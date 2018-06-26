Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 18:35 26.06.2018 - 18:35

Этот жест стал в Швейцарии причиной ожесточённой полемики, основанием для дисциплинарных мер со стороны ФИФА, кроме того, он в очередной раз привлёк внимание к многочисленной косовско-албанской общине в Конфедерации. (Keystone)

Победа швейцарской сборной в игре Кубка мира над командой Сербии омрачилась политическим скандалом: швейцарские футболисты — урождённые косовские албанцы — в знак ликования складывали руки «албанским орлом».

Жест стал в Швейцарии причиной ожесточённой полемики, основанием для дисциплинарных мер со стороны ФИФА, одновременно он в очередной раз привлёк внимание к многочисленной косовско-албанской общине в Швейцарии, четвертой по величине диаспоре в стране, опережающей по своей величине даже французов.

Что случилось?

Швейцарские игроки Гранит Джака (Granit Xhaka) и Шердан Шакири (Xherdan Shaqiri) с косовско-албанскими корнями посеяли раздор буквально одним своим жестом — забив победный мяч в ворота сборной Сербии (швейцарцы одолели ее с финальным счётом 2:1) Шакири скрестил руки перед грудью, имитируя двуглавого орла, который изображён на флаге Албании. Такой же жест во время матча «изобразил» и капитан команды Штефан Лихтштайнер.

Как рассказывают очевидцы, сербы с самого начала матча, «побратавшись» с россиянами, быди настроены против швейцарской сборнойВнешняя ссылка. В Швейцарии СМИ отмечали «агрессивную» атмосферу на стадионе в Калининграде, в городе, в котором накануне встречи власти даже отменили все шествия и массовые мероприятия болельщиков.

На послематчевой пресс-конференции Ш. Шакири указал, что «Футбол — это эмоциональная игра. Вы видели, что я сделал это на эмоциях». ФИФА провела дисциплинарное расследование, по итогам которой Шакири и Джака должны будут выплатить штраф в размере по 10 тыс. шв. франков, а Лихтштайнер уплатит 5 тыс. франков, за «неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры».

Что касается сербов, то их решено наказать серьёзнее. За неподобающее поведение части ее болельщиков Футбольный союз Сербии заплатит 54 тыс. франков штрафа. Пройти к кассе попросят и Младена Крстаича, менеджера команды за его слова на послематчевой пресс-конференции в адрес немецкого судьи Феликса Бриха (Felix Brych), что того следует отправить «в Гаагу, чтобы сделать ему там процесс, как они нам сделали процесс».

Швейцарская футбольная сборная отличается довольно смешанным этническим составом. Кто из ее игроков связан с Албанией?

Из 12 полузащитников и нападающих 10 родились за границей, либо их родители эмигрировали в Швейцарию. Джака, Шакири и полузащитник Валон Бехрами — но не Лихтштайнер — являются этническими албанцами, связанными с Косово — бывшей провинцией Сербии, провозгласившей свою независимость в 2008 году. Четвёртый швейцарский игрок, Блерим Джемайли, родился в Тетово, городе на северо-западе Македонии, рядом с границей с Косово, в этническом составе которого преобладают албанцы.

Шердан Шакири родился в Косово. Когда он еще был ребёнком, в разгар войны, его семья бежала в Швейцарию. На матч со сборной Сербии Шакири одел бутсы с изображением флага Швейцарии на левой пятке и флага Косово — на правой стороне.

Бехрами, выросший в северном Косово, переехал в Швейцарию с семьёй в 1990-е годы. На правой икре у него татуировка с албанским орлом. На его левой руке вытатуированы флаги Албании и Швейцарии. Джака родился в швейцарском Базеле в семье беженцев из Косово, и в социальных СМИ открыто называет себя косовским албанцем.

Не приводили ли в прошлом политические вопросы или этническая разнородность швейцарской футбольной сборной к проблемам или трениям в команде?

В последние годы швейцарская сборная, в самом деле, была составлена из игроков самого разного этнического происхождения. Как до приснопамятной игры в пятницу, так и после нее швейцарский и сербский тренеры уклонялись от вопросов относительно национальной принадлежности игроков и никак не комментировали политические аспекты, подчёркивая, что игра — это только спорт, зрелищное мероприятие.

