Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 7:00

Сколько Швейцария тратит на обеспечение безопасности участников четырехдневного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе? Сколько стоит быть партнером или членом ВЭФ? Мы ответим на основные вопросы, касающиеся ВЭФ накануне юбилейной 50-й сессии Форума ежегодное мероприятие на швейцарском горном курорте.

1. Что такое ВЭФ?

Всемирный экономический форум (ВЭФ) – это некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Женеве, который был создан в качестве частной международной инициативы в 1971 году.

У него есть партнеры и члены, которые формируют бюджет организации: на данный момент это более 300 миллионов швейцарских франков, если верить последнему финансовому отчету ВЭФ.

Основная ежегодная встреча участников, партнёров и гостей Форума проходит в январе каждого года на горном курорте Давос на востоке Швейцарии (кантон Граубюнден). В 2020 году 50-я сессия проходила с 21 по 24 января.

2. Кто является партнерами и участниками ВЭФ?

В число базовых партнёров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования. В общей сложности только они вносят в годовой бюджет ВЭФ более 240 миллионов швейцарских франков.

Около 1 200 компаний, в том числе около 1 000 крупнейших в мире компаний, платят, по данным WEF, совокупно более 27 миллионов швейцарских франков за свое годовое членство.

3. Сколько стоит участие в Давосском форуме?

ВЭФ финансируется лидерами бизнеса, чьи компании формируют бюджет примерно на 5 миллионов швейцарских франков. Их взносы колеблются от 60 000 до 600 000 швейцарских франков в год.

Большинство видов ежегодного членства предусматривают возможность принять участие в ежегодной встрече WEF в Давосе для президента данной компании, генерального директора или директора. Но для этого они также должны заплатить «вступительный взнос» в размере примерно 25 000 франков.

4. А все остальные?

В Давос также приглашаются представители правительства и другие общественные деятели и деятели культуры, не входящие в ВЭФ, включая журналистов, религиозных лидеров и активисты.

5. Какую поддержку оказывает Форуму Швейцария?

Швейцария выступает в качестве принимающей стороны. Официальное открытие очередной сессии возложено на плечи президента Швейцарии в данном году. Президенты в Швейцарии меняются каждой год на основе принципа ротации. В 2020 году президентом была Симонетта Соммаруга.

Швейцарское правительство считает, что Форум в Давосе является «экстраординарным событием для Швейцарии», и что он дает возможность мировым лидерам встречаться и обмениваться мнениями по глобальным проблемам в защищенных и комфортных условиях.

6. Во что обходится обеспечение безопасности участников Форума Давосе?

Для обеспечения наземной и воздушной безопасности Министерство обороны Швейцарии каждый год командирует до 5 000 военнослужащих, что обходится оборонному бюджету в 32 миллиона швейцарских франков.

Дополнительные расходы на обеспечение безопасности составляют 9 млн. швейцарских франков, которые распределяются между федеральным бюджетом (3,4 млн. франков), кантоном Граубюнден (2,25 млн.), городами Давос и Клостерс (по 1,1 млн. франков) и самим ВЭФ (2,25 млн.).

Если в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств расходы увеличиваются, то тогда федеральное правительство обязано возместить разницу из средств федерального бюджета.

7. Каковы цели Давосского Форума?

Обычно в Давос приезжают более 3 000 политических, деловых, социальных, научных и медийных лидеров из более чем 110 стран мира для обсуждения наиболее актуальных вопросов глобальной повестки дня. ВЭФ заявляет о своей приверженности целям «улучшению мира». По данным на 2019 год доля женщин среди участников и гостей ВЭФ составляет 22%.

8. Добился ли ВЭФ каких-то значительных изменений в мире?

Косвенно. Основная миссия Форума заключается скорее в содействии диалогу и обмену идеями. Однако, в самом деле, во время ВЭФ возникла уже не одна важная инициатива и состоялась не одна «судьбоносная встреча».

9. Почему Форум в Давосе подвергается критике?

Критики называют ВЭФ «клубом богатых бизнесменов», которые говорят, что у них, мол, есть благие намерения, но которые на деле заботятся только о собственных интересах. Некоторые критики рассматривают ВЭФ в качестве движущей силы глобализации, едва ли не как «мировое правительство», которое повинно во всех социальных и экологических проблемах.

10. Учитывает ли ВЭФ все эти критические замечания?

ВЭФ старается идти в ногу с современными мировыми тенденциям, в центре которых стоит обращенное в адрес компаний и правительств общественное требование большей подотчетности и прозрачности. По случаю 50-й сессии ВЭФ основатель Форума Клаус Шваб (81), представил новый манифест Давосского Форума в пользу строительства экологически устойчивого капитализма под заголовком «Actors for a more coherent and sustainable world» («Ведущие общественные деятели за более согласованный и устойчивый мирВнешняя ссылка».

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