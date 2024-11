WEG diz que investirá aproximadamente US$ 62 milhões para ampliar capacidade em fábrica em Rugao, China

1 minuto

(Reuters) – A WEG S.A. afirmou nesta quarta-feira que

vai investir aproximadamente 62 milhões de dólares na expansão da capacidade produtiva em seu parque fabril localizado em Rugao, na China.

Em comunicado ao mercado, a companhia informou que o plano

visa atender à crescente demanda do mercado e aumentar a presença da empresa na região. O plano também inclui a construção de um prédio de 30.000 m² com capacidade para fabricação de motores de alta tensão, com a conclusão desta etapa prevista para 2026, disse a WEG.

Atualmente, a companhia possui seis fábricas na China e emprega cerca de 3.000 colaboradores.

O anúncio foi feito no dia em que o presidente chinês, Xi Jinping, faz visita de Estado a Brasília, e em um momento em que Brasil e China elevam o status de sua parceria estratégica global.