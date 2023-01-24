Швейцарские наемники за рубежом: история и современность

Битва при Арке: военные наемники из Гларуса одерживают победу для короля Франции Генриха IV. Битва при Арке — сражение, произошедшее 15-18 сентября 1589 года между французской королевской армией Генриха IV, поддержанного наемниками, и войсками Католической лиги под командованием Шарля Лотарингского, герцога Майеннского, во время Восьмой (и последней) Религиозной войны во Франции («Войны трёх Генрихов»). Echtzeitverlag

Швейцарский снайпер, поступивший на службу в украинскую армию, должен исходить из того, что у себя на родине он понесет наказание. Каким может стать это наказание? Каковы правовые основания, регулирующие наемничество в Швейцарии? Какова история вопроса?

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Телеканал SRF, программа Rundschau Доступно на 1 другом языке Deutsch de Helvetische Söldner: Vom Exportschlager zum Straftatbestand Оригинал Читать далее Helvetische Söldner: Vom Exportschlager zum Straftatbestand

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? Десятки тысяч иностранцев откликнулись на призыв Владимира Зеленского и отправились воевать в Украине — не исключено, что в их числе и десятки граждан Швейцарии. Однако согласно швейцарскому законодательству тот, кто поступает на службу в армию иностранного государства, совершает уголовное правонарушение. Так, Ст. 94 Военно-уголовного Кодекса (Militärstrafgesetz) гласит: «Гражданин Швейцарии, который поступает на иностранную военную службу без разрешения Федерального совета, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом». Это положение распространяется и на женщин. На иностранных граждан, проживающих в Швейцарии, данное положение не распространяется.

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Показать больше «Иностранный легион»: шанс на новую жизнь? Этот контент был опубликован на Тысячи швейцарцев стали в составе французского «Иностранного легиона» участниками войн в Индокитае и Алжире. Читать далее «Иностранный легион»: шанс на новую жизнь?

СКОЛЬКО ШВЕЙЦАРЦЕВ ВОЮЕТ В УКРАИНЕ? В ответ на запрос телеканала SRF представители швейцарской военной юстиции пояснили, что в настоящее время судами рассматриваются семь уголовных дел в отношении граждан Швейцарии, воюющих или воевавших в Украине. За последние 20 лет в среднем в год в стране выносилось по одному или по два приговора в отношении лиц, совершивших преступление, которое все еще называется несколько старомодно «нанесение ущерба оборонной мощи страны» (Schwächung der Wehrkraft).

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Показать больше Швейцарские наёмники в Северной Америке Этот контент был опубликован на Как швейцарские наёмники воевали в Северной Америке в 18 веке. Читать далее Швейцарские наёмники в Северной Америке

По словам Флориана Менци (Florian Menzi), пресс-секретаря швейцарской системы военной юстиции (входит в систему судов общей юрисдикции, занимается обеспечением правопорядка в войсках, предупреждением, выявлением и пресечением воинских правонарушений и преступлений), при рассмотрении соответствующих дел в области правоприменения существует довольно большая свобода маневра и интерпретации. Итоговое решение суда может зависеть от целого ряда различных факторов, включая тип и продолжительность зарубежной воинской службы, а также от того, за кого или против кого велись данным лицом боевые действия.

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Показать больше Битва при Мариньяно: поворотный пункт или политический миф? Этот контент был опубликован на Была ли битва при Мариньяно поворотным пунктом в истории Швейцарии и о чём сегодня говорит нам это сражение 500-летней давности? Читать далее Битва при Мариньяно: поворотный пункт или политический миф?

КАКОВА ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА? Система военного наемничества имеет в Швейцарии многовековую — и очень прибыльную — историю. Временами участником этого «бизнеса» был каждый десятый житель страны. В 1859 году зарубежная военная служба по найму была в Швейцарии запрещена, но регулярная служба в обычной иностранной армии оставалась возможной. В 1927 году после Первой мировой войны в Военно-уголовный кодекс была внесена поправка, включающая главу «Нанесение ущерба оборонной мощи страны» (статья 94). Впервые новое положение закона было применено в отношении швейцарцев, воевавших в Испании во время гражданской войны. В то время швейцарцы воевали там как на стороне республиканцев, так и на стороне фашистов.

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Показать больше Наёмников возьмут на карандаш? Этот контент был опубликован на «Предложенный законопроект имеет не только внутриполитическое значение. Создав этот документ, Швейцария, во многом, сделала то, что не сделал еще никто из членов мирового сообщества», — заявила недавно швейцарская министр юстиции Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga), представляя Послание Федерального совета по вопросу о принятии Закона «Об услугах в сфере обеспечения безопасности, оказанных за рубежами Швейцарской Конфедерации» (BPS).… Читать далее Наёмников возьмут на карандаш?

ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ? Данное лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если оно было завербовано в иностранную армию принудительно. Интересно, но незнание закона тоже может стать смягчающим обстоятельством. Все усложняется в случае наличия двойного гражданства. Если человек уже отслужил в армии в другой стране, то такой гражданин Швейцарии на военную службу в Конфедерацииэ, как правило, не призывается. То же самое относится к случаям, когда гражданин Швейцарии не является резидентом и находится на ПМЖ за рубежом. Всем другим лицам с двойным гражданством, постоянно проживающим в Швейцарии, запрещено служить в армиях иностранных государств. При этом Швейцария заключила с несколькими странами, включая Германию, Францию, Италию, Австрию и США, особые соглашения, которые позволяют заинтересованным лицам выбирать, где они хотят проходить военную службу.

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Показать больше Швейцарские наемники и система мирового колониализма Этот контент был опубликован на Наемниками становились от нищеты. До конца 19 века Швейцария была одной из беднейших стран, не получив никаких выгод от колониализма. Читать далее Швейцарские наемники и система мирового колониализма

КАКОВА СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ? Ави Мотола (Avi Motola) из кантона Шаффхаузен воюет на Донбассе в качестве снайпера. В интервью швейцарской новостной телепрограмме Rundschau он сетует, что вот, мол, другие страны позволяют своим гражданам проходить военную службу в Украине, а Швейцария нет. По его словам, вместе с ним в Украине воюют граждане Германии, Франции, Италии и США. В Великобритании, например, закон, датируемый 1870 годом, запрещает службу в иностранной армии — хотя сейчас он больше не применяется. В Латвии парламент вынужден был одобрить особую поправку к законодательству, позволяющую латвийским добровольцам воевать в Украине. Решение о том, разрешать ли своим гражданам служить в Украине, в конечном счете остается политическим.

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Показать больше В Швейцарии cработал Закон о частных военных фирмах Этот контент был опубликован на Швейцария впервые запретила частной военно-охранной фирме брать на выполнение заказ из-за рубежа. Подробности в этом материале. Читать далее В Швейцарии cработал Закон о частных военных фирмах