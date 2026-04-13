«El fútbol nos puso en el mapa mundial», afirma el primer ministro de Curazao

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El primer ministro de Curazao, Gilmar «Pik» Pisas, dijo a la AFP que espera que el turismo en su país —el más pequeño en clasificar para un Mundial— se beneficie de la repercusión mediática de la Copa del Mundo.

Pisas explicó que no tiene «prisa» por reabrir la megarrefinería Isla, cerrada desde hace más de cinco años debido a las sanciones estadounidenses contra su vecino Venezuela.

Aseguró que la pequeña isla paradisíaca, antaño un paraíso fiscal, respeta ahora todas las leyes financieras internacionales.

El fútbol «nos puso en el aspecto internacional, en el mapa mundial (…) Simplemente tenemos que organizarnos internamente mejor», celebró el primer ministro de 54 años en una entrevista con la AFP.

– Turismo en alza –

«El flujo de personas que van a venir a Curazao» va a aumentar, van «a saber de dónde vienen esos muchachos (futbolistas). Cómo es nuestro país. Cuán grande es. Qué más tenemos para ofrecer. Será económicamente fuerte», dijo Pisas.

El turismo aumentó un 13% durante el primer trimestre y representa entre el 35 y el 40% de los ingresos de esta isla de 160.000 habitantes. Según cifras de la Agencia de Turismo, Curazao recibió en 2025 cerca de 1,5 millones de turistas.

El otro antiguo pilar