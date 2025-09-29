Wall Street avança apesar do risco de bloqueio orçamentário nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (29), pouco afetada pela possibilidade de uma paralisação orçamentária nos Estados Unidos e no início de uma semana que estará marcada pela publicação de indicadores de emprego.

O índice Dow Jones Industrial subiu 0,15%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,48% e o ampliado S&P 500, 0,26%.

“Os investidores esperam que os numerosos dados econômicos previstos para esta semana sinalizem força no emprego”, apontou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Além disso, “estão cientes de que números altos podem comprometer as perspectivas de um corte nos juros”, acrescentou o analista.

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, iniciou em meados de setembro uma política de flexibilização monetária devido ao esfriamento do mercado de trabalho, apesar de uma inflação ainda muito acima da meta de 2%.

Entre as publicações mais esperadas nesta semana figuram um relatório sobre o setor privado, previsto para a quarta-feira, e o informe mensal do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, esperado para a manhã de sexta-feira.

No entanto, se nenhum orçamento for aprovado antes de terça-feira, os Estados Unidos enfrentarão um novo “shutdown” (paralisação de governo), o que poderia adiar a publicação de vários indicadores.

“No passado, os ‘shutdowns’ foram eventos muito estressantes para o mercado” porque “estavam relacionados a conflitos sobre o teto da dívida”, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

Como não é o caso desta vez, “não há risco de calote”, o que representa “una diferença essencial” para o mercado americano, opinou o analista.

Wall Street pode inclusive “permitir-se perder algumas semanas” sem publicações de dados econômicos oficiais, estima Low.

No entanto, segundo ele, “se isso durar mais de duas semanas, é outra história, porque chega um momento em que as pessoas se sentem desconfortáveis com a ideia de não ter indicações para medir a atividade” do país.

Quanto ao mercado de ações, a desenvolvedora de games Electronic Arts (EA) se beneficiou do anúncio de sua compra por um consórcio de fundos de investimento, entre eles o fundo soberano saudita PIF, por cerca de 55 bilhões de dólares (pouco mais de R$ 290 bilhões, na cotação atual).

Nesse sentido, os papéis da responsável pelas franquias EA Sports FC (anteriormente conhecida como Fifa) e The Sims subiram 4,50%.

