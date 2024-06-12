Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил парламент Швейцарии

Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады, парламента Украины, 3-й слева, и его делегация с Ириной Венедиктовой, послом Украины в Швейцарии, 2-я слева, стоят для группового фото с Эриком Нуссбаумером, спикером Национального совета Швейцарии, 2-м справа, во время его визита в парламент Швейцарии в среду, 12 июня 2024 года, в Берне, Швейцария. Keystone / Alessandro Della Valle

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук прибыл с визитом в Федеральный дворец в Берне после 10 часов утра 12 июня 2024 года. В связи с этим визитом была заметно усилена охрана здания парламента, доступ к главному входу был временно ограничен, в том числе и для депутатов.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

После того как С. Стефанчук прибыл на место, между двумя политиками от правой Швейцарской народной партии (SVP) и сотрудниками службы безопасности завязалась потасовка. Согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям, охране пришлось отвести в сторону депутатов-«народников» Томаса Эши и Михаэля Грабера. После этого М. Грабер сказал радио SRF, что он не понимает, почему это вдруг потребовалось усиливать охрану здания парламента.

Показать больше

Показать больше Потасовка в швейцарском парламенте накануне саммита по Украине Этот контент был опубликован на В Федеральном дворце произошел жесткий спор между сотрудниками федеральной полиции и двумя депутатами от SVP. Читать далее Потасовка в швейцарском парламенте накануне саммита по Украине

Спикер Совета кантонов (малой палаты швейцарского федерального парламента) Ева Херцог (Eva Herzog) приветствовала Руслана Стефанчука, спикера Верховной Рады Украины, в зале заседаний Совета кантонов. «Швейцарский парламент и Верховная Рада, украинский парламент, поддерживают тесные контакты на протяжении многих лет», отметила швейцарский политик. «Отношения стали еще более тесными в результате войны в Украине. Эта война — не только нападение на суверенное государство, но и на наши ценности».

Показать больше

Показать больше «Швейцария должна помочь в восстановлении Украины» Этот контент был опубликован на «Результаты поездки помогут подготовиться к Конференции по Украине, которая была запланирована к проведению в Лугано на начало июля». Читать далее «Швейцария должна помочь в восстановлении Украины»

Депутаты малой палаты, желающие получить информацию о ситуации в Украине из первых рук, были приглашены пообщаться с Русланом Стефанчуком после окончания очередного пленарного заседания палаты. «Наша поддержка свободной и демократической Украины непоколебима», — подчеркнула Ева Херцог. Позже Руслан Стефанчук также присутствовал в зале заседаний Национального совета, большой палаты парламента, спикер которой, Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer), также обратил внимание на возможность обмена мнениями со спикером украинского парламента.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

По мнению депутатов Совета кантонов, Швейцарии следует пересмотреть порядок предоставления и содержание ВНЖ категории S, предоставляемого в стране украинским беженцам и в первую очередь беженкам. Например, каждый, кто покидает Швейцарию на определенный срок, например, на две недели, должен терять право на такой миграционный статус. Утрачивать или не получать его должны лица, обратившиеся к швейцарскому бюджету за помощью с целью возвращения на родину или уже воспользовавшиеся аналогичным статусом в другой стране Дублинского соглашения.

Показать больше

Показать больше Процедура получения украинцами статуса S затянута Этот контент был опубликован на Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени. Читать далее Процедура получения украинцами статуса S затянута

Федеральный совет в лице министра юстиции и полиции (курирует миграционное досье) Беата Янса в целом разделяет озабоченности сенаторов и признает, что в сфере предоставления ВНЖ категории S существуют злоупотребления, с которыми необходимо последовательно бороться, но это не значит, подчеркивает министр, что из-за этого следует кардинально менять общие правила предоставления этого статуса. Позже данные предложения рассмотрит Национальный совет, большая палата парламента.

Показать больше

Показать больше Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S» Этот контент был опубликован на Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам. Читать далее Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S»

Позже Руслан Стефанчук поблагодарил Швейцарию за помощь в войне. Выступая перед СМИ в Берне, он также указал, что проведение саммита по Украине на Бюргенштоке без приглашения России вполне оправдано. «Украина десятилетиями безуспешно пыталась договориться с Россией напрямую. За последние три года страна потеряла много регионов и столкнулась с принудительным переселением людей. Теперь мы должны вести мирные переговоры в новом формате. Цель мирной конференции в Швейцарии состоит в том, чтобы все страны-участницы признали, кто является жертвой, а кто агрессором. Мы хотим, чтобы все встали на сторону Украины и сказали твердое „да“ устойчивому и справедливому миру».