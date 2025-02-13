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За кулисами портала SWI

Как мы работаем: наши расследования и их результаты

Серия Как мы работаем, Эпизод 3:

Как журналисты SWI swissinfo.ch проводят свои расследования и какое влияние они оказывают? Репортеры Доминик Согель и Полина Тюрюбан рассказывают о своих выводах, касающихся импорта Швейцарией российского золота из Казахстана и Узбекистана..

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Сара Пазино , Доминик Сигель-дит-Пикар , Полин Тюрюбан

Наши журналисты потратили несколько месяцев на изучение документов и беседы с различными источниками, чтобы расследовать значительное увеличение импорта золота из Казахстана и Узбекистана в Швейцарию..

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR