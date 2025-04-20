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Культура

Поджечь зиму и встретить лето: кто такой Бёгг и зачем он сгорает в Цюрихе

Это соломенное чучело в виде гигантского снеговика символизирует Зиму. Чучело сжигается в центре Цюриха на празднике проводов зимы Sechseläuten, который ежегодно проводится в апреле.
Это соломенное чучело в виде гигантского снеговика символизирует Зиму. Чучело сжигается в центре Цюриха на празднике проводов зимы Sechseläuten, который ежегодно проводится в апреле. Keystone / Michael Buholzer

Это соломенное чучело в виде гигантского снеговика символизирует Зиму, оно сжигается в центре Цюриха на празднике проводов зимы Sechseläuten, ежегодно проводящемся в апреле. Традиционно считается, что чем быстрее взорвется голова снеговика, начиненная специальной взрывчаткой, тем жарче будет лето. Такова теория. Но откуда взялась эта традиция и — что еще важнее: насколько точны прогнозы снеговика Бёгг?

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Я пишу статьи о швейцарском зарубежье и «Причудливой Швейцарии», а также ежедневные/еженедельные информационные брифинги. Кроме того, перевожу и редактирую статьи и субтитры для англоязычной редакции и озвучиваю видеоролики. Родился в Лондоне, получил степень по немецкому языку/лингвистике и работал журналистом в газете The Independent до переезда в Берн в 2005 году. Я говорю на всех трёх официальных швейцарских языках, поэтому люблю путешествовать по стране и практиковаться в них, прежде всего в пабах, ресторанах и джелатериях.

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Каждую весну на одной из главных площадей Цюриха сжигают гигантского снеговика по имени Бёгг. Это уже не карнавал, это скорее завершение карнавального сезона и праздник проводов зимы, кульминация старинного обычая Sechseläuten, символизирующего прощание с зимой и встречу с летом. Параллельно с горящим снеговиком «Бёгг» (нем. der Böögg) проходит праздничное шествие в исторических костюмах представителей цюрихских торговых гильдий и ремесленных цехов.

Хотя сам обычай, как мы уже упоминали, восходит к средневековью, нынешний его облик и современная программа праздника сложились сравнительно недавно.
Хотя сам обычай, как мы уже упоминали, восходит к средневековью, нынешний его облик и современная программа праздника сложились сравнительно недавно. Keystone

Праздник Sechseläuten (в переводе: «Звон часов о шестом часе») уходит своими корнями в средневековье, когда ремесленные гильдии отмечали переход на летний рабочий график. Кроме того, именно в апреле церковный звон, созывавших верующих на вечернюю службу, переносился с 17:00 на 18:00, знаменуя собой удлинение светового дня. Так что перевод часов с летнего времени на зимнее и обратно есть традиция тоже куда более старая, чем могло бы показаться. Сегодня сожжение «Бёгга» давно стало важным культурно-мемориальным событием с элементами фольклора и политической символики.

Хотя сам обычай, как мы уже упоминали, восходит к средневековью, нынешний его облик и современная программа праздника сложились сравнительно недавно. Примерно в начале 1890-х годов городской весенний парад гильдий и цехов был объединен с сожжением чучела снеговика и праздником проводов зимы, а с 1902 года снеговик «Бёгг» стал уже официальным символом праздника, который с тех пор его каждый год проходит на площади Sechseläutenplatz в Цюрихе.

Бёгг в роли голливудского героя?

В этом году это событие пройдет 28 апреля 2025 года в 6 часов вечера. Но сначала состоится праздничный парад гильдий, который обычно начинается в 15:00. В шествии участвуют обычно около 3 500 человек, членов гильдий, все в исторических костюмах, а также более полусотни конных повозок и около трёх десятков оркестров. Колонна обычно движется через центр города к площади у Оперного театра. За действом на улицах и по телевидению наблюдают сотни тысяч человек. Среди гостей праздника всегда бывают политики, деятели культуры, спорта и бизнеса.

с 1902 года снеговик «Бёгг» стал уже официальным символом праздника, который с тех пор его каждый год проходит на площади Sechseläutenplatz в Цюрихе.
С 1902 года снеговик «Бёгг» стал уже официальным символом праздника, который с тех пор его каждый год проходит на площади Sechseläutenplatz в Цюрихе. Keystone / Michael Buholzer

Кульминация наступает ровно в 18:00, когда на шестой удар колокола собора Гроссмюнстер под Бёггом зажигают костёр. Соломенное чучело сидит на огромном троне, внутри головы — специальные фейерверки. Всадники в праздничных мундирах начинают носиться в диком галопе вокруг костра вплоть до момента громкого взрыва: голова снеговика разлетается в разные стороны мелкими лоскутьями, и чем быстрее это происходит, тем теплее, согласно народной примете, будет грядущее лето. В отличие от классического сурка Фила из знаменитого фильма снеговик Бёгг так и не стал героем фильмов или сериалов — он ведь он вполне сгодился бы на эту роль, с учетом его весьма интересной истории.

Время, за которое огонь добирается до головы чучела, определяется конструкцией костра, степенью влажности дров, погодными условиями в день праздника — и, не в последнюю очередь, количеством используемого ускорителя горения.
Время, за которое огонь добирается до головы чучела, определяется конструкцией костра, степенью влажности дров, погодными условиями в день праздника — и, не в последнюю очередь, количеством используемого ускорителя горения. Keystone

Иногда эта церемония проходит совсем не по сценарию. В 1923 году в день праздник лил дождь, да такой, что промокший Бёгг попросту не загорелся. В 1941 году, во время Второй мировой войны, Швейцария вела «битву за урожай» и на поле перед оперой было разбито картофельное поле, так что снеговику Бёггу пришлось подождать лишний год. В 1942 году церемонию все-таки провели, но зрителям приходилось мириться с перекопанной землёй под их ногами. В 1944 году снеговик свалился в Цюрихское озеро, его выловили, голову подожгли отдельно — традиция была спасена.

Всадники в праздничных мундирах начинают носиться в диком галопе вокруг костра вплоть до момента громкого взрыва: голова снеговика разлетается в разные стороны мелкими лоскутьями, и чем быстрее это происходит, тем теплее, согласно народной примете, будет грядущее лето.
Всадники в парадных мундирах начинают носиться в диком галопе вокруг костра вплоть до момента громкого взрыва: голова снеговика разлетается в разные стороны мелкими лоскутьями, и чем быстрее это происходит, тем теплее, согласно народной примете, будет грядущее лето. Keystone

Но кто бы мог подумать, что цюрихский снеговик может стать и объектом политических баталий? В 2006 году за несколько дней до праздника Sechseläuten Бёгг был похищен группой леваков-активистов. Они ночью, разбив окно, проникли в гараж, где хранилось чучело, и унесли Бёгга в неизвестном направлении, оставив на его месте пасхального шоколадного зайца, эмблему с серпом и молотом, а также записку, в которой говорилось, что-то вроде того, что «снеговику надоело рисковать головой ради капиталистов». С тех пор Бёгга хранят в банковском сейфе рядом с площадью Sechseläutenplatz, а на случай нештатных ситуаций теперь всегда изготавливаются резервные чучела.

«Удалённый праздник»

В 2000 году церемония вообще была отменена, а в 2001 году — всё-таки проведена, но без зрителей, в горном ущелье кантона Ури. Произошло это из-за сильного урагана «Лотар» (Lothar), который обрушился на Швейцарию в декабре 1999 года и нанёс серьёзный ущерб лесам, зданиям и городской инфраструктуре, включая город Цюрих. Последствия шторма были настолько значительными, что подготовка к массовому празднику в 2000 году оказалась невозможной.

