Вилла в классическом стиле «Блюменхальде» (Blumenhalde): с 2009 года здесь располагается головной офис «Центра изучения проблем демократии в Аарау» (Zentrum für Demokratie Aarau – ZDA).

(Zentrum für Demokratie Aarau / ZDA)

«Демократия не есть некое раз и на всегда достигнутое гарантированное состояние»! Этот бесспорный тезис взят из предисловия к сборнику статей «Brennpunkt DemokratieВнешняя ссылка» («Демократия в центре внимания»), изданного Центром изучения проблем в Аарау по случаю своего десятилетнего юбилея: получился подарок и самим себе, и каждому, кто заинтересован в изучении и критическом анализе сегодняшнего состояния демократической формы правления.



Откуда сегодня исходит угроза демократии? Не со стороны путчистов или таинственных заговорщиков, но скорее здесь следует говорить о ползучей эрозии, инициируемой правительствами, пытающимися избавиться от любых форм демократического контроля за власть предержащими. Такие процессы можно заметить даже в «старых» демократических странах, таких, как Франция или Великобритания, не говоря уже о Греции или, скажем, Турции.

Обо всем этом и о многом другом и говорится в книге «Демократия в центре внимания», изданной Центром изучения проблем в Аарау по случаю своего же десятилетнего юбилея. За прошедшее время этот Центр заметно укрепил свои позиции в качестве «мыслительной фабрики», близкой к высшим политико-правительственными кругам Швейцарии. Вместе с тем он был и остается исследовательским и экспертно-практическим центром, работа которого фокусируется в основном на трёх основных сферах:

— Демократия с точки зрения истории и практики государства и права;

— Политологическая экспертиза;

— Методологические основы политического просвещения и гражданского образования.

Эти три темы образуют и смысловой каркас вышеупомянутого сборника статей, среди материалов которого находится место как для глубоких аналитических текстов, так и для легких, почти развлекательных историй на тему демократии и ее изучения.

Цифровое похмелье

Один из экспертов Центра, Надя Браун Биндер (Nadja Braun BinderВнешняя ссылка), занимается, например, вопросами перспектив прямой демократии в эпоху цифровой революции. основные проблемы, вызовы и угрозы для демократии в данной сфере связаны, прежде всего, с такими темами, как электронное голосование в удаленном режиме при помощи сети интернет, «дематериализация» выборных и предвыборных документов, включая избирательные бюллетени, а также сбор подписей под народными законодательными инициативами в цифровой форме.

Былая «цифровая эйфория», которой, чего греха таить, еще недавно был подвержен и сам Центр, на данном этапе если и не улетучилась, то приняла куда более сдержанные формы. Не случайно, что вошедшая в сборник статья Нади Браун Биндер, написанная на эту тему, заканчивается на минорной ноте: «Перевод инструментов прямой демократии на цифровые рельсы происходит гораздо медленнее и не так быстро, как всеми нами ожидалось».

«Игра в бисер» в «башне из слоновой кости»? Ничего подобного: под крышей ZDA несколько раз в год проходят крупные мероприятия специально для самой широкой публики. Одна из традиционных тем: народные политические права, права человека и прямая демократия. (swissinfo.ch)

Что касается электронного голосования, то здесь Швейцария набрала на данный момент наибольший объем практического опыта. Пока в стране принято решение приостановить любые проекты в этой сфере. Когда электронное голосование (E-Voting) встанет в один ряд с признанными способами реализации политических прав (личный поход на избирательный участок и голосование по почте) не может сказать никто, тем более, что в обществе сейчас крепнут позиции как раз тех, кто вообще не видит будущего за таким форматом.

Политические потребление и участие в управлении

Еще один аспект профиля Центра представлен экспертами Бирте Гунделах (Birte GundelachВнешняя ссылка) и Деборой Кальте (Deborah KalteВнешняя ссылка). Они изучают формы участия граждан в управлении, правда, под несколько необычным углом зрения, потому что в центре их внимания находятся не проблемы явки на выборы или вопросы привлечения молодежи к политике, но характер корреляции между потребительскими привычками граждан и их политическим поведением.

«Центр изучения проблем демократии в Аарау» Центр (ZDA) насчитывает 45 сотрудников, всего здесь создано 25 полных ставок. Годовой бюджет насчитывает 2,3 млн франков. Формируется из взносов кантона Аргау, города Аарау (Aarau), Цюрихского Университета и Высшей школы Прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz). С учетом пожертвований и взносов третьих лиц бюджет Центра может достигать и отметки в 4 млн франков. Программа научно-образовательной работы Центра на период с 2018 по 2021 годы доступна по ссылке (на нем. языке).Внешняя ссылка Флагманским мероприятием ZDA являются ежегодные «Дни Демократии в Аарау» (Aarauer DemokratietageВнешняя ссылка), проходящие по традиции в середине февраля. «Дни» состоят из ряда общедоступных мероприятий и специализированной экспертно-практической конференции. Конец инфобокса

Проведенное недавно исследование показало, что в Швейцарии почти половина потребителей сознательно покупает или не покупает те или иные товары, исходя из тех или иных социально-политических соображений и мотивов, среди которых в последнее время особенно выделяются вопросы экологии, защиты достоинства животных и соблюдение базовых социальных и трудовых стандартов.

