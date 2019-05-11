Кошка, а то и не одна, живет в каждой третьей швейцарской семье. Понятно, что местные кошколюбы всячески стараются улучшить качество жизни своих маленьких пушистых питомцев. И вот документальное тому свидетельство: фотограф и графический дизайнер Бриджит Шустер заснялаВнешняя ссылка множество приспособлений, помогающих кошкам не сидеть в четырех стенах, а гулять самим по себе — не важно, на каком этаже они живут.

Швейцарские самодельные лестницы для кошек — это надо видеть! Чаще всего они крепятся к фасадам зданий или к водосточным трубам, что позволяет кошкам и котам преодолевать довольно приличные высоты на пути домой или, наоборот, в стремлении покинуть на время своих хозяев и осмотреться в окружающей природе.

Лестницы позволяют им вести домашнюю жизнь со всеми преимуществами жизни дикой и вольной, одновременно наслаждаясь гарантированными жильем, кормом и свободой. Многие из этих лестниц выглядят настоящими инженерными конструкциями, имея сложную конфигурацию и будучи результатом иногда очень хитроумных конструкционных решений. И хотя такие кошачьи лесенки можно встретить и в других европейских странах, именно в Швейцарии их больше, чем где бы то ни было.

Право кошки «на лево»

Фабиан Глор (Fabian GloorВнешняя ссылка), ведущий специалист по арендному законодательству из Швейцарской ассоциации арендаторов жилья (Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband – SMV), объясняет, что прежде чем тратиться на установку кошачьей лестницы арендатору квартиры необходимо получить соответствующее разрешение, ведь лестницы, находящиеся за пределами арендуемой площади, находятся в границах общественного пространства, поэтому для внесения каких-то конструкционных изменений, меняющих фасад и внешний вид здания, необходимо согласие владельца данного недвижимого имущества, чаще всего управляющей компании.

Если дом, где проживает свободолюбивая кошка, входит в список памятников архитектуры, то тогда на такую лестницу придется получать разрешение и от владельца, и от местного органа власти, занимающегося архитектурным надзором. Без разрешения можно устанавливать на балкон сетку для домашних кошек для обеспечения их безопасности, однако некоторые владельцы недвижимости выступают против даже таких «архитектурных излишеств», специально оговаривая данный момент в договоре аренды или в официальном «Порядке проживания» в доме. При этом, правда, владелец должен указать веские причины такого запрета, сославшись, например, на архитектурную значимость здания.

Факты из жизни кошек Совокупная кошачья популяция в Швейцарии достигает, ни много ни мало, 1,6 миллиона хвостатых! В среднем продолжительность жизни швейцарской кошки составляет 15 лет. Типичные расходы семьи на одну кошку составляют около 20 тысяч швейцарских франков на протяжении всей ее жизни, причем цифра не включает потенциальные счета за услуги ветеринара в связи с несчастными случаями и болезнями. Стандартные ветеринарные расходы на одну кошку достаточно высоки и составляют более 1000 франков в течение всей ее жизни. Дополнительные же расходы могут уходить в бесконечность — так, заболевания ротовой полости и зубов обойдутся заботливому владельцу домашнего животного в 500–1000 франков, а перелом кости потянет на счет от ветеринара на 2700 франков. Конец инфобокса

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

Видео Зоотерапия: кошка, всеобщая любимица Конечно, живут здесь еще и кошки с собаками. Часть из них родились и выросли в доме престарелых, других питомцев привезли с собой сами старики. Автор: Карло Пизани (Carlo Pisani) Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Care home cat

японский (ja) くつろぐネコ

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