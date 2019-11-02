Даже в эпоху мировых ресторанных рейтингов и шеф-поваров с мишленовскими звездами ресторан KronenhalleВнешняя ссылка в Цюрихе имеет все шансы не затеряться среди других таких заведений: ведь нигде в мире искусство гастрономии не сопряжено так тесно с самым изысканным изобразительным искусством, как здесь. Недавно в свет вышел роскошный каталог, посвященный коллекции шедевров мастеров классического модерна, которыми украшены стены этого ресторана.

Каталог называется «Pays de Rêve» («Сказочная страна»).Внешняя ссылка У его составителей было, что называется, где развернуться, ведь у этого ресторана, расположенного в самом гламурном и лучшем районе Цюриха, давно налажен тесный контакт с креативным сообществом художников, которые уже на протяжении десятилетий считают этот ресторан «своим» местом встреч.

Каталог «Pays de Rêve» получился на редкость изысканным изданием, книгой, которую можно, раскрыв на любой понравившейся странице, положить этак на свой журнальный столик, вызвав всеобщее восхищение. Издатели не ограничились визуальной составляющей, попросив четырех молодых цюрихских авторов написать для каталога литературные тексты, которые отразили бы уникальную арт-атмосферу ресторана Kronenhalle.

Укрывшись в нейтральной Швейцарии

Каталог прекрасно отражает его статус и положение в культурной жизни города, хотя многие авторы текстов слишком молоды и, конечно же, они не застали «золотую эпоху» расцвета ресторана, время, когда знаменитые «инженеры душ человеческих» писатели Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт сталкивались там в своих уже легендарных «интеллектуальных поединках» и когда Джеймс Джойс, долго проживший в Цюрихе, спасаясь от Второй мировой войны в нейтральной Швейцарии, мог воздавать тут должное не менее легендарному супу, приготовленному знаменитой хозяйкой ресторана Хульдой Цумштег (Hulda Zumsteg), причем по вполне разумной цене.

История этого супа, кстати, так же интересна, как и история представленного в ресторане искусства. «Во время Второй мировой войны у нас в ресторане был стол для бедных студентов, которые сидели там и пили много пива, но при этом очень мало ели. Но ведь это же очень вредно для молодых желудков! Я тогда сама пошла на кухню, чтобы приготовить им большую кастрюлю мясного супа с рубленой колбасой. Позже многие из них стали очень известными людьми», — вспоминала позднее Хульда Цумштег.

Инвестиции в искусство

Вполне возможно, что сегодня ресторан Kronenhalle стал слишком дорогим и помпезным, чтобы обслуживать современное арт-сообщество Цюриха, если конечно исходить из того, что такое сообщество вообще еще существует в городе в привычном смысле этого понятия. Однако традиция собирать и выставлять в залах ресторана картины актуальных художников осталась. Сын хозяйки Густав Цумштег (Gustav Zumsteg), вложил всю свою душу, причем не только в меню, но и, что сразу видно, в коллекцию полотен. Густав начал управлять рестораном и баром совместно с матерью в 1975 году.

Торговля шелком открыла ему доступ в мир моды и искусства. Постоянные клиенты ресторана шутили, что квартира Густава, расположенная в том же доме, что и ресторан, была слишком тесной для такого количества произведений искусства, и вот потому-то он и начал их вывешивать на стенах этого заведения. Но на самом деле Густав просто продолжал поддерживать связи, налаженные им во Франции как во время Второй мировой войны, так и в послевоенные годы, когда он подружился там со многими художниками, помогая им деньгами. Их работы и украсили потом его ресторан в Цюрихе.

Уникальное место на карте

Конечно, никто тогда не мог даже и предположить, что спустя десятилетия эти картины будут стоить сотни тысяч, если не миллионов долларов. Следует учитывать, что еще век назад коллекционирование предметов искусства не было таким популярным форматом инвестирования активов, как сегодня. Свою долю в процесс складывания репутации ресторана внес и тот факт, что территориально он находился в самом центре богемной жизни Цюриха, напротив кафе Odeon и ресторана Terrasse, а также в нескольких шагах от Цюрихского художественного музея Kunsthaus и театра «Пфауэн» (сегодня — Schauspielhaus), прославившегося в своё время антифашистски окрашенным репертуаром.

Все эти культурные достопримечательности существуют и сегодня, но в наши дни рестораны Kronenhalle — это уже скорее гламурное место, обслуживающее больше финансовую элиту Цюриха, чем работников сферы культуры. Музейные кураторы и защитники интересов мира искусства могут сколько угодно возмущаться и кричать, какое это безумие хранить ценные работы в ресторане (Сырость! Солнечный свет! Влажность! Дети! Пьяные гости!), но полотна будут оставаться там до тех пор, пока существует сам ресторан. Густав Цумштег умер в 2005 году, в возрасте 89 лет, закрепив предварительно это требование в своем завещании.

Сейчас бесценная арт-коллекция ресторана находится под наблюдением и опекой «Фонда Хульды и Густава Цумштегов» (Hulda und Gustav Zumsteg StiftungВнешняя ссылка), который Густав основал в 1985 году после смерти матери. А это означает, что ресторан Kronenhalle еще долго и гарантированно будет сохранять свои уникальные позиции в мире высокой гастрономии, независимо от звезд Мишлен или комментариев в TripAdvisor.

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