsídios públicos para esse programa expirarem no fim do ano, é provável que seus custos disparem, destacou o centro de estudos especializado em saúde KFF. Uma pessoa que tinha um custo médio de 888 dólares (4.780 reais) em 2025 teria que pagar 1.906 (10.260 reais) no próximo ano, indicou.

A questão desses subsídios é o núcleo do confronto no Congresso entre republicanos e democratas, que não conseguem chegar a um acordo para a aprovação de um novo orçamento.

O partido de Trump propõe estender o orçamento atual, mantendo os mesmos níveis de gastos, enquanto a oposição democrata exige uma extensão dos subsídios para o Obamacare.

No Senado, embora os republicanos tenham a maioria, são necessários vários votos democratas para aprovar um orçamento.

– Turbulências –

A maioria das pesquisas até o momento indica que os americanos culpam principalmente o partido do presidente por esta paralisação do governo.

Uma pesquisa de opinião realizada pela ABC e pelo The Washington Post e publicada na quinta-feira indica que 45% dos entrevistados culpam principalmente Trump e os legisladores republicanos pelo impasse, em comparação com 33% que responsabilizam os congressistas democratas.

Enquanto isso, embora os salários militares tenham sido pagos em outubro, apesar da paralisação do governo, devido a uma decisão de Trump, não está claro se será possível fazer o mesmo em novembro.

Os mais de 1,3 milhão de americanos que servem nas forças armadas poderiam então se juntar aos 1,4 milhão de funcionários federais cujos salários já estão congelados há um mês.

As suspensões do tráfego aéreo continuaram nesta sexta-feira devido à escassez de controladores, alguns dos quais optam por ausentar-se por doença em vez de trabalhar sem receber.

O aeroporto nova-iorquino JFK, um dos mais movimentados do país, teve que suspender todas as partidas e chegadas durante uma hora e meia.

Tanto democratas quanto republicanos esperam que a solução para a crise venha da intervenção de Trump, que até agora tem se mantido à margem dos debates.

Nesta sexta, o presidente reiterou sua promessa de negociar com os democratas, mas apenas depois que o fechamento do governo for encerrado.

“Nos veremos muito em breve, mas eles têm que reabrir o país”, disse o republicano ao chegar à Flórida, onde passará o fim de semana em seu luxuoso complexo de Mar-a-Lago. “Tudo isso é culpa deles”, acrescentou.

