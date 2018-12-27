Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 10:03

Единовременная и одноразовая выплата в 3 000 франков создаст более выгодные стартовые условия для молодых семей в Тичино.

(© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

Ни в одном швейцарском кантоне не рождается так мало детей, как в единственном швейцарском италоязычном кантоне Тичино. Власти решили исправить ситуацию — при помощи выплаты единовременного пособия на каждого новорождённого или усыновлённого ребёнка в рекордном размере 3 000 франков.

Еще десять лет назад ежегодная рождаемость в Тичино находилась на уровне 3 000 человек, однако в 2018-ом году на свет здесь появились только 2 600 младенцев, что стало швейцарским антирекордом. Власти решили исправить ситуацию и «раскрутить» рождаемость финансовыми стимулами.

В рамках кампании по поддержке семьи и рождения детей с 1 января 2019 года в Тичино вводятся специальные бонусные выплаты в размере 3000 франков за рождение каждого ребёнка или за каждый случай усыновления несовершеннолетнего, связанные, однако, с некоторыми условиями.

Об этом службе новостей швейцарской общественной (негосударственной) телерадиокомпании SRF рассказал глава кантонального Министерства здравоохранения Паоло Бетраминелли (Paolo Betraminelli). По его информации, право на получение бонуса при рождении будет получать семья, совокупный доход в которой не превышает 110 000 франков в год.

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Такая единовременная и одноразовая выплата послужит, по мнению Паоло Бетраминелли, решению задачи по созданию более выгодных стартовых условий для молодых семей. «Рождение ребёнка должно быть не бременем, а радостью», — говорит он.

Финансовая поддержка молодым семьям в Швейцарии распространена довольно широко. Правда, «материнских капиталов» здесь нет, но, тем не менее, «премия» за рождение ребёнка полагается молодым родителям также в кантонах Люцерн, Ури, Швиц, Фрибур, Невшатель или Юра. Размер такой единовременной и одноразовой выплаты варьируется от 1000 до 1500 франков.

Более щедры в этом смысле кантоны Во, Вале и Женева, где могут выплачивать до 3 000 франков на одного новорождённого или усыновлённого ребёнка. В других кантонах каких-то специальных бонусов для молодых родителей нет — премии за младенцев в Швейцарии не относятся к числу обязательных выплат. Так что кантон Тичино с его выплатами становится швейцарским рекордсменом.



Русскояызычная версия подготовлена Людмилой Клот, swissinfo.ch и SRF (новостная программа Tagesschau от 19.12.2018 г.)

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