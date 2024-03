Ucrânia e Índia concordam em restaurar laços aos níveis anteriores à guerra

NOVA DÉLHI (Reuters) – Os ministros das Relações Exteriores da Índia e da Ucrânia disseram nesta sexta-feira que concordaram em restaurar o comércio e a cooperação aos níveis anteriores à invasão da Rússia, enquanto Kiev busca obter apoio para o seu plano de paz com um velho amigo de Moscou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, esteve na Índia na primeira visita de um autoridade de alto escalão de Kiev desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022, antes de uma possível cimeira internacional nos próximos meses para avançar o seu projeto de paz.

Nova Délhi tem tradicionalmente mantido laços econômicos e de defesa estreitos com Moscou e absteve-se de criticar a Rússia pela sua guerra na Ucrânia. Exortou os vizinhos a resolverem o seu conflito através do diálogo e da diplomacia, ao mesmo tempo que aumentavam as compras de petróleo russo barato para níveis recorde.

“Prestamos atenção específica à fórmula de paz e aos próximos passos no caminho de sua implementação”, postou Kuleba no X após conversações com seu homólogo Subrahmanyam Jaishankar.

“Nós… concordamos em restaurar o nível de cooperação entre os nossos países que existia antes da guerra em grande escala lançada pela Rússia, bem como identificar novos projetos promissores para levar as nossas relações ao próximo nível”, disse Kuleba.

Jaishankar disse que “nosso objetivo imediato é fazer o comércio voltar aos níveis anteriores”.

A Ucrânia espera realizar uma cimeira, sem a participação russa, para avançar uma fórmula de paz que apela, entre outras coisas, à retirada das tropas russas do seu território.

A Rússia rejeitou a iniciativa.

(Reportagem de YP Rajesh; Reportagem adicional de Nilutpal Timsina em Bengaluru e Shivam Patel em Nova Délhi)