Как мы работаем: наши расследования и их результаты

Серия Как мы работаем , Эпизод 3: Как журналисты SWI swissinfo.ch проводят свои расследования и какое влияние они оказывают? Репортеры Доминик Согель и Полина Тюрюбан рассказывают о своих выводах, касающихся импорта Швейцарией российского золота из Казахстана и Узбекистана..

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Наши журналисты потратили несколько месяцев на изучение документов и беседы с различными источниками, чтобы расследовать значительное увеличение импорта золота из Казахстана и Узбекистана в Швейцарию..

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Показать больше Швейцарские тайны узбекского и казахского золота Этот контент был опубликован на Портал SWI попытался проследить основные маршруты поступления золота в Швейцарию из этих двух центральноазиатских стран. Читать далее Швейцарские тайны узбекского и казахского золота

Наше расследование о золоте не только было подхвачено рядом международных СМИ, но и вызвало интерес у казахских журналистов, которые обратились к нам продолджением расследования. А на основе нашей публикации в парламенте Швейцарии даже разгорелась дискуссия…