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Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.
Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Семья Михаэля Шумахера заработала более трех миллионов евро, продав на аукционе восемь часов из коллекции легенды гонок «Формула-1». Самым ценным экземпляром на аукционе стали часы мануфактуры F.P. Journe 2004 года выпуска, которые были изготовлены специально для Михаэля Шумахера.

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Информационное агентство Reuters / портал SWI Swissinfo

Во вторник вечером 14 мая 2024 года они были проданы на аукционе Christie’s в Женеве за 1,2 миллиона швейцарских франков (чуть более 1,2 миллиона евро). На красном циферблате часов изображены символы семи чемпионских титулов Михаэля Шумахера, а также посвящение ему от бывшего главы команды Ferrari, который преподнес их спортсмену в качестве Рождественского подарка.

Часы Rolex были проданы за 250 000 франков, часы Audemars Piguet — за 330 000 франков. Пять других часов от бренда F.P. Journe были проданы в общей сложности почти за 1,4 миллиона франков. Покупателям пришлось довольно далеко залезть в свои карманы, поскольку к каждой продажной цене была добавлена еще комиссия аукционного дома, составляющая около 26%.

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Несколько часов были проданы на аукционе по более низкой цене по сравнению с эстимейтом, например, красные часы Ferrari, который были выставлены с оценкой примерно в один-два миллиона франков. А вот самый дешевый лот совершил самый значительный ценовой скачок: шкатулка для пяти часов F.P. Journe была оценена экспертом Christie’s в 5 000 франков, но своему новому владельцу она досталась за сумму, в три раза превышающую изначальную.

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Информация об участниках торгов является предметом строжайшей конфиденциальности, и она может быть раскрыта только с особого разрешения новых владельцев часов. Так что сказать, кто купил какие часы, невозможно. М. Шумахер живет со своей семьей недалеко от Женевы. Он не появлялся на публике с момента серьезной травмы, полученной во время катания на лыжах в 2013 году. Семья не предоставила никакой информации о том, как он себя чувствует сейчас. Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

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