История о прелюбодеянии, преодолевающем моральные, религиозные и классовые барьеры: фильм «Sorkhe Tirah» («Темно-красный») Дианы Сакеб (Diana Saqeb, Афганистан). (Locarno Film Festival)

Кинофестивали обычно строятся с опорой на принцип концентрации киноработ со всего мира в каком-то одном определенном месте. А вот Кинофестиваль в Локарно решил попробовать сделать всё наоборот и представить всему миру на специальной стриминговой платформе программу короткометражных фильмов. Вчера в пятницу фестиваль запустил онлайн-конкурс таких фильмов. За понравившийся фильм зрители могут проголосовать, находясь в любой точке планеты.

«Короткие недели в Локарно» («Locarno Shorts WeeksВнешняя ссылка») проводятся уже во второй раз. Начавшийся в экспериментальном режиме в прошлом году, этот киносмотр привлёк и охватил гораздо большую аудиторию, нежели ожидалось: в 2019 году за выходящими «в эфир» фильмами следили более 4 тыс. зрителей из 92 стран мира.

Новизна этого фестиваля заключалась в том, что зрители могли голосовать за каждый понравившиеся им фильм, присуждая картинам оценки от 1 до 5 за каждый фильм, отобранный в прошлом году из различных секций регулярного кинофестиваля в Локарно, проходившего в 2018 году, среди них секции «Pardo di domani» («Леопард завтрашнего дня»), программа короткометражных фильмов «Открытые двери» («Open Doors»), которая в 2018 году была посвящена Южной Азии, а также секция экспериментальных фильмов «Двигаясь вперед» («Moving Ahead»).

Зачарованный пейзаж: фильм «Смерть Меня» расследует обстоятельства убийства русского православного священника, богослова и писателя Александра Владимировича Меня в 1990 году. (Locarno Film Festival)

И вот теперь зрителям представлен второй выпуск этого онлайн-фестиваля. Начиная с 1 февраля 2020 года Фестиваль в Локарно будет ежедневно представлять новый фильм, каждый из которых будет в течение недели бесплатно доступен для просмотра на специальной потоковой (стриминговой) онлайн-платформе. Всего в программе представлены 23 фильма из 19 стран мира, включая Литву, Россию, Грузию. Следить за фестивалем можно здесьВнешняя ссылка. Проголосовав, у вас есть шанс выиграть одну из четырех аккредитаций на очередной Кинофестиваль в Локарно, включая двухдневное пребывание на двоих в отеле «Villa Castagnola» в Лугано.

В поисках новых талантов

Короткометражные фильмы, это, как правило, формат, который наилучшим образом подходит для молодых и начинающих режиссеров, еще только создающих свои первые ленты. Тем не менее, это серьёзный жанр и его не следует рассматривать в качестве низкопробного любительского занятия. Напротив, в такие фильмы режиссеры обычно вкладывают годы опыта и раздумий. Этап короткометражного кино характерен для творчества самых больших кинематографистов, включая, например, Андрея ТарковскогоВнешняя ссылка.

С точки зрения производства такие фильмы являются быстрым и мобильным способом заявить о себе в мире кино. И именно поэтому фестивальные программы, посвященные короткометражным фильмам, являются столь востребованным форматом у начинающих кинематографистов. Тем не менее, короткометражные фильмы по-прежнему сталкиваются с большими трудности и проблемами с прокатом, и это даже в нынешнюю эпоху господства цифровых хостинговых видео-платформ в режиме онлайн, причем как платных, так и бесплатных, для которых такие фильмы, казалось бы, и делаются.

Как мы уже говорили, даже великие режиссеры не чураются короткометражек, включая таких величайших режиссеров, как Жан-Люк Годар и Клэр Дени, не говоря уже о недавнем 17-минутном хите Дэвида Линча «Что сделал Джек?Внешняя ссылка» Сознательно взрывая отраслевые нормы и стандарты, короткометражки отлично годятся для создания и тестирования радикальных повествовательных форм, экспериментальных идей и даже личных капризов.

Фильм «The Glorious Acceptance Speech of Nicolas Chauvin» («Славная речь Николя Шовена в свою защиту»), история жизни апокрифического героя, давшего имя такому явлению, как шовинизм. (Locarno Film Festival)

Кто не помнит очаровательные грузинские короткометражки про дорожных рабочих,Внешняя ссылка не говоря о том, что два лучших фильма Джима Джармуша «Более странно, чем в раю» и «Кофе и сигареты» были сняты сначала именно в виде короткометражек, а уже потом, получив полный метр, они завоевали всеобщее признание в качестве однозначных шедевров.

Локарно — это не только самый важный швейцарский кинофестиваль, но это еще и один из старейших в Европе киносмотров, играющий в одной лиге вместе с Каннами, Берлином и Венецией. Прицельные инвестиции в развитие молодых талантов укрепили его репутацию в качестве комфортного и привилегированного креативного пространства не только для начинающих авторов, но и для критиков, продюсеров, дизайнеров и представителей многих других отраслей, так или иначе связанных с киноиндустрией.

За последние 12 лет на базе фестиваля сложился целый кино-хаб, в который входят «Академия Локарно» («Locarno AcademyВнешняя ссылка»), «Академия кинокритики» («Critics Academy»), медиа-партнёром которой является портал SWI swissinfo.ch, «Академия кинематографистов» («Film-makers Academy»), «Отраслевая Академия» («Industry Academy»), а также недавно созданная творческая и экспериментальная платформа BasecampВнешняя ссылка. Многие молодые таланты из Швейцарии и из-за рубежа, открытые при помощи этих структур, уже успели вернуться в Локарно в качестве признанных профессионалов.

Расписание фестиваля 01 февраля: LOS QUE DESEAN. Швейцария/Испания, исп. яз. 02 февраля: A ROOM WITH A COCONUT VIEW. Таиланд, тайский яз. 03 февраля: JE SORS ACHETER DES CIGARETTES. Франция, франц. яз. 04 февраля: THE LAST POST OFFICE. Бангладеш, бенгали. 05 февраля: SASHLELI (Стиратель). Грузия, грузинский яз. 06 февраля: TOURNEUR. Германия, без диалогов. 07 февраля: LA CARTOGRAPHE. Канада, англ./фр. яз. 08 февраля: HEART OF HUNGER. Нидерланды, англ./нем. яз. 09 февраля: RENEEPOPTOSIS. США, англ. яз. 10 февраля: TRADITION. Шри Ланка, синг. яз. 11 февраля: ICI LE CHEMIN DES ÂNES. Швейцария, франц. яз. 12 февраля: A COLD SUMMER NIGHT. Индия, конкани 13 февраля: VESLEMØY'S SONG. Канада, англ. яз. 14 февраля: THE SILENCE OF THE DYING FISH. Греция, греческий. 15 февраля: LA MÁXIMA LONGITUD DE UN PUENTE. Колумбия/Аргентина, исп. яз. 16 февраля: SORKHE TIRAH (Dark Red). Афганистан, персидский / дари 17 февраля: LE DISCOURS D'ACCEPTATION GLORIEUX DE NICOLAS CHAUVIN. Франция, фр. яз. 18 февраля: СМЕРТЬ МЕНЯ (The Death of Father Men), Россия, без диалогов. 19 февраля: KAUKAZAS. Литва, лит. яз. 20 февраля: CIRCUIT. Швейцария, без диалогов. 21 февраля: DIA. Пакистан/Великобритания, урду/англ. яз. 22 февраля: OUT. Израиль, иврит/арабский 23 февраля: D'UN CHÂTEAU L'AUTRE. Бельгия, франц. яз.

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