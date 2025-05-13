Прокуратура Швейцарии вынесла приговор за поставки станков в Россию

Согласно расследованию SRF Investigativ, с начала вторжения России в Украину в 2022 году в Россию были поставлены более ста станков швейцарского производства, часть из которых, как удалось установить, использовалась в оборонной промышленности. Keystone / Christian Beutler

Менеджер швейцарской компании сознательно предоставляла SECO ложные данные. Её бывший уже работодатель годами снабжал российскую оборонную промышленность своей продукцией.

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Фабиан Колер (Fabian Kohler), Конрадин Целльвегер (Conradin Zellweger), телеканал SRF / портал SWI

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Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) признала виновной уроженку России, выполнявшую функции менеджера по экспорту в компании Galika AG из города Волькетсвиль (кантон Цюрих), во многократном нарушении положений Федерального Закона «О контроле за оборотом промышленной продукции» (Güterkontrollgesetz).

Она сознательно вводила в заблуждение Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), указывая при подаче заявлений на получение права совершить экспортную сделку недостоверные данные о конечных получателях. Суд назначил ей штраф в размере 1 500 франков.

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Речь идёт о поставках высокоточного оборудования от швейцарских производителей Fritz Studer и GF Machining Solutions. Оно было отправлено в Россию в 2020 и 2021 годах — ещё до начала полномасштабной агрессии России против Украины, но уже после введения ограничений на экспорт станков и прочей продукции двойного назначения в Россию.

Несмотря на санкции

Такие станки могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях и подлежат строгому экспортному контролю. Компания Galika AG, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, долгое время занималась поставками швейцарских станков в Россию, снабжая в том числе и оборонные предприятия. Даже после аннексии Крыма в 2014 году компания продолжала экспортировать их в Россию, даже несмотря на ужесточение санкционного режима.

В 2022 году, с введением полного запрета на поставку станков, бизнес-модель Galika оказалась в кризисе, компания начала процедуру своей ликвидации. Тем не менее филиалы Galika AG продолжают работу в России под другим названием и частично с тем же персоналом. По данным редакции SRF InvestigativВнешняя ссылка, эти структуры по-прежнему предлагают клиентам швейцарское оборудование и подчеркивают своё происхождение из Швейцарии, даже несмотря на международные санкции.

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Это вызвало обеспокоенность у политиков: в 2022 году вопрос о Galika AG был поднят в парламенте национальным советником (депутатом большой палаты парламента Швейцарии) Бальтазаром Глеттли (Balthasar Glättli, партия «Зелёные» / GLP). В судебном постановлении подчёркивается, что действия обвиняемой носили «умышленный характер». Этот приговор может стать первым в Швейцарии уголовным приговором за нарушение экспортного законодательства в связи с поставками в Россию.

Важный прецедент

Представители обеих упомянутых фирм-производителей отказались от комментариев (по состоянию на 9 мая 2025 года). В компании Fritz Studer лишь сообщили, что всегда строго соблюдали нормы экспортного контроля. Бальтазар Глеттли назвал приговор важным прецедентом, даже несмотря на его ограниченный масштаб: «Трагично, что эти станки, вероятно, по-прежнему используются для производства оружия, применяемого сегодня против Украины».

Он подчеркнул, что SECO в будущем должно гораздо строже контролировать экспорт продукции двойного назначения. Осуждённая и её адвокат не прокомментировали это дело на момент выхода материала на немецком языке 9 мая. Согласно расследованию SRF Investigativ с начала вторжения России в Украину в 2022 году в Россию были поставлены более ста станков швейцарского производства, часть из которых, как удалось установить, использовалась в оборонной промышленности. Большинство поставок осуществлялось через Турцию.

Дочерние компании Galika AG в России продолжают размещать на своих сайтах предложения о продаже станков от швейцарских производителей. С 2014 года, после аннексии Крыма, экспорт в Россию высокоточных станков, пригодных и для военных целей, был запрещён. Поставки в гражданских целях допускались, но требовали особых разрешений. С начала полномасштабной агрессии в феврале 2022 года все поставки такого оборудования в Россию полностью запрещены.

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