Сотни телеэкранов, а явка едва дотягивает до 20%: внештатный корреспондент Швейцарского международного радио SWI Swissinfo и специалист по вопросам прямой демократии в Швейцарии и мире Бруно Кауфманн (Bruno Kaufmann) в Москве во время Единого дня голосования. (swissinfo.ch)

В чем разница между «плохой» и «хорошей» демократией? Если страна проводит выборы или голосование, на какие факторы ей следует обращать особенное внимание? По случаю Международного дня демократии внештатный корреспондент SWI Swissinfo и специалист по вопросам прямой демократии Бруно Кауфманн (Bruno Kaufmann) составил свою «горячую десятку» ингредиентов, без которых не может обойтись ни одно общество, если только оно хочет называться демократическим.

Журналистка российского государственного телеканала смотрит на меня с надеждой в глазах. Она только что задала мне вопрос, что я думаю насчет проводимых в России региональных выборовВнешняя ссылка. Мой ответ: «Эти выборы есть ни что иное как весьма дорогое шоу, цель которого состоит в сокрытии того факта, что накануне этих выборов все более или менее серьезные и реально оппозиционные кандидатуры были просто сняты с дистанции и исключены из выборных процедур».

Молодая журналистка невольно вздрагивает и пытается задать следующий наводящий вопрос, мол, а что насчет новейших цифровых технологий, которые применяются в ходе этих выборов? При этом она бросает краткий взгляд на огромную находящуюся у нее за спиной стену из бесчисленных экранов и мониторов, на которых мелькают «живые кадры» с мест проведения голосований в регионах. Россия страна большая и эти регионы растягиваются аж по десяти часовым поясам.

«Выборы как большое фейковое шоу»: Бруно Кауфманн в Москве дает интервью одному из государственных российских телеканалов.

(swissinfo.ch)

«Нет слов, впечатляет», — говорю я и продолжаю: «По крайней мере с их помощью мы можем удостовериться в том, что сегодня на избирательные участки забрело очень небольшое количество избирательниц и избирателей». И в самом деле, в конце дня было объявлено, что явка по итогам выборов составила примерно 20%. На примере России можно наглядно убедиться в том, что организовав выборы при помощи самой современной цифровой машинерии мы еще не имеем по-настоящему демократической системы.

Это относится, кстати, и к странам, которые в мировом рейтинге демократии занимают куда более высокие позиции, чем Россия. Возьмём, например, Тайвань. На острове проживают 23 миллиона человек и все они весьма плотно встроены в процесс формирования политической повестки дня и в управление обществом и страной. Проблема тут в другом: нет достаточно времени для проведения необходимых для любой демократии общественных дебатов — люди уж очень заняты работой.

Или возьмём многонациональную Мексику. Там гражданам действительно удалось сделать то, что не удается в иных странах: отстранить от власти насквозь коррумпированную политическую элиту. Однако новый шеф, президент Мексики с 1 декабря 2018 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор, свято убежден в том, что достаточно спустить сверху вниз приказ насчет того, что «нам нужно больше демократии», и все устроится само собой.

Хит-парад демократии Конец инфобокса

В 2007 году ООН провозгласила день 15-го сентября Международным днём демократии. Поэтому когда, как не сегодня имеет смысл перечислить десять основных ингредиентов настоящей демократической системы, от менее значимых (10-е место) к самым значимым и важным (1-е место). Поэтому начнем обратный отсчет и назовём первый ингредиент:

10: Технологии Конец инфобокса

Цифровая революция охватила сегодня буквально все сферы жизни людей. Но есть одно исключение: демократические процедуры. В Швейцарии долгие годы шли дебаты и ставились опыты на предмет введения электронного голосованияВнешняя ссылка при помощи сети интернет в удалённом режиме. Такая система была бы большим подспорьем для многочисленной швейцарской диаспоры за рубежом: граждане Швейцарии могли бы более активно участвовать в политической жизни у себя на исторической родине. Увы, то, что смогла сделать Эстония, не удалось ШвейцарииВнешняя ссылка и пока этот формат голосования останется для швейцарцев, проживающих как за рубежом, так и в самой Швейцарии, недоступным.

