Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia no encerramento de fórum econômico

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A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia nas primeiras horas deste sábado (6), muitos deles contra a região de São Petersburgo, onde se realiza o último dia do fórum econômico mais importante do país.

Em toda a Rússia, os ataques deixaram pelo menos um morto e provocaram o incêndio de um depósito de petróleo no sul.

Muitos drones tiveram como alvo São Petersburgo, no segundo ataque ucraniano contra a cidade em menos de uma semana, e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou que os artefatos atingiram uma base naval.

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques com drones nos últimos meses, enquanto os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra, iniciada em 2022, seguem estagnados.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou a proposta de se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que o acusou de escolher “novamente a guerra”.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas antiaéreas interceptaram, no sábado, um total de 376 drones “sobre as regiões de Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazan, Smolensk, Tver e Tula, a região de Moscou, a República da Crimeia, a República da Abkházia, e sobre as águas dos mares de Azov e Negro”.

Mais de 140 foram derrubados na região de Leningrado, que rodeia São Petersburgo, segundo o governador Aleksandr Drozdenko.

O governador da segunda cidade russa, Aleksandr Beglov, por sua vez, fez um apelo incomum para que os moradores permanecessem em casa durante o ataque.

“As defesas antiaéreas russas evitaram qualquer dano. O estado de três feridos é considerado leve e receberam alta”, declarou.

O SBU afirmou que foram atacados a base naval de Kronstadt, assim como “o 15º Arsenal da Marinha russa na região de Leningrado”.

Na cidade de Ust-Labinsk, no sul da Rússia, drones provocaram um incêndio em um depósito de petróleo.

E na região ocidental de Tver, destroços de um drone mataram um homem, segundo funcionários locais.

– “Resposta justa” –

Zelensky descreveu os ataques como uma “resposta justa” à agressão russa contra a Ucrânia.

“É hora de terminar esta guerra. Mas o governante da Rússia quer seguir lutando. Por isso, as sanções ucranianas contra esta agressão estão funcionando”, declarou no X.

Os ataques ocorrem um dia depois de Putin se negar a se reunir com Zelensky.

Na sexta-feira, durante o Fórum Econômico de São Petersburgo (SPIEF), evento conhecido como o “Davos russo”, Putin disse que não via “sentido” em se reunir com o líder ucraniano até que a paz seja acordada.

“Putin perdeu sua oportunidade de sair de sua guerra fracassada”, reagiu, neste sábado, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga.

Centenas de milhares de pessoas morreram desde o início da ofensiva em larga escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, que a Rússia denomina de “operação militar especial”.

Amplas áreas do leste e do sul da Ucrânia foram destruídas e milhões de pessoas foram deslocadas de seus lares na campanha de quatro anos com a qual Moscou esperava derrubar o governo de Kiev em questão de dias.

Paralelamente, a Rússia retomou os ataques contra a Ucrânia neste sábado.

Um drone russo matou um homem de 64 anos na região de Mykolaiv (sul), enquanto um ataque na região vizinha de Zaporizhzhia feriu um menino de dez anos e o pai dele, segundo as autoridades regionais.

Também na região de Zaporizhzhia, as autoridades encontraram os corpos de dois homens que tinham desaparecido após um ataque, segundo o governador regional, Ivan Fedorov.

Na região central de Dnipropetrovsk, ataques com drones e artilharia russa mataram uma pessoa e deixaram outras três feridas, informou pelo Telegram o governador regional Oleksandr Ganzha.

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