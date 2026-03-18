«Aterrados»: Colombia denuncia un presunto bombardeo de Ecuador en plena crisis diplomática

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes un presunto bombardeo de Ecuador tras el hallazgo de un artefacto explosivo, al parecer lanzado desde un avión en territorio colombiano, y anunció que su país enviará una nota de protesta diplomática al gobierno de Daniel Noboa.

Campesinos de la zona dijeron a la AFP que están «aterrados» y confirmaron la versión del mandatario izquierdista, en medio de una guerra comercial y arancelaria entre ambos países.

El explosivo cayó «a cien metros de una familia campesina», dijo Petro en un discurso.

La bomba, agregó Petro, debió ser lanzada desde un avión militar. «No es de avioneta, muchísimo menos de dron», dijo, y pidió una investigación «a profundidad» para esclarecer «cómo llegó ahí y por qué».

En la noche del martes, el mandatario colombiano escribió en X que «se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano».

Petro anunció, además, que en respuesta su gobierno enviará una «nota de protesta diplomática».

Su homólogo derechista Daniel Noboa asegura que estas acusaciones son «falsas» y responsabiliza a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera.

– Bomba de aviación –

«Estábamos todos aterrados, o sea, asustados, y preocupados que de pronto iban a estallar esos aparatos y nos podían quitar la vida», dijo el campesino Julián Imbacuán en una llamada con la AFP.

El habitante del pequeño poblado El Amarradero, del municipio de Ipiales, aseguró que la bomba cayó «cerquita de la casa, aproximadamente (a) unos 50-60 metros» y más tarde encontró el artefacto sin estallar.

Imágenes compartidas a la AFP muestran a campesinos alrededor de la bomba de aviación de 250 kilogramos y muy cerca el cráter que dejó tras su caída, en medio de cultivos de hoja de coca.

Expertos consultados estiman que se trata de una «bomba de caída libre» de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil. No son teleguiadas y caen por efecto de la gravedad.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de tropas en la zona.

Equipos antiexplosivos del ejército colombiano desactivaron con éxito la bomba la noche del jueves, dijo a la AFP una vocera de las Fuerzas Militares.

-«No es creíble»-

El presunto ataque ocurre en momentosv en que Ecuador lanza una dura ofensiva de dos semanas bajo estrictos toques de queda para tratar de doblegar a los carteles con apoyo de Washington.

Ecuador está «bombardeando los lugares que servían de escondite» a grupos criminales «en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera», señaló Noboa en X en referencia a Petro.

Fiel aliado de Washington en la región, el gobierno ecuatoriano atacó la semana pasada un campo de entrenamiento guerrillero en la provincia fronteriza ecuatoriana de Sucumbíos (noreste).

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», escribió Noboa en X.

Ecuador es parte del «Escudo de las Américas», una alianza de 17 países del continente creada por Donald Trump para enfrentar amenazas de seguridad.

Con Colombia comparte una frontera de unos 600 kilómetros donde circulan organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación (de Noboa) no es creíble», respondió Petro, sin precisar si se trata de personas que murieron recientemente.

La AFP se comunicó con el Ejército, que no pudo responder sobre el origen de los cuerpos que mencionó el mandatario.

En 2008, Ecuador y Colombia estuvieron a punto de iniciar un conflicto tras un bombardeo del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en suelo ecuatoriano donde murió uno de los comandantes de la extinta guerrilla FARC.

– Que «no se vuelva a repetir» –

Según Imbacuán todo ocurrió el 3 de marzo.

«Llegaron (…) como tres aviones, más o menos, del lado del Ecuador, y soltaron esos artefactos y unos sí lograron explotar pero del lado del Ecuador», aseguró.

En orillas políticas opuestas, Petro y Noboa escalan el tono en medio de la disputa arancelaria que empezó en febrero por iniciativa de Ecuador y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo.

De su lado, el campesino sólo pide que «no se vuelvan a repetir esas cosas».

«¿Cómo van a venir acá a atentar con la vida de los civiles que, pues, estamos trabajando tranquilamente acá?», se pregunta.

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