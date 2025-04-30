Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с Израилем
Через два дня после того, как их поведение на чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет в Таллинне вызвало дипломатический скандал, четверо швейцарских фехтовальщиков опубликовали совместное извинение в Instagram.
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Ян Хаури (Jan Hauri), Тео Брошар (Théo Brochard), Джонатан Фуриманн (Jonathan Fuhrimann) и Свен Винейс (Sven Vineis) завоевали серебро в командном зачёте, уступив сборной Израиля. Однако во время церемонии награждения они, в отличие от других призёров, не повернулись к израильскому флагу. Этот жест вызвал волну критики как в Израиле, так и в Швейцарии.
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Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю
«Мы хотим объяснить свои действия и выразить сожаление», — написали спортсмены. Они подчёркивают, что отказ повернуться к флагу «не имел политической подоплёки и не был проявлением неуважения к Израилю». По их словам, таким образом они хотели выразить «скорбь и сочувствие по поводу огромных страданий гражданского населения, которые затрагивают все стороны этого конфликта».
Фехтовальщики признают, что их поступок вызвал раздражение и был ошибкой. «Мы приносим извинения всем, чьи чувства были задеты — особенно нашим соперникам из израильской сборной и Израильской федерации фехтования», — говорится далее в заявлении. В завершение они подчёркивают, что «извлекут урок из этой ситуации и в будущем будут проявлять более взвешенное суждение в схожих обстоятельствах».
Европейская ассоциация фехтования уже вынесла спортсменам официальное предупреждение. О возможных дополнительных последствиях пока не сообщается.
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