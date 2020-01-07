«Шляпа Гесслера»: Вильгельм Телль, ключевая фигура швейцарской политической мифологии, символ стремления к свободе и независимости. По легенде он отказался приветствовать водруженную на шест шляпу австрийского наместника, символ иностранного господства. В реальности ничего подобного не было и быть не могло. (© Keystone/Iba-archiv)

Праздники закончились, да здравствуют праздники! О чем речь? Трудовые будни прямой демократии вполне могут считаться у нас в Швейцарии праздниками, а именно, перманентным фестивалем народных прав и народных же свобод! Мы не устали и никуда не уходим, впереди нас ждут референдумы и важные, вынесенные на них, вопросы!

О том, как Швейцария встречала новый год мы уже писали. Подробно и правильно, без ошибок, характерных для других СМИ, сообщали мы и о том, какие законодательные новеллы ожидают страну в первом новом году нового десятилетия. Но постепенно страна возвращается к обычному ритму жизни, а это значит, что народу пора снова брать бразды политического управления в свои руки. С точки зрения швейцарской прямой демократии год 2020 обещает быть очень увлекательным и напряженным.

Граждан ожидают четыре федеральных референдума, а они обычно в стране проходят в феврале, мае, сентябре и ноябре. Иными словами в этом году у нас опять будет самый настоящий парад прямой демократии, ее показательное выступление, которое продлится целый год. И это, разумеется, с одной стороны вызов, или, как сейчас модно говорить, «челлендж» в адрес тех, кто избирает партии и политиков, склонных дальше править без народа, а также знак надежды для тех, кто выходит на улицы под дубинки полицейских, вооруженный только бумажным стаканчиком, этим «убийственным оружием» современного офисного пролетариата.

Есть ли шанс?

Но если все-таки без (весьма печальных) шуток: весьма интересным представляется в этой связи вопрос на тему о том, сможет ли в этом году хотя бы одна народная законодательная инициатива получить одобрение этого самого народа (см. инфобокс). Дело в том, что такая инициатива — это вещь очень интересная. Она дает гражданам Швейцарии возможность ни много ни мало сразу вносить поправки в конституцию. Швейцарцы не только дошли до выборов руководства, но уже продвинулись гораздо дальше.

Ну уж нет, слышим мы скептические голоса. Народу только дай волю, он вам такого наголосует! Ну, то есть мне-то такие права дать можно, я-то умный, но посмотрите на всех остальных? Знакомая песня, в Швейцарии такие аргументы против прав народа напрямую участвовать в постоянной конституционной реформе слышны регулярно. И что можно сказать в ответ? Только одно: народ, причем любой, не настолько глуп, как может показаться. Именно поэтому в Швейцарии одобрение избирателей получает в среднем только одна инициатива из десяти. Инстинкт политического самосохранения работает и развивается пропорционально степени политической ответственности, возложенной на плечи каждого избирателя. А весит эта ответственность весьма солидно.

Мировой рекордсмен С момента своего основания в 1848 году современная Швейцария провела около 730 федеральных референдумов (не путать с плебисцитами). Это больше, чем любая другая страна мира. С чем это связано? С широчайшими политическими правами народа. Среди них выделяется факультативный референдум по законам, принятым парламентом (впервые введен в 1874 году) и народная законодательная инициатива (впервые введена в 1892 году), позволяющая вносить поправки в Конституцию. Прямой законодательной инициативы в Швейцарии нет, равно как и референдума по федеральным или кантональным налогам Законодательная инициатива является хитом номер один в списке инструментов прямой демократии в Швейцарии, хотя одобрение получает только в среднем одна из каждых десяти народных инициатив. Последняя народная инициатива была одобрена гражданами почти уже шесть лет назад. Речь идет о запрете лицам, осужденным за педофилию, занимать педагогические должности в школьных и дошкольных детских учебных заведениях. Окончательная повестка дня по референдумам на 2020 года еще окончательно не сформирована. Связано это с тем, что правительство объявляет обычно повестку дня данного референдума самое раннее за четыре месяца до даты голосования. Конец инфобокса

Ведь в конечном итоге ты как гражданин сам принимаешь решения, а потому и жаловаться потом тебе не на кого. А это значит, что ты должен внимательно изучить все аргументы «про» и «контра», с тем чтобы голосовать сознательно, а не играть в русскую, сорри, швейцарскую политическую рулетку. Сложно? Да, но такова цена свободы!

«Вечный спор гельветов между собой»

Самая большая политическая бомба в Швейцарии взорвется уже 17 мая 2020 года, когда народ должен будет ответить на вопрос о том, нужна ли ему полная свобода передвижения между Швейцарией и Европейским союзом? Соответствующая народная законодательная инициатива, запущенная и доведенная до голосования консервативной Швейцарской народной партией (SVP), на самом деле, стремится не столько «обуздать иммиграцию», но раз и на всегда поставить перед швейцарцами вопрос о том, каким образом они хотят налаживать отношения между собой и «чужими».

Для страны, до сих пор носящей черты патриархального деревенского общества, этот вопрос отнюдь не является праздным и теоретическим. Собственно, этот вопрос носит экзистенциальный характер для любого социума, но в Швейцарии выработка отношений вдоль оси «свой-чужой» является политической задачей, решения которой страна ищет последние по меньше мере лет сто.

