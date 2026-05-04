UE descarta novo adiamento da lei contra o desmatamento

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A União Europeia assegurou, nesta segunda-feira (4), que sua lei contra o desmatamento vai entrar em vigor no final de 2026, apesar da pressão da agroindústria e de alguns países para adiar sua implementação pela terceira vez.

Esta lei emblemática deve proibir a comercialização na UE de produtos como óleo de palma, cacau, café, soja ou madeira que venham de terras desmatadas após 2020.

No entanto, sua aplicação já tinha sido adiada duas vezes, e ONGs do setor temiam um desmantelamento completo do projeto.

No entanto, a Comissão Europeia (braço executivo da UE) manteve o calendário e fechou a porta para a reabertura de discussões sobre a lei, limitando-se a alguns poucos ajustes.

A mudança mais delicada se refere à retirada do couro da lista de produtos afetados pela legislação.

Organizações ambientais consideraram esta decisão “inaceitável”.

É “uma brecha na lei para satisfazer poderosas marcas de moda”, denunciou a ONG Greenpeace, estimando que a “cadeia de suprimentos do couro é um motor da destruição das florestas”.

“Excluir o couro, levando em conta que os produtos da pecuária representam cerca de 13% do desmatamento importado, é um grande presente para os contaminadores”, afirmou também a eurodeputada Marie Toussaint.

A legisladora comemorou, no entanto, que a Comissão Europeia “não tenha cedido aos cantos da sereia da direita e da extrema-direita, que queriam reabrir e enfraquecer o texto, criando uma suposta categoria de ‘risco zero'”.

Vários países europeus queriam criar esta categoria, a fim de excluir suas empresas das obrigações previstas na lei.

No entanto, a comissária europeia de Meio Ambiente, Jessika Roswall, já tinha antecipado que não queria reabrir este debate.

“Agora, devemos todos trabalhar pelo êxito da entrada em vigor da lei até o final de 2026 e manter presente seu objetivo: reduzir o desmatamento em escala mundial”, disse nesta segunda-feira.

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