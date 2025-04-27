Солнечное чудо в горах Швейцарии, или Природный феномен «Мартинслох»

Солнечный луч пробился через горное окно «Мартинслох», сентябрь 2015 года. Keystone / Gian Ehrenzeller

В горной деревне Эльм в швейцарском кантоне Гларус дважды в год происходит редкое природное явление: солнце пробивается сквозь скальное окно и эффектно освещает шпиль местной деревенской церкви. Это зрелище стало частью культурной идентичности региона, послужив источником для поучительной легенды.

6 минут

Каждой весной и осенью деревня Эльм (Elm) становится сценой уникального солнечного спектакля. Лучи солнца точно в определённое время проходят сквозь «Мартинслох» — треугольное скальное окно высотой 22 метра и шириной 19 метров — и на несколько минут освещают церковь на главной площади деревни.

Это событие происходит всего четыре раза в году: дважды весной и дважды осенью. В 2025 году солнце озаряло церковь деревни Эльм 12 и 13 марта в 8:53 и 8:50 утра. Следующее такое «светопредставление» ожидается 29 и 30 сентября — в 9:29 и 9:32 по местному времени. При ясной погоде можно будет наблюдать, как луч длиной 4,7 км проникает в долину и формирует световой конус шириной около 50 метров, пересекающий деревню Эльм со скоростью примерно 32 сантиметра в секунду.

Внешний контент

Местный офис по делам туризма Elm Tourismus всегда публикует точные карты мест, где можно наблюдать это явление, на них отмечены все важные для местной экономики локации, от отелей и кафе до спортивного центра Vreni Schneider Sport, названного по имени родившейся здесь легенды швейцарского лыжного спорта. Во время этого события местные туристические гиды работают с полной нагрузкой, это их «страда». Одновременно гостям деревни и региона везде предлагаются региональные деликатесы: сыр, пиво, мясные закуски и домашнюю выпечку.

Свет как двигатель торговли

Местные предприниматели и производители, разумеется, не упускают шанса превратить природное чудо в двигатель туристической индустрии. Например, отель Elmer предлагает специальный «солнечный пакет»: проживание в номере с балконом, выходящим на «Мартинслох», и ужин из трёх блюд, составленный на тему редкого явления.

Люди специально собрались, чтобы увидеть, как солнечный свет через окно «Мартинслох» освещает церковь. Фото: 30 сентября 2015 года, дер. Эльм. Keystone / Gian Ehrenzeller

Кстати, иногда через скальное окно «Мартинслох» можно увидеть не только солнце, но и полную луну, а также некоторые планеты. Это случится, например, 5 октября 2025 года: если позволит погода, лунный свет пройдёт через «Мартинслох» и озарит ту же самую церковь. А в сентябре 2039 года произойдёт ещё более редкое совпадение: попеременно через скальное окно в деревню заглянут и солнце, и полная луна. Такое повторяется только раз в 19 лет. Но как и почему возникло это чудо природы?

Мартин и великан: местная легенда

Название «Мартинслох» (Martinsloch — дословно «дыра Мартина») имеет мифологическое происхождение. Согласно легенде, некий пастух Мартин пас своих овец на склоне горы, обращённом к деревне Флимс (Flims) в нынешнем кантоне Граубюнден. Однажды великан из Флимса попытался украсть его стадо, но Мартин метнул свою дубинку в великана с целью отогнать его. Мартин промахнулся — но дубинка попала в горный хребет Чингельхёрнер (Tschingelhörner). Раздался жуткий грохот, в скале появилось отверстие — с тех пор оно и называется «Мартинслох».

С геологической точки зрения происхождение такого скального окна объясняется столкновением известняковых и так называемых флишевых пород (Flyschgestein) — мягких, легко разрушаемых осадочных слоистых образований, состоящих из чередующихся песчаников, сланцев и аргиллитов (глинистых отложений), сформировавшихся в зонах древних морских бассейнов на границе тектонических плит. В Альпах они часто встречаются в предгорных районах и подвержены активной эрозии, что и делает их ключевым фактором в формировании таких природных феноменов, как «Мартинслох».

Подробности можно почерпнуть из этого видеоролика:

Внешний контент

Кстати, горная гряда Чингельхёрнер входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Тектоническая арена Сардона» (Tektonikarena Sardona). Этот воистину уникальный регион в швейцарских Альпах расположен на границе кантонов Гларус, Санкт-Галлен и Граубюнден. Он охватывает около 330 кв. км. и известен прежде он всего тем, что здесь ясно виден Гларнский надвиг — редкое геолого-тектоническое явление, при котором древние породы возрастом 250–300 миллионов лет надвинуты на значительно более молодые слои, которым «всего лишь» около 35–50 миллионов лет.

Первый луч солнца проникает сквозь горное окно «Мартинслох». Keystone / Arno Balzarini

Благодаря исключительной сохранности и наглядности этих геологических структур, особенно в районах Цхингельхёрнер и «Мартинслох», «Арена Сардона» стала эталонной зоной для научного изучения процессов горообразования. Тот факт, что этот регион Швейцарии живет активной геологической жизнью, стал очевиден осенью 2024 года, когда местный житель Ханс Ринер (Hans Rhyner) заметил: вершина Tschingelhörner выглядит как-то иначе. А причиной изменений стал обвал, вызванный землетрясением магнитудой 2,2 балла, произошедшим 3 октября 2024 года.

Подробности можно узнать из этого видеосюжета:

Внешний контент

Тогда в долину сползли около 100 000 кубометров горной породы — это был один из крупнейших оползней в регионе за последние годы. А что произойдет с окном «Мартинслох»? Как рассказал в эфире телеканала SRF геолог Томас Букингем (Thomas Buckingham), ему ничего не угрожает, так как зона обрушения саму структуру окна не затронула, а сами обрушившиеся в долину породы происходили из другой геологической формации.

Чтобы сделать зримым масштаб этого природного феномена, 29 сентября 2016 года канатоходец прошёл по тросу, натянутому через «Мартинслох». PPR via AP Images / Mammut / Stefan Schlumpf

Реакция на это происшествие в местных СМИ была одновременно тревожной и ироничной. Один из читателей популярной газеты 20 Minuten написал: «Наконец-то хорошие новости — может, теперь все эти тиктокеры перестанут лазить на нашу гору». Другой добавил: «Если мне нужны дырки, я просто посмотрю на свои носки». А третий философски заключил: «Мартинслох был порожден природой — природа же его и убьет. Таковы её вечные законы».

Показать больше Дебаты Ведёт: Зено Дзокателли Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам! Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся! Присоединяйтесь к дискуссии 52 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.