Швейцарские наемники за рубежом: история и современность
Швейцарский снайпер, поступивший на службу в украинскую армию, должен исходить из того, что у себя на родине он понесет наказание. Каким может стать это наказание? Каковы правовые основания, регулирующие наемничество в Швейцарии? Какова история вопроса?
О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? Десятки тысяч иностранцев откликнулись на призыв Владимира Зеленского и отправились воевать в Украине — не исключено, что в их числе и десятки граждан Швейцарии. Однако согласно швейцарскому законодательству тот, кто поступает на службу в армию иностранного государства, совершает уголовное правонарушение. Так, Ст. 94 Военно-уголовного Кодекса (Militärstrafgesetz) гласит: «Гражданин Швейцарии, который поступает на иностранную военную службу без разрешения Федерального совета, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом». Это положение распространяется и на женщин. На иностранных граждан, проживающих в Швейцарии, данное положение не распространяется.
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СКОЛЬКО ШВЕЙЦАРЦЕВ ВОЮЕТ В УКРАИНЕ? В ответ на запрос телеканала SRF представители швейцарской военной юстиции пояснили, что в настоящее время судами рассматриваются семь уголовных дел в отношении граждан Швейцарии, воюющих или воевавших в Украине. За последние 20 лет в среднем в год в стране выносилось по одному или по два приговора в отношении лиц, совершивших преступление, которое все еще называется несколько старомодно «нанесение ущерба оборонной мощи страны» (Schwächung der Wehrkraft).
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По словам Флориана Менци (Florian Menzi), пресс-секретаря швейцарской системы военной юстиции (входит в систему судов общей юрисдикции, занимается обеспечением правопорядка в войсках, предупреждением, выявлением и пресечением воинских правонарушений и преступлений), при рассмотрении соответствующих дел в области правоприменения существует довольно большая свобода маневра и интерпретации. Итоговое решение суда может зависеть от целого ряда различных факторов, включая тип и продолжительность зарубежной воинской службы, а также от того, за кого или против кого велись данным лицом боевые действия.
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КАКОВА ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА? Система военного наемничества имеет в Швейцарии многовековую — и очень прибыльную — историю. Временами участником этого «бизнеса» был каждый десятый житель страны. В 1859 году зарубежная военная служба по найму была в Швейцарии запрещена, но регулярная служба в обычной иностранной армии оставалась возможной. В 1927 году после Первой мировой войны в Военно-уголовный кодекс была внесена поправка, включающая главу «Нанесение ущерба оборонной мощи страны» (статья 94). Впервые новое положение закона было применено в отношении швейцарцев, воевавших в Испании во время гражданской войны. В то время швейцарцы воевали там как на стороне республиканцев, так и на стороне фашистов.
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ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ? Данное лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если оно было завербовано в иностранную армию принудительно. Интересно, но незнание закона тоже может стать смягчающим обстоятельством. Все усложняется в случае наличия двойного гражданства. Если человек уже отслужил в армии в другой стране, то такой гражданин Швейцарии на военную службу в Конфедерацииэ, как правило, не призывается. То же самое относится к случаям, когда гражданин Швейцарии не является резидентом и находится на ПМЖ за рубежом. Всем другим лицам с двойным гражданством, постоянно проживающим в Швейцарии, запрещено служить в армиях иностранных государств. При этом Швейцария заключила с несколькими странами, включая Германию, Францию, Италию, Австрию и США, особые соглашения, которые позволяют заинтересованным лицам выбирать, где они хотят проходить военную службу.
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КАКОВА СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ? Ави Мотола (Avi Motola) из кантона Шаффхаузен воюет на Донбассе в качестве снайпера. В интервью швейцарской новостной телепрограмме Rundschau он сетует, что вот, мол, другие страны позволяют своим гражданам проходить военную службу в Украине, а Швейцария нет. По его словам, вместе с ним в Украине воюют граждане Германии, Франции, Италии и США. В Великобритании, например, закон, датируемый 1870 годом, запрещает службу в иностранной армии — хотя сейчас он больше не применяется. В Латвии парламент вынужден был одобрить особую поправку к законодательству, позволяющую латвийским добровольцам воевать в Украине. Решение о том, разрешать ли своим гражданам служить в Украине, в конечном счете остается политическим.
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