Внешний контент

В 2001 году организаторы решили от греха подальше провести церемонию в одном из горных ущелий кантона Ури, в уединённом месте без зрителей — в том числе по соображениям безопасности. Сожжение Бёгга было показано в прямом эфире по телевидению, чтобы сохранить традицию, не подвергая никого риску. Это стало первым случаем «удалённого» праздника Sechseläuten. В 2020 и 2021 годах праздник не проводился из-за пандемии COVID-19, а в 2023 году традиционный Sechseläuten пережил настоящее «фиаско»: именно под таким названием этот эпизод и вошел в историю.

Сильный ветер, поднявшийся перед началом церемонии сожжения, вызвал опасения организаторов относительно безопасности зрителей и участников действа: разлёт искр и углей от костра мог приобрести неуправляемый характер и вызвать панику. В результате было принято решение отложить сожжение Бёгга, что вызвало у многих горожан и гостей, для которых горящий снеговик является кульминацией всего праздника, огромное разочарование.

В отличие от классического сурка Фила из знаменитого фильма снеговик Бёгг так и не стал героем фильмов или сериалов — он ведь он вполне сгодился бы на эту роль, с учетом его весьма интересной истории.
В отличие от классического сурка Фила из знаменитого фильма снеговик Бёгг так и не стал героем фильмов или сериалов — он ведь он вполне сгодился бы на эту роль, с учетом его весьма интересной истории. Keystone

Тем не менее безопасность была признана приоритетным фактором, церемония была перенесена на более поздний срок. В итоге Бёгга сожгли в регионе города Хайден (кантон Аппенцелль-Внешний), что стало своеобразным продолжением традиции регулярно отмечать этот праздник «удаленно». Тогда пламя добралось до его головы только через 31 минуту 28 секунд — тем самым стране было предсказано весьма посредственное лето, что в итоге оказалось не так уж и далеко от истины.

«Весна неизбежна»

«Примечательно, что накануне исторически знойного лета 2003 года Бёгг взорвался всего через 5 минут и 42 секунды. Но это, очевидно, было чистым совпадением. Такие прогнозы не выдерживают никакой научной критики», — напоминают в Федеральном Ведомстве метеорологии и климатологии (Meteo Schweiz). По словам метеорологов, «прогноз Бёгга» зависит вовсе не от капризов природы, а от вполне земных факторов. Время, за которое огонь добирается до головы чучела, определяется конструкцией костра, степенью влажности дров, погодными условиями в день праздника — и, не в последнюю очередь, количеством используемого ускорителя горения.

В 1944 году снеговик свалился в Цюрихское озеро, его выловили, голову подожгли отдельно — традиция была спасена.
В 1944 году снеговик свалился в Цюрихское озеро, его выловили, голову подожгли отдельно — традиция была спасена. Keystone

Всё это придаёт церемонии налёт стихийной театральности, но сводит к минимуму её метеорологическую достоверность. И статистика подтверждает это: самое короткое время до взрыва — 5 минут и 7 секунд — было зафиксировано в 1974 году, а самое долгое — ровно 57 минут — в 2023-м. При этом в 2022 году, перед вторым по «жаркости» летом за всю историю наблюдений, снеговик Бёгг взорвался спустя почти 40 минут. Перед летними жаркими пиками 2018 и 2015 года он взорвался через 20 минут и через 21 минуту соответственно. В 2019 году, лето которого вошло в пятёрку самых жарких, голова Бёгга взорвалась через 18 минут.

По словам метеорологов, «прогноз Бёгга» зависит вовсе не от капризов природы, а от вполне земных факторов.
По словам метеорологов, «прогноз Бёгга» зависит вовсе не от капризов природы, а от вполне земных факторов. Keystone Meteo Schweiz

Так что похоже, что отношения огненного снеговика с метеопрогнозами действительно как-то не складываются. Но, как говорится, его мы любим не за это: как бы быстро или медленно ни сгорел Бёгг — весна в Цюрихе всё равно настанет неизбежно.

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