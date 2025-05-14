Швейцария откроет для ЕС свой рынок электроэнергии
Правительство Швейцарии определило ключевые положения, которые должны будут обеспечить прозрачность рынка и защиту интересов потребителей.
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С заключением энергетического соглашения с Европейским союзом свободный рынок электроэнергии в Швейцарии станет доступен для всех домохозяйств и для малых предприятий. Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил ключевые положения, которые должны обеспечить прозрачность рынка и защиту интересов потребителей.
В частности, после вступления в силу соглашения с ЕС домохозяйства и предприятия с потреблением до 50 мегаватт-часов (МВт·ч) в год смогут сами выбирать, откуда им получать электроэнергию: оставаться ли им в системе базового энергоснабжения с регулируемыми тарифами или перейти на свободный рынок с более гибкими условиями. Ранее такой выбор был доступен только при потреблении свыше 100 МВт·ч. Теперь это право получат все.
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Причём, как отметил министр энергетики Альберт Рёшти, при необходимости можно будет в любое время вернуться к базовому снабжению. Чтобы обеспечить прозрачность рынка и предотвратить злоупотребления, Федеральный совет запускает целый ряд механизмов:
- будет создан онлайн-портал, где можно будет сравнить предложения поставщиков;
- откроется служба омбудсмена, которая поможет решать споры между потребителями и компаниями;
- появятся стандартизированные контракты, упрощающие понимание условий поставок энергии и защищающие от непредвиденных изменений этих условий.
Кроме того, компании, работающие на свободном рынке, будут обязаны:
- зарегистрироваться в Федеральной комиссии по электроэнергии (ElCom);
- внедрить систему управления рисками;
- обеспечить обслуживание клиентов на территории Швейцарии.
Для компаний с числом клиентов свыше 50 000 вводятся дополнительные правила. Они должны будут предлагать как контракты с фиксированной ценой и сроком действия, так и динамические тарифы, зависящие от рыночных условий. За соблюдением правил и развитием рынка будет следить ElCom, которая в течение первых десяти лет будет регулярно отчитываться перед правительством. Если появятся признаки нестабильности или недобросовестной конкуренции, то будет возможно реализовать контрмеры.
Что предусматривает энергетическое соглашение с ЕС?
Соглашение предусматривает либерализацию швейцарского рынка электроэнергии — так же, как это было сделано в странах ЕС ещё в 2007 году. Цель — укрепить надёжность поставок, повысить устойчивость сетей и упростить торговлю электроэнергией. Документ также позволит швейцарскому оператору электросетей участвовать в европейских механизмах управления стабильностью энергосистем. Никаких новых обязательств в сфере охраны окружающей среды на Швейцарию при этом возложено не будет.
Что дальше?
Федеральный департамент / Министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) продолжит консультации с ключевыми игроками рынка — начиная с представителей энергетической отрасли и кантонов и до профсоюзов и организаций по защите окружающей среды.
До конца ноября 2025 года департамент Альберта Рёшти должен будет представить Федеральному совету полный доклад со всеми тонкостями и положениями нового режима энергоснабжения. После этого соглашение будет рассмотрено парламентом — вместе с другими договорами, согласованными с ЕС и образующими Третий пакет секторальных соглашений. В случае необходимости может быть организован референдум.
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