Тем не менее, дебаты в связи с национальным составом швейцарской команды время от времени разгораются вновь и оказываются на первых полосах швейцарской прессы. В 2015 году Штефан Лихтштайнер дал, например, интервью, Внешняя ссылкав котором потребовал обеспечить в команде «правильную этническую смесь». «Для меня речь идёт не о „настоящих швейцарцах“ или о „других швейцарцах“, мне важно, чтобы у нас была команда, с которой швейцарские болельщики могли бы себя идентифицировать», — заявил он. Позднее он извинился за эти слова, сказав, что его неправильно поняли.

В субботу после матча в Сербии он поддержал игроков, показавших «орла», заявив, что причиной этому стали давление и провокации, с которыми пришлось столкнуться швейцарским игрокам со стороны трибун, заполненных русскими и сербами. «Нам просто следовало бы, понимая их историю, быть умнее», — заявил он газете «Le MatinВнешняя ссылка». «Орлиный» символ сбил с толку и некоторых швейцарских политиков, в том числе Натали Рикли (Natalie Rickli) из национал-консервативной Швейцарской народной партии (SVP/UDC). Вот что она написала в своём твиттере:

Внешний контент Nathalie Rickli tweet about Swiss team Ich kann mich nicht wirklich freuen. Die beiden Goals sind nicht für die Schweiz gefallen, sondern für den Kosovo. Falls die Kosovo-Nati dereinst gewinnt, freue ich mich für sie, aber an der WM spielen und fänen wir für die Schweiz.🇨🇭#SERSUI — Natalie Rickli (@NatalieRickli) June 22, 2018

«Меня это как-то не вполне радует. Оба гола были забиты не за Швейцарию, а за Косово. Если в один прекрасный день выиграет национальная сборная Косово, то я буду за неё только рада, но на Кубке мира мы играем за Швейцарию и болеем за неё».

Сколько албанцев живёт в Швейцарии?

По данным Федерального статистического ведомства (BfSВнешняя ссылка) в 2016 году в Швейцарии проживали примерно 260 тыс. человек, говорящих на албанском языке. Напомним, что всё население Конфедерации составляет 8,4 млн человек. Албано-язычная община, куда входят выходцы из Косово, Македонии, Албании, Сербии и Черногории, является, таким образом, четвертой по размеру в Швейцарии — после итальянской, немецкой и португальской, опережая французскую

Что двуглавый албанской орёл означает для этнических албанцев? Башким Исени (Bashkim Iseni), главный редактор информационного онлайн-портала Albininfo.chВнешняя ссылка (создётся в Швейцарии и обращается к местной албано-язычной общине), рассказал, что в целом этот жест имеет «положительную коннотацию». Это знак национальной общности и мира, он отражает идею «взлёта» и не содержит призывов к насилию. «Он используется в народных танцах», — пояснил Б. Исени газете «20 МинутВнешняя ссылка». «Символ орла у албанцев — это как если бы бразильцы танцевали (после каждого года) самбу». Конец инфобокса

Что можно сказать об истории иммиграции албанцев в Швейцарию?

Мигранты из Косово и другие албано-язычные жители Южных Балкан начали прибывать в Швейцарию с середины 1960-х годов. В составе первой волны были в основном сезонные рабочие и гастарбайтеры, вторую волну, ближе к 1980-м годам, уже образовали их семьи.

Резкое ухудшение военно-политической ситуации на Балканах в период с конца 1980-х годов и вплоть до 1990-х привело к массовому исходу тысяч беженцев из бывшей Югославии. Кульминацией стал 1999 год, когда убежище в Швейцарии получили сразу 30 тыс. человек.

По данным швейцарского Государственного секретариата по вопросам миграции (SEMВнешняя ссылка) большинство беженцев из Косово вернулось к себе на родину после завершения активной фазы вооружённого конфликта на Балканах. Нынешняя албанская диаспора в Конфедерации состоит в большинстве своём из бывших сезонных рабочих, членов их семей и детей второго и третьего поколения, родившихся и выросших уже в Швейцарии.

Каждый год из Косово, используя право на воссоединение семей, в Швейцарию приезжают тысячи новых иммигрантов, связанных с албанской культурой.





Перевод с английского языка и адаптация: Людмила Клот

Neuer Inhalt Horizontal Line