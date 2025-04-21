Швейцария – лаборатория передовых археологических методов

Раньше на этом месте был замок. Кантон Берн, регион Эмменталь, Швейцария. Uni Bern

Швейцария – не только настоящая археологическая сокровищница, но еще и страна, которая находится на передовых рубежах развития и внедрения новейших методов археологических полевых исследований, включая технологию радарной геодезической съемки высокого разрешения (LIDAR). Ни в одной другой стране мира археологи не располагают пока свободным доступом к этой технике.

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Благодаря технологии дистанционного зондирования и геодезической съемки высокого разрешения (LIDAR или Light Detection and Ranging) археологи сегодня способны выявлять следы человеческой деятельности, скрытые на протяжении столетий в верхних слоях почвы. Этот метод позволяет сканировать значительные по площади участки местности с воздуха с использованием пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов.

Фиксируя отражённые лазерные импульсы, ученые получают возможность фиксировать топографические характеристики поверхности. При этом одним из ключевых преимуществ этой новой технологии является ее способность сканировать только почву, не «отвлекаясь» на растительность и создавая трехмерные модели былых рельефов, скрытых в настоящее время под более поздними почвенными наслоениями.

«Неинвазивные методы исследования»

Вся территория Швейцарии сегодня почти без исключения введена в промышленный и социокультурный оборот, даже леса, занимающие примерно треть площади страны, уже не являются дикой природой, предоставленной самой себе. Поэтому такие инновационные методы сканирования подпочвенных слоев открывают перед археологами невиданные ранее возможности «неинвазивного» исследования интересных с точки зрения археологической науки ареалов.

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Кстати, именно в лесах со значительной долей вероятности могут сохраняться значимые археологические объекты, недоступные визуальному наблюдению, но надежно «запечатанные» сверху гумусным горизонтом и снизу корневой системой. Технология LIDAR позволяет получать цифровые модели земной поверхности (Digital Terrain Model), отображающие рельеф с небывалой ранее точностью, причем, как уже указано, независимо от наличия на этой поверхности какой-либо растительности.

Уникальный проект

Начиная с 2017 года Федеральное Ведомство геодезии и картографии страны (SwisstopoВнешняя ссылка) осуществляло последовательную полномасштабную «лидарную» съёмку всей территории страны. В настоящее время этот проект уже завершён, все полученные данные доступны для бесплатного скачивания на официальном портале ведомства Swisstopo. Ничего подобного в других странах сделано на данный момент не было. Как подчёркиваетВнешняя ссылка швейцарский археолог Джино Каспари (Gino Caspari), на основе этих данных возможна принципиально иная постановка исследовательских археологических задач.

Джино Каспари (Gino Caspari). zVg

В одной из своих публикаций он отмечает, что лидарная съёмка способна устранить проблему так называемого «лесного искажения реальности», актуальную для современной археологической науки. Поскольку в Швейцарии, да и в других странах, археологические раскопки как правило становятся производными от строительных проектов, все основные археологические исследования автоматически концентрируются в урбанизированных зонах или на территории сельскохозяйственных угодий. Леса же, как правило, остаются вне поля зрения археологов.

С помощью лидарной техники ученые теперь способны без особого труда визуализировать в формате трёхмерных моделей структуру т. н. «лесной подстилки», слоя органических остатков на поверхности почвы в лесу. Отфильтровав радарные сигналы, отраженные от деревьев, с помощью специализированного программного обеспечения, эта технология делает видимыми курганы, террасы, древние дороги и другие скрытые антропогенные формы рельефа.

Эффективность метода подтверждается и международной практикой

С его помощью в тропических лесах Гватемалы уже были обнаружены скрытые под густой растительностью следы поселений майя, а в Камбодже были найдены масштабные архитектурные комплексы древней кхмерской цивилизации. В Швейцарии археологические исследования с помощью этой техники также уже дают неплохие результаты. Так, в 2016 году в долине Эмменталь (кантон Берн) на основе полученных при помощи этой технологии данных был идентифицирован ранее неизвестный замковый комплекс. В 2020 году были уточнены границы и планировка кельтского поселения в регионе Роггвиль (RoggwilВнешняя ссылка), также кантон Берн.

Впечатляющая находка: «Агуада Феникс», культовый комплекс, датируемый ранней культурой майя в Мексике. Lidar

Как говорит Джино Каспари, он сам уже активно применял эту технологию за рубежом. По его словам, в одном из труднодоступных регионов Норвегии им были обнаружены многочисленные антропогенные углубления — вероятно, ямы времён каменного века — кардинально изменившие представление ученых о структуре доисторического ландшафта региона. Широкую известность Джино Каспари получил благодаря исследованиям в Центральной Азии. Учёный подчёркивает, что, несмотря на огромный потенциал, лидарная съёмка требует, тем не менее, последующего подтверждения по итогам работы «на земле». Даже при наличии высококачественных визуализаций существует риск интерпретационных ошибок.

Нужна поддержка властей

Поддержать археологов на этом этапе уже способны современные методы контент-анализа, включая технологии искусственного интеллекта. Как отмечает Джино Каспари, такие «большие лингвистические модели» позволяют при помощи так называемых «ИИ-агентов» автоматизировать процесс идентификации археологических артефактов. Однако для начала модели следует «обучить» на основе большого объема эмпирической информации, кроме того, работа с такими программами требуют высокой специализированной квалификации.

Искусственные холмистые сооружения на снимке Swisstopo и в реальности. Swisstopo

Ключевой вопрос так же — поддержка со стороны властей и наличие необходимых финансовых ресурсов. Несмотря на открытый доступ к данным, в Швейцарии пока отсутствует масштабная административная координация археологических проектов на основе лидарной съемки местности. «Системного подхода к анализу таких данных мы пока не видим. Кроме того, с этой целью необходимы целевые инвестиции, которых археологическим инициативам зачастую очень не хватает», — подчёркивает Джино Каспари.

Новые технологии на пороге

А между тем технологический прогресс в археологии не стоит на месте, на пороге уже стоит технология Ground Penetrating Radar, метод измерения электрического сопротивления почвы на основе БПЛА. По мнению Джино Каспари, именно эти технологии будут определять вектор развития археологических исследований в ближайшие десятилетия. Таким образом, Швейцария располагает всеми предпосылками для того, чтобы стать мировой лабораторией передовых методов археологии.

Доступ к данным открыт, технологическая база расширяется, научное сообщество активно работает, археологический потенциал швейцарской территории остаётся на очень высоком уровне: порой уникальные археологические находки делаюбтся тут едва ли не каждый месяц. Вопрос лишь в том, насколько быстро и системно удастся мобилизовать ресурсы и институциональные усилия для реализации потенциала данных технологий применительно к полевым археологическим исследованиям с учетом интересов кантонов.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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