Пока же, если верить опросу, проведенному газетой SonntagsZeitung в начале января 2019 года, 58% граждан указали, что они отвергают «Ограничительную инициативу» Швейцарской народной партии, и только 35% респондентов проголосовали бы за неё, пройди референдум завтра. Эксперты говорят, что итоги майского 2020 года референдума будут иметь судьбоносное значение и для так называемого Рамочного соглашения между Швейцарией и ЕС, от которого зависят условия развития дальнейших кооперационных связей Швейцарии с ЕС, важнейшим торгово-экономическим партнёром Конфедерации.

«Осенний марафон» Виолы Амхерд

Осенью 2020 года поволноваться и понервничать придется министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд. На осеннем референдуме народ примет решение о выделении, или невыделении, рамочного кредита в 6 млрд франков на покупку новых истребителей для нужд Военно-воздушных сил Швейцарии. В 2014 году ее предшественник Ули Маурер уже ставил такой вопрос перед избирателями, и тогда они сказали, что им нужно масло вместо пушек. В итоге планировавшаяся покупка новейшего шведского истребителя «Грипен» так и не состоялась. Это поражение остается самым на сегодняшний день большим политическим провалом этого политика.

Если швейцарцы снова откажутся выделять деньги на новые самолеты, то это станет «концом швейцарской армии в том виде, в каком мы ее знаем сегодня». По крайней мере так пишет главный бульварный таблоид Швейцарии газета «Blick». Это издание традиционно трепетно относится к делам и нуждам швейцарской армии, будучи не то чтобы ее рупором, но где-то очень близко к этому. На голосование будет вынесен и еще один армейский законопроект: он уже касается введения более строгих критериев для предоставления тому или иному лицу права пройти альтернативную гражданскую службу. Парламент хотел бы тем самым укрепить кадровый фундамент Вооруженных сил, противники таких мер утверждают, что страна сползает «в пучину милитаризма». Кто прав? Ответ даст весь народ в целом.

ТНК и крестьяне

Предположительно, 27 сентября 2020 года страна переживет взрыв который будет хорошо слышен и в Швейцарии и за ее пределами. Речь идет о референдуме по инициативе, которая требует от швейцарских концернов и от транснациональных корпораций, зарегистрированных в стране, соблюдать при работе за рубежом швейцарские правочеловеческие, социальные и экологические нормы (Konzernverantwortungs-Initiative).

Кстати, что касается окружающей среды: во второй половине 2020 года на референдум в Швейцарии будут вынесены еще две законодательные инициативы. Одна требует ограничить применение в сельском хозяйстве страны пестицидов, другая требует обеспечить в стране чистоту питьевой воды. Если они будут приняты, то Швейцария вынуждена будет заметно ужесточить экологические стандарты в сельском хозяйстве. С одной стороны, конечно, цель защиты людей, животных и окружающей среды от токсичных веществ есть цель более чем благородная.

С другой стороны это будет означать дополнительное удорожание отечественных продуктов питания, цены на которые уже нередко вводят просто в ступор иного непривычного иностранца. С одной стороны, фермеры они должны обеспечивать население Швейцарии здоровой пищей, а с другой стороны, они же делают это, загрязняют почву и питьевую воду, используя пестициды. Есть ли выход из этой дилеммы? Вопрос залу, то есть народу!

Год 2020 будет еще и годом референдумов по законопроектам, принятым парламентом

Говорите, дайте народу волю и он такого налогосует? Тоже самое можно сказать и о парламентариях, с той только разницей, что у них эта воля уже есть, и ею они пользуются по полной программе. Закон о двухнедельном отпуске для отцов по уходу за ребенком? Пожалуйста! Более высокие суммы трат на детей, которые можно будет вычитать из налогооблагаемой базы? Нет проблем! «Электронное удостоверение личности». Получите и распишитесь!

Однако благодаря референдуму народ сможет в новом году напрямую высказаться по всем этим уже принятым парламентом законам, но не потому, что к этому его кто-то принуждает, а потому, что так захотел сам народ. Но где же проблемы с климатом? А что климат? Наверное, хватит уже! Глетчер хоронили? Хоронили! Речку в зеленый цвет красили? Красили! Бабушек и дедушек «экологическими свиньями» называли? Называли! И хотя произошло это в Германии, но в Швейцарии данная «пощечина общественному мнению» тоже без внимания не осталась. В парламент врывались, плакаты вешали? Да! Так что давайте теперь уже заниматься серьезными вещами.

Как говорит нам швейцарский политолог и историк Клод Лоншан, в период до 2023 года, то есть до следующих парламентских выборов, в Швейцарии будет доминировать одна основная тема: пенсионное и социальное обеспечение, включая медицинское страхование, которое становится все дороже и дороже. Вот по тому, как будут решаться эти вопросы, народ Швейцарии и станет оценивать новый «прогрессивный, зеленый и женский парламент»!

Прямая демократия Швейцарии на практике

Однако кульминацией 2020 года для нас станет Глобальный форум современной прямой демократии, который пройдет в Берне с 23 по 26 сентября 2020 года. Несколько сотен политиков, ученых, представителей органов государственной власти, гражданского общества и средств массовой информации обсудят, как современные демократии могли бы стать ещё более демократичными.

А в конце конференции ее участники получат шанс заглянуть в «машинное отделение» швейцарской демократии: 27 сентября 2020 года они смогут в режиме реального времени понаблюдать за тем, как швейцарцы либо одобрят, либо провалят уже упомянутую народную законодательную инициативу «О социально ответственном бизнесе» (Konzernverantwortungs-Initiative).



swissinfo.ch

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