Какой город станет культурной столицей Швейцарии в 2030 году?

Заявки на участие в этом конкурсе подали города Аарау, Беллинцона, Лугано, Шаффхаузен, Тун (на фото) и Цуг. Keystone-SDA

Шесть швейцарских городов вступили в борьбу за статус культурной столицы страны 2030 года. Заявки на участие в этом конкурсе подали города Аарау, Беллинцона, Лугано, Шаффхаузен, Тун и Цуг. Победителя объявят в июне 2026 года.

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«Интерес, проявленный (к конкурсу) сразу шестью городами, не только усиливает степень разнообразия возможных кандидатов, но и доказывает, что концепция культурной столицы получила признание по всей стране», — отметил Даниэль Росселла (Daniel Rossellat), президент ассоциации «Культурная столица Швейцарии» (Verein Kulturhauptstadt Schweiz/Capitale Culturelle Suisse).

По его словам, участие в этом конкурсе уже само по себе способно стать мощным катализатором культурной и социальной жизни на локальном уровне. Выбирая победителя, жюри будет учитывать целый ряд факторов: степень вовлечённости сферы культуры в общественную жизнь города, реалистичность проекта, наличие утверждённого бюджета и степень общей способности города реализовать такой проект. После подачи официальных заявок жюри посетит все города-кандидаты уже весной 2026 года. Победитель будет объявлен в июне того же года.

В состав жюри входят одиннадцать видных представителей культуры, бизнеса и политики Швейцарии, в том числе Анн Бизанг (Anne Bisang), директор театра Théâtre populaire romand (TPR) в городе Ла-Шо-Де-Фон, комик Венсан Кушолль (Vincent Kucholl), Рафаэль Бруншвиг (Raphaël Brunschwig), директор кинофестиваля в Локарно, Кэти Флавиано (Cathy Flaviano), руководительница стриминговой платформы Play Suisse SRG SSR, а также Карин Цубер (Karin Zuber), директор музыкального фестиваля Stimmungen в Цюрихе.

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Культурную столицу теперь будут выбирать каждые три года из числа швейцарских городов с населением от 20 000 человек и больше. Данная инициатива, запущенная Даниэлем Росселла, входит в Федеральную культурную программу на 2025–2028 годы. Первой культурной столицей Швейцарии станет в 2027 году город Ла-Шо-де-Фон в кантоне Невшатель. Последствия номинации уже стали в городе вполне заметными, частности, бывший животноводческий комплекс будет перепрофилирован в культурный центр, который и станет центром всех будущих культурных мероприятий.

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