Путин побеждает на выборах — протесты в Берне и Женеве

Берн, у посольства России в Швейцарии, 17 марта 2023 года. Сегодня в Швейцарии проживает примерно 16 000 лиц с российскими паспортами. KEYSTONE

Согласно официальным экзитполам действующий президент России может рассчитывать на 87,8 процента голосов. Российское гостелевидение уже объявило после закрытия избирательных участков на основании нескольких послевыборных опросов 71-летнего Владимира Путина победителем. Ни один кандидат от реальной оппозиции к выборам допущен не был.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В последний день президентских выборов в России в воскресенье 17 марта 2024 года в Берне, а также в Женеве критически настроенные россияне ранее приняли участие в акции протеста «Полдень против Путина». Как сообщает швейцарское телевидение SRF нынешний результат станет рекордным для Путина, который в 2018 году получил «только» 76,7 процента голосов. Явка избирателей в этом году составила более 74 процентов — тоже рекорд. Во второй половине дня 17 марта в Женеве на протестную акцию «Полдень против Путина» приехали со всех регионов франкофонной западной Швейцарии около 400 россиян.

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Большинство из них откликнулись на призыв вдовы погибшего оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной прийти на избирательные участки в одно и то же время в полдень. В Берне, политическом центре Швейцарии против Путина протестовали около тысячи россиян. Очередь у здания российского посольства в Берне, как сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-SDA, достигала нескольких сотен метров в длину. В рамках акции протеста «Полдень против Путина» избиратели должны были проголосовать за любого кандидата, кроме Путина.

В Женеве несколько человек проводили импровизированные экзитполы, желая проверить цифры, озвучиваемые властями. На последних президентских выборах шесть лет назад по всей Швейцарии участие в выборах приняли всего около 900 россиян. Сегодня в Швейцарии проживает примерно 16 000 лиц с российскими паспортами. В России в полдень 17 марта на избирательные участки пришли тысячи противников Путина, желая показать, что они не хотят видеть кремлевского лидера у власти еще следующие шесть лет.

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Центральная Избирательная комиссия в Москве объявила, что явка была выше, чем на прошлых выборах в 2018 году и превысила показатель в 67,54 процента по состоянию на 11:50 утра 17 марта (по швейцарскому времени). Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. По данным правозащитников во время антикремлевских протестов в последний день президентских выборов были арестованы десятки людей. В общей сложности, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка со ссылкой на «ОВД-Инфо», в стране прошло более 70 арестов — около 30 из них в Казани, задержания имели место также в Москве и Санкт-Петербурге.

Во второй половине дня 17 марта в Женеве на протестную акцию «Полдень против Путина» приехали со всех регионов франкофонной западной Швейцарии около 400 россиян. Женева, 17 марта 2024 года. KEYSTONE

В этом году президентские выборы впервые проходили три дня подряд. Кроме того, миллионы людей могли проголосовать онлайн — как сообщается, отчасти это происходило под давлением властей. По данным ЦИК к 11 часам утра 17 марта 2024 года по швейцарскому времени системой онлайн-голосования воспользовались 7,74 млн человек, что соответствует доле чуть менее 7% избирателей. Независимые наблюдатели критикуют тот факт, что многих граждан прийти к урнам буквально заставляли их работодатели, как правило, это были так называемые «бюджетники».

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Уже одно это незаконно, равно как и незаконны были распоряжения работодателей, заставляющие избирателей отчитываться об участии в выборах, отправляя фотографии своего бюллетеня начальству. Это является грубым нарушением российского избирательного законодательства.

Спонтанный мемориал в память об Алексее Навальном, Берн, у посольства России в Швейцарии, 17 марта 2024 года. KEYSTONE

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