По итогам своих аналитических изысканий оба эксперта Центра приходят к любопытному выводу: политически мотивированное потребление вовсе не ведет к повышению степени вовлеченности данного лица в процессы управления обществом или экономикой. Скорее, здесь существует обратная зависимость: покупка продуктов, произведенных с соблюдением «морально-этических» принципов, означает, что человек уже раньше был довольно активным участником социально-политических процессов. То есть на вопрос «Становлюсь ли я автоматически сторонником „Зелёных“ купив веганский стейк» эти эксперты дают отрицательный ответ.

Игры, в которые играют

Наконец, остается вопрос политического просвещения. В этой области Центр давно занял лидирующие позиции, сделав ставку на потенциал компьютерных игр. Одна из таких игр называется «Политика. Власть. Закон» («Politik.Macht.GesetzВнешняя ссылка»). С ее помощью школьники, будущие граждане страны, избиратели и налогоплательщики, на практике изучают, например, логику законотворческого процесса в стране и этапы, которые должен пройти законопроект на пути превращения в общепризнанный законодательный акт.

«Такой альтернативный подход к методологии и форматам политического просвещения уже дал довольно-таки позитивный результат», — указывают разработчикиВнешняя ссылка этой игры Патрик Цамора (Patrik Zamora) и Штефан Вальтер (Stefan Walter). Игра не только развлекает, она еще и заметно повышает уровень политической грамотности молодых людей, которых в остальном ничем не затянешь читать газеты или толстые справочники по демократии.

Страшно ли далеки они от народа?

Сборник «Демократия в центре внимания» позволяет изменить свой скептический взгляд на Центр как на собрание «ученых не от мира сего». «Наш Центр уникален, на свете вряд ли сыскать еще где похожую степень концентрации политической экспертизы с особым акцентом на инструментах прямой демократии», — указывают издатели и составители сборника. Даже само существование Центра имеет под собой абсолютную демократическую легитимацию: народ кантона Ааргау на референдуме в 2007 году однозначно указал, что хотел бы иметь в своём распоряжении такой научно-практический центр.

Имидж- ничто МИД Швейцарии не стал опрашивать россиян о прямой демократии Präsenz Schweiz не стала опрашивать россиян и казахов о прямой демократии, опасаясь, что такой вопрос может быть воспринят как критика режима. Этот контент был опубликован 16 августа 2019 г. 15:38

Тем не менее, нельзя обойти и критические аспекты. Этому сборнику, при всех его достоинствах, явно не хватает «внешней перспективы». Все его авторы или сейчас работают в Центре, или раньше работали в нём. Мнения людей со стороны, да даже и из-за границы, в сборнике не представлены. Вполне вероятно, что это связано с особенностью Центра как научно-практического учреждения, находящегося в поле напряжённости между теорией и практикой.

Что же касается зарубежных коллег, то с момента избрания Д. Трампа и начала эпопеи с Брексит зарубежная политология переживает сейчас настоящее возрождение, но при этом швейцарский опыт там фактически не учитывается. Скорее всего, о нём там просто ничего не знают, да и к тому же и в общественном сознании Швейцария — это скорее сыр и шоколад, а не прямая демократия, в чем, в какой-то степени, виновата сама Швейцария: вспомним скандальный отказ МИД Конфедерации опрашивать россиян и казахов на предмет их отношения к швейцарской прямой демократии.

Однако без работы Центр явно не останется, ведь и в самой Швейцарии сейчас возникают и проходят апробацию новые, «гибридные» формы демократии в лице разного рода акций, «женских забастовок» и даже прорывов эко-активистов в парламент. Новые формы политической активности, новые виды «социального действия» (Т. Парсонс) и «целеполагания» и их сочетание с традиционными инструментами и институтами демократии наверняка будут оставаться в поле зрения экспертов Центра. При этом свою миссию даже в день юбилея они формулируют так: «Мы не претендуем на способность улучшить демократию, распространить ее или изменить». И это, если честно, очень «по-швейцарски»!

Литература Brennpunkt DemokratieВнешняя ссылка / «Демократия в центре внимания», издательство Verlag Hier&Jetzt, Baden 2019. Конец инфобокса

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