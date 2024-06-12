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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил парламент Швейцарии

Руслан Стефанчук прибыл с визитом в Федеральный дворец в Берне после 10 часов утра 12 июня 2024 года.
Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады, парламента Украины, 3-й слева, и его делегация с Ириной Венедиктовой, послом Украины в Швейцарии, 2-я слева, стоят для группового фото с Эриком Нуссбаумером, спикером Национального совета Швейцарии, 2-м справа, во время его визита в парламент Швейцарии в среду, 12 июня 2024 года, в Берне, Швейцария. Keystone / Alessandro Della Valle

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук прибыл с визитом в Федеральный дворец в Берне после 10 часов утра 12 июня 2024 года. В связи с этим визитом была заметно усилена охрана здания парламента, доступ к главному входу был временно ограничен, в том числе и для депутатов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

После того как С. Стефанчук прибыл на место, между двумя политиками от правой Швейцарской народной партии (SVP) и сотрудниками службы безопасности завязалась потасовка. Согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям, охране пришлось отвести в сторону депутатов-«народников» Томаса Эши и Михаэля Грабера. После этого М. Грабер сказал радио SRF, что он не понимает, почему это вдруг потребовалось усиливать охрану здания парламента.

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Полиция оцепила здание парламента, парадная лестница перед статуей трех швейцарских «отцов-основателей» в Федеральном дворце была ненадолго перекрыта.

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Потасовка в швейцарском парламенте накануне саммита по Украине

Этот контент был опубликован на В Федеральном дворце произошел жесткий спор между сотрудниками федеральной полиции и двумя депутатами от SVP.

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Спикер Совета кантонов (малой палаты швейцарского федерального парламента) Ева Херцог (Eva Herzog) приветствовала Руслана Стефанчука, спикера Верховной Рады Украины, в зале заседаний Совета кантонов. «Швейцарский парламент и Верховная Рада, украинский парламент, поддерживают тесные контакты на протяжении многих лет», отметила швейцарский политик. «Отношения стали еще более тесными в результате войны в Украине. Эта война — не только нападение на суверенное государство, но и на наши ценности».

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Irène Kälin speaks with Ukrainian officials during the Swiss parliamentary trip to the war torn country.

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«Швейцария должна помочь в восстановлении Украины»

Этот контент был опубликован на «Результаты поездки помогут подготовиться к Конференции по Украине, которая была запланирована к проведению в Лугано на начало июля».

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Депутаты малой палаты, желающие получить информацию о ситуации в Украине из первых рук, были приглашены пообщаться с Русланом Стефанчуком после окончания очередного пленарного заседания палаты. «Наша поддержка свободной и демократической Украины непоколебима», — подчеркнула Ева Херцог. Позже Руслан Стефанчук также присутствовал в зале заседаний Национального совета, большой палаты парламента, спикер которой, Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer), также обратил внимание на возможность обмена мнениями со спикером украинского парламента.

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По мнению депутатов Совета кантонов, Швейцарии следует пересмотреть порядок предоставления и содержание ВНЖ категории S, предоставляемого в стране украинским беженцам и в первую очередь беженкам. Например, каждый, кто покидает Швейцарию на определенный срок, например, на две недели, должен терять право на такой миграционный статус. Утрачивать или не получать его должны лица, обратившиеся к швейцарскому бюджету за помощью с целью возвращения на родину или уже воспользовавшиеся аналогичным статусом в другой стране Дублинского соглашения.

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Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени.

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Процедура получения украинцами статуса S затянута

Этот контент был опубликован на Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени.

Читать далее Процедура получения украинцами статуса S затянута

Федеральный совет в лице министра юстиции и полиции (курирует миграционное досье) Беата Янса в целом разделяет озабоченности сенаторов и признает, что в сфере предоставления ВНЖ категории S существуют злоупотребления, с которыми необходимо последовательно бороться, но это не значит, подчеркивает министр, что из-за этого следует кардинально менять общие правила предоставления этого статуса. Позже данные предложения рассмотрит Национальный совет, большая палата парламента.

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Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам.

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Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S»

Этот контент был опубликован на Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам.

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Позже Руслан Стефанчук поблагодарил Швейцарию за помощь в войне. Выступая перед СМИ в Берне, он также указал, что проведение саммита по Украине на Бюргенштоке без приглашения России вполне оправдано. «Украина десятилетиями безуспешно пыталась договориться с Россией напрямую. За последние три года страна потеряла много регионов и столкнулась с принудительным переселением людей. Теперь мы должны вести мирные переговоры в новом формате. Цель мирной конференции в Швейцарии состоит в том, чтобы все страны-участницы признали, кто является жертвой, а кто агрессором. Мы хотим, чтобы все встали на сторону Украины и сказали твердое „да“ устойчивому и справедливому миру».

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