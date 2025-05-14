Швейцария откроет для ЕС свой рынок электроэнергии

Правительство Швейцарии определило ключевые положения, которые должны будут обеспечить прозрачность рынка и защиту интересов потребителей. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии определило ключевые положения, которые должны будут обеспечить прозрачность рынка и защиту интересов потребителей.

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С заключением энергетического соглашения с Европейским союзом свободный рынок электроэнергии в Швейцарии станет доступен для всех домохозяйств и для малых предприятий. Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил ключевые положения, которые должны обеспечить прозрачность рынка и защиту интересов потребителей.

В частности, после вступления в силу соглашения с ЕС домохозяйства и предприятия с потреблением до 50 мегаватт-часов (МВт·ч) в год смогут сами выбирать, откуда им получать электроэнергию: оставаться ли им в системе базового энергоснабжения с регулируемыми тарифами или перейти на свободный рынок с более гибкими условиями. Ранее такой выбор был доступен только при потреблении свыше 100 МВт·ч. Теперь это право получат все.

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Причём, как отметил министр энергетики Альберт Рёшти, при необходимости можно будет в любое время вернуться к базовому снабжению. Чтобы обеспечить прозрачность рынка и предотвратить злоупотребления, Федеральный совет запускает целый ряд механизмов:

будет создан онлайн-портал, где можно будет сравнить предложения поставщиков;

откроется служба омбудсмена, которая поможет решать споры между потребителями и компаниями;

появятся стандартизированные контракты, упрощающие понимание условий поставок энергии и защищающие от непредвиденных изменений этих условий.

Кроме того, компании, работающие на свободном рынке, будут обязаны:

зарегистрироваться в Федеральной комиссии по электроэнергии (ElCom);

внедрить систему управления рисками;

обеспечить обслуживание клиентов на территории Швейцарии.

Для компаний с числом клиентов свыше 50 000 вводятся дополнительные правила. Они должны будут предлагать как контракты с фиксированной ценой и сроком действия, так и динамические тарифы, зависящие от рыночных условий. За соблюдением правил и развитием рынка будет следить ElCom, которая в течение первых десяти лет будет регулярно отчитываться перед правительством. Если появятся признаки нестабильности или недобросовестной конкуренции, то будет возможно реализовать контрмеры.

Сейчас среднее домохозяйство в кантоне Берн одних только «сборов за пропуск электричества по ЛЭП» уплачивает на сумму в 500 франков в год, в Цюрихе этот показатель находится на уровне в 400 франков. В сумме эти сборы по всей стране в год образуют астрономическую сумму в 5 млрд франков. Keystone

Что предусматривает энергетическое соглашение с ЕС?

Соглашение предусматривает либерализацию швейцарского рынка электроэнергии — так же, как это было сделано в странах ЕС ещё в 2007 году. Цель — укрепить надёжность поставок, повысить устойчивость сетей и упростить торговлю электроэнергией. Документ также позволит швейцарскому оператору электросетей участвовать в европейских механизмах управления стабильностью энергосистем. Никаких новых обязательств в сфере охраны окружающей среды на Швейцарию при этом возложено не будет.

Что дальше?

Федеральный департамент / Министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) продолжит консультации с ключевыми игроками рынка — начиная с представителей энергетической отрасли и кантонов и до профсоюзов и организаций по защите окружающей среды.

До конца ноября 2025 года департамент Альберта Рёшти должен будет представить Федеральному совету полный доклад со всеми тонкостями и положениями нового режима энергоснабжения. После этого соглашение будет рассмотрено парламентом — вместе с другими договорами, согласованными с ЕС и образующими Третий пакет секторальных соглашений. В случае необходимости может быть организован референдум.

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