9: Бег с препятствиями Конец инфобокса

Представим себе забег на дистанции 400 метров с барьерами. И представим себе, что из тех, кто стартовал, до финиша не добрался ни один спортсмен, причем по очень простой причине: барьеры на пути атлетов оказались слишком высокими. Именно так и случается часто с людьми, которые и хотели бы принять участие в политических процессах, но не могут, как в России, где популярных политиков просто не допустили до выборов, или в Италии, где, например, голосование на референдуме по народной законодательной инициативе считается состоявшимся только при явке не менее 50-ти процентов. Поэтому на девятом месте для меня располагаются те самые барьеры, цель которых, однако, состоит не в удушении всякой реальной политической жизни, но в том, чтобы у политиков имелись мотивации и стимулы идти в народ, говорить с людьми, собирать подписи и убеждать потенциальных избирателей.

8: Инфраструктура Конец инфобокса

Любой избранный парламент мира должен иметь в своём распоряжении соответствующую инфраструктуру: офисы, столы, принтеры, помощников, административный аппарат и так далее. Однако демократия, которая не ограничивается голосованием раз в четыре года, но которая опирается также на непосредственное участие граждан в управлении и формировании политической повестки дня страны, нуждается и еще кое в чем, а именно, в образованных, просвещенных, критически и рационально мыслящих гражданахВнешняя ссылка. А таким гражданам нужны места, где они могли бы лицом к лицу, причем каждый день, встречаться с властью. В Южной Корее, в Сеуле, я видел такие места, они называются «Домом граждан». Поэтому ингредиент номер восемь: инвестиции в материальную инфраструктуру демократии.

7: ... и еще раз учиться! Конец инфобокса

Степень зрелости и уровень качества демократии можно измерить при помощи такого показателя, как ее способность к постоянной реформам. Можно конечно десятилетиями подряд говорить о том, что «времени на раскачку у нас нет». А можно идти вперед, принимать решения, ошибаться, анализировать ошибки, устранять их и идти дальше. Только извлекая уроки из проделанной работы и только стремясь искать решения актуальных проблем на основе всеобщего гражданского консенсуса можно выстроить устойчивую, устремленную в будущее демократию. Сделать это можно при помощи последовательного внедрения инструментов непосредственного народоправства, которые, как в Швейцарии, нависая над депутатами парламента в качестве своеобразного «дамоклова мечаВнешняя ссылка», делает весь политический класс страны близким к народу, а не «страшно от него далёкой» кастой. Ингредиент номер семь: постоянно совершенствующаяся и самообучающаяся демократия — это всегда прямая демократия граждан.

6: Руководящие качества Конец инфобокса

Так было всегда в истории, это почти железный закон: стоит человеку избраться во власть, как он тут же начинает отчаянно защищать свои властные полномочия от любого влияния и вмешательства, в первую очередь от влияния со стороны его же избирателей. Для настоящей демократии такая логика — это настоящий яд, и убедиться в этом можно на примере того же британского премьера, хотя и не его одного. А вот тот, кто, как профсоюзы в Тунисе, после победной революции делает ставку на распределение власти, тот демонстрирует истинные руководящие качества (и заслуживает за это Нобелевской премии). Ингредиент номер шесть: вести за собой и руководить — это не значит подминать всех и всё под себя и выжигать вокруг себя политическое поле с целью исключить появление политических конкурентов.

5: Счастливые проигравшие Конец инфобокса

Мы привыкли к тому, что демократия выглядит так: в одной партийной штаб-квартире при объявлении результатов голосования вспыхивают овации и в потолок летят пробки от шампанского, а в другой — царят подавленная тишина и кривые улыбки на лицах проигравших. А бывает как в Венгрии, где после выборов победители начинают последовательно демонтировать политические права и свободы. А ведь демократия строится на безусловном признании результатов народного волеизъявления всеми, и победителями, и побежденными. Поэтому на пятом месте для меня стоит ответ на вопрос, как сделать так, чтобы те, кто выборы проиграл, не ощущал себя «отверженным». В Швейцарии ответ на этот вопрос был в своё время найден на путях истинного федерализма.

