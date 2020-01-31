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Внешняя политика

Конфликт в Сирии Грузовой «олдтаймер» ИЛ-62 перевозил лекарства из Базеля в Дамаск

ИЛ

Почему для перевозки гуманитарной помощи из Швейцарии в Дамаск потребовалось допотопное воздушное судно советского производства, принадлежащее белорусской авиакомпании?

(Watson.ch / easyspotting / zVg)

Как сообщает швейцарский новостной портал WatsonВнешняя ссылка в среду 29-го января из базельского Евро-Аэропорта по направлению к Дамаску вылетел грузовой «олдтаймер» ИЛ-62 белорусского перевозчика якобы с грузом медикаментов. Груз приходилось постоянно охлаждать. Самолету на данный момент 34 года, его особенность состоит в том, что на его борту нет ни одного компьютера.

«Любители наблюдать за самолетами и за тем, как они заходят на посадку, с трудом могли поверить в свою удачу: утром во вторник в Базеле приземлился четырехмоторный самолет Ил-62, оставив за собой при касании взлетно-посадочной полосы огромное облако дыма. Когда-то это воздушное судно принадлежало восточногерманской авиакомпании „Интерфлюг“, будучи на данный момент в Европе последним экземпляром этого типа самолетов, вообще способным подниматься в воздух», — указывает портал Watson. 

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В настоящее время этот грузовой «олдтаймер» в возрасте 34 лет совершает рейсы для белорусской авиакомпании Rada Airlines, известной своей готовностью летать куда угодно и ввязываться в какие угодно авантюры. Нынешняя миссия заслуженного ветерана также вполне может быть причислена к списку самых настоящих авантюр.

Гуманитарная помощь в Дамаск?

А все потому, что затем пожилой Ил-62 вылетел из Базеля прямо в столицу Сирии Дамаск. По информации сайта Skynews.ch, приводимой порталом Watson, самолет перебрасывал в регион сирийского кризиса лекарства, предоставленные базельской фармацевтической компанией. По имеющимся данным груз весил 600 килограммов и его пришлось специально охлаждать. В ответ на запрос портала Watson базельский Евро-Аэропорт подтвердил, что в данном случае речь шла о гуманитарной помощи.

Но почему для перевозки гуманитарной помощи из Швейцарии в Дамаск потребовалось допотопное воздушное судно советского производства, принадлежащее белорусской авиакомпании? «В настоящее время практически невозможно найти авиаперевозчика, который добровольно совершал бы рейсы в Сирию, просто потому, что полеты в кризисные регионы всегда связаны с риском», — говорит в ответ на запрос портала Watson Хансйорг Бюрги (Hansjörg Bürgi), эксперт в области авиации и главный редактор портала skynews.chВнешняя ссылка.

Воздушное судно в возрасте 34 лет уже прошло через многое и пережило всякое: одна из его специальных миссий закончилась в столице Судана Хартуме в июле 2018 года сходом со взлетно-посадочной полосы. К счастью, тогда никто не пострадал и самолет удалось отремонтировать и вновь ввести в эксплуатацию.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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