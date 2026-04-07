«Alzad la mirada»: el lema del viaje del papa a España y una llamada a la esperanza

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Ciudad del Vaticano, 7 abr (EFE).- «Alzad la mirada» será el lema del viaje oficial del papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio con estancias en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El lema elegido es «es una llamada a la esperanza y a la contemplación» según la explicación que ha proporcionado este martes el Vaticano, que también a dado a conocer el logotipo oficial de esta visita.

El logo está compuesto por un círculo abierto en movimiento, formado por figuras humanas unidas entre sí bajo las que se encuentran unas siluetas que representan la Sagrada Familia, La Puerta de Alcalá y debajo las olas del océano y con un icono de la Virgen María en el centro.

«Esta composición expresa comunidad, encuentro y apoyo mutuo: no se trata solo de estar juntos, sino de avanzar juntos hacia una meta común», se explica en la nota del Vaticano.

«La Virgen María, situada en el centro, actúa como corazón del movimiento; es una presencia materna que acoge y orienta las miradas hacia Dios, signo de unidad y esperanza para todo el pueblo», añade el comunicado.

Sobre el lema “Alzad la mirada”, del evangelio de San Juan, se explica que «es una invitación a ver más allá de las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás».

«Es una llamada a la esperanza y a la contemplación, que anima a salir de uno mismo y redescubrir la unidad, la belleza y la caridad como signos concretos de una vida compartida», añaden.

Asimismo se destaca que «en este gesto de alzar la mirada se expresa también la actitud con la que la Iglesia en España acoge la visita del Santo Padre: con el corazón abierto y dispuesto a caminar juntos».

León XIV llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital de España hasta el día 9, cuando viajará a Barcelona. En esa ciudad estará hasta el 11, y desde allí se desplazará hasta las islas Canarias, donde estará hasta el 12.

La visita de León XIV será la primera estancia de un pontífice en España en quince años, tras el último viaje de Benedicto XVI en 2011. EFE

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