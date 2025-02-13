Как мы работаем: наши расследования и их результаты
Как журналисты SWI swissinfo.ch проводят свои расследования и какое влияние они оказывают? Репортеры Доминик Согель и Полина Тюрюбан рассказывают о своих выводах, касающихся импорта Швейцарией российского золота из Казахстана и Узбекистана..
Наши журналисты потратили несколько месяцев на изучение документов и беседы с различными источниками, чтобы расследовать значительное увеличение импорта золота из Казахстана и Узбекистана в Швейцарию..
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Швейцарские тайны узбекского и казахского золота
Наше расследование о золоте не только было подхвачено рядом международных СМИ, но и вызвало интерес у казахских журналистов, которые обратились к нам продолджением расследования. А на основе нашей публикации в парламенте Швейцарии даже разгорелась дискуссия…
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