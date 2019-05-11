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Фотогалерея Швейцарские кошки и их путь на свободу

лестница для кошек на фасаде дома в Берне

Зигзагообразные планки вдоль стены дома позволяют кошке с легкостью пробраться на второй этаж. А небольшие перила даже защищают ее от падения.

трехэтажный дом с лестницами для кошек с самого верха вниз

Кошачьи лестницы в этом доме позволяют долезть до самого верхнего этажа! Судя по всему, кошки тут живут буквально в каждой квартире. 

белый котик сидит наверху лестницы

А в распоряжении этой кошки — не только кошачья лестница, но также и лежанка, и место для кормления.

зигзагообразная лестница на последний этаж четырехэтажного дома

Перед нами — одна из самых высоких кошачьих лесенок в Берне.

кошачья лесенка

Из почтовых ящиков получается прекрасная точка опоры для кошек и их лестниц.

кошачья лестница

Виноградная лоза, которая вьется по фасаду дома, помогает поддерживать кошачью лестницу.

две фотографии

Слева: простая «куриная лестница», ведущая наверх. Справа: сложная лестница спиралевидной формы.

зигзагообразная лестница с балкона первого этажа в сад

Эту лесенку можно разобрать и собрать в любое время.

кошачья лестница с балкона на дерево

Хозяева решили, что любая уважающая себя кошка умеет лазить по деревьям, а значит с дерева она сможет по лесенке перебраться на балкон.


спиральная кошачья лестница украшает фасад
лестницы на второй этаж на современном здании

Если кошка живет в современном доме на третьем этаже...

старинное здание, лестница на крышу

А здесь кошка использует на своем пути вверх через несколько крыш сразу две кошачьи лестницы.

кошачья лестница на второй этаж

Водосточная труба с приделанными к ней ступеньками поможет кошке вернуться домой.

Gallery about cat ladders

Кошка, а то и не одна, живет в каждой третьей швейцарской семье. Понятно, что местные кошколюбы всячески стараются улучшить качество жизни своих маленьких пушистых питомцев. И вот документальное тому свидетельство: фотограф и графический дизайнер Бриджит Шустер заснялаВнешняя ссылка множество приспособлений, помогающих кошкам не сидеть в четырех стенах, а гулять самим по себе — не важно, на каком этаже они живут.

Швейцарские самодельные лестницы для кошек — это надо видеть! Чаще всего они крепятся к фасадам зданий или к водосточным трубам, что позволяет кошкам и котам преодолевать довольно приличные высоты на пути домой или, наоборот, в стремлении покинуть на время своих хозяев и осмотреться в окружающей природе. 

Лестницы позволяют им вести домашнюю жизнь со всеми преимуществами жизни дикой и вольной, одновременно наслаждаясь гарантированными жильем, кормом и свободой. Многие из этих лестниц выглядят настоящими инженерными конструкциями, имея сложную конфигурацию и будучи результатом иногда очень хитроумных конструкционных решений. И хотя такие кошачьи лесенки можно встретить и в других европейских странах, именно в Швейцарии их больше, чем где бы то ни было.

Право кошки «на лево»

Фабиан Глор (Fabian GloorВнешняя ссылка), ведущий специалист по арендному законодательству из Швейцарской ассоциации арендаторов жилья (Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband – SMV), объясняет, что прежде чем тратиться на установку кошачьей лестницы арендатору квартиры необходимо получить соответствующее разрешение, ведь лестницы, находящиеся за пределами арендуемой площади, находятся в границах общественного пространства, поэтому для внесения каких-то конструкционных изменений, меняющих фасад и внешний вид здания, необходимо согласие владельца данного недвижимого имущества, чаще всего управляющей компании.

Если дом, где проживает свободолюбивая кошка, входит в список памятников архитектуры, то тогда на такую лестницу придется получать разрешение и от владельца, и от местного органа власти, занимающегося архитектурным надзором. Без разрешения можно устанавливать на балкон сетку для домашних кошек для обеспечения их безопасности, однако некоторые владельцы недвижимости выступают против даже таких «архитектурных излишеств», специально оговаривая данный момент в договоре аренды или в официальном «Порядке проживания» в доме. При этом, правда, владелец должен указать веские причины такого запрета, сославшись, например, на архитектурную значимость здания.

Факты из жизни кошек

Совокупная кошачья популяция в Швейцарии достигает, ни много ни мало, 1,6 миллиона хвостатых! В среднем продолжительность жизни швейцарской кошки составляет 15 лет. Типичные расходы семьи на одну кошку составляют около 20 тысяч швейцарских франков на протяжении всей ее жизни, причем цифра не включает потенциальные счета за услуги ветеринара в связи с несчастными случаями и болезнями.

Стандартные ветеринарные расходы на одну кошку достаточно высоки и составляют более 1000 франков в течение всей ее жизни. Дополнительные же расходы могут уходить в бесконечность — так, заболевания ротовой полости и зубов обойдутся заботливому владельцу домашнего животного в 500–1000 франков, а перелом кости потянет на счет от ветеринара на 2700 франков.

Конец инфобокса

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

Видео Зоотерапия: кошка, всеобщая любимица

Конечно, живут здесь еще и кошки с собаками. Часть из них родились и выросли в доме престарелых, других питомцев привезли с собой сами старики.

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