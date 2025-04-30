Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с Израилем

Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет. Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved. This Material May Not Be Published, Broadcast, Rewritten Or Redistribu

Через два дня после того, как их поведение на чемпионате Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет в Таллинне вызвало дипломатический скандал, четверо швейцарских фехтовальщиков опубликовали совместное извинение в Instagram.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss fencers apologise for diplomatic scandal with Israel Оригинал Читать далее Swiss fencers apologise for diplomatic scandal with Israel

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Ян Хаури (Jan Hauri), Тео Брошар (Théo Brochard), Джонатан Фуриманн (Jonathan Fuhrimann) и Свен Винейс (Sven Vineis) завоевали серебро в командном зачёте, уступив сборной Израиля. Однако во время церемонии награждения они, в отличие от других призёров, не повернулись к израильскому флагу. Этот жест вызвал волну критики как в Израиле, так и в Швейцарии.

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Показать больше Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю Этот контент был опубликован на Швейцарскую сборную по фехтованию в составе спортсменов в возрасте до 23 лет осудили за неуважительное отношение к Израилю. Читать далее Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю

«Мы хотим объяснить свои действия и выразить сожаление», — написали спортсмены. Они подчёркивают, что отказ повернуться к флагу «не имел политической подоплёки и не был проявлением неуважения к Израилю». По их словам, таким образом они хотели выразить «скорбь и сочувствие по поводу огромных страданий гражданского населения, которые затрагивают все стороны этого конфликта».

Фехтовальщики признают, что их поступок вызвал раздражение и был ошибкой. «Мы приносим извинения всем, чьи чувства были задеты — особенно нашим соперникам из израильской сборной и Израильской федерации фехтования», — говорится далее в заявлении. В завершение они подчёркивают, что «извлекут урок из этой ситуации и в будущем будут проявлять более взвешенное суждение в схожих обстоятельствах».

Европейская ассоциация фехтования уже вынесла спортсменам официальное предупреждение. О возможных дополнительных последствиях пока не сообщается.

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