4: Административный аппарат Конец инфобокса

Стена между избирателями и избранными имеет имя: административно-бюрократический аппарат с его инерцией и склонностью сохранять и отстаивать однажды сложившиеся рутинные структуры, инструменты и подходы, которые, по гамбургскому счету, вовсе не всегда отмечены близостью к народу и стремлением выслушивать граждан и учитывать их мнение. Именно поэтому чиновники должны быть напрямую включены в структуры непосредственного народоправства. Это, разумеется, очень хлопотно и беспокойно. Куда удобнее мчаться по перекрытому полицией городу в лимузине с затемнёнными окнами. В Хельсинки, финской столице, с недавних пор чиновники принимают участие в специальных ролевых деловых играх-семинарах, с тем чтобы научиться на равных общаться с налогоплательщиками. Четвертый ингредиент: административно-бюрократический аппарат встроенный в систему непосредственного народоправства.

А теперь мы подступаем к нашему пьедесталу почёта. Каковы же три главных фактора, лежащих в основе любой истинной демократии?

3: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО Конец инфобокса

Когда суды становятся рукой государственной власти, а судебные решения формой властного произвола, то тогда гражданам и избирателям становится почти невозможно свободно выражать собственное мнение — а значит у них отбирают возможность влиять на политику. В России все те, кто осмеливаются критиковать режим Путина, не только исключаются из избирательных процедур, но и просто оказываются в тюрьмах. Именно поэтому действительно независимая юстиция была и остаётся ингредиентом, без которого невозможна настоящая демократия. Её я ставлю на третье место.

2: ПРАВО ГОЛОСА Конец инфобокса

На недавних протестах в Москве в толпе можно было видеть плакат с надписью «Власть — это мы! Дайте нам право голоса». Ровно 30 лет назад в тогдашней еще коммунистической ГДР люди вышли на улицы и площади с требованием того же самого, а именно, права голоса. Однако внимание! С тех пор политические технологии стали куда более изощренные и сегодня в Германии партия «Альтернатива для Германии», а во Франции «Желтые жилеты» всячески спекулируют этим правом, стремясь завоевать голоса и симпатии граждан. Однако в интерпретации той же АдГ требование «больше демократии» для «местных» оборачивается сокращением прав для «пришлых». А между тем любое общество и любое сообщество граждан существует только в условиях действия принципа «инклюзивности», «привлечения» и «вовлечения» всех в дела общественно значимые, в «Res Publica». В Швейцарии тоже 25%Внешняя ссылка от общего числа проживающих в стране лиц не имеют права голосаВнешняя ссылка. С этой проблемой многие городаВнешняя ссылка и кантоны стремятся справиться по-своему, но мотивация у всех у них одна: человек должен иметь право голоса там и тогда, где и когда речь идет о проблемах, касающихся его непосредственно. Поэтому на второе место я ставлю реальные избирательные права.

1: ДИАЛОГ Конец инфобокса

Уже античный политический деятель Перикл знал 2 500 лет назад, чем демократия отличается от не-демократии: диалогом накануне принятия важного решения. С тех мало что в этом смысле изменилось: успех демократического решения и его качество зависят самым прямым образом от качества предшествовавшей этому решению дискуссии. С тех было придумано и много «мест для дискуссий», например, парламент или, как в Швейцарии, прямой и непосредственный народный сход (Landsgemeinde), практика, до сих пор практикуемая в двух швейцарских кантонах ГларусВнешняя ссылка и Аппенцелль-ВнутреннийВнешняя ссылка и в некоторых городских общинахВнешняя ссылка. Поэтому: Диалог, Дискуссия были и останутся истинной душой любой истинной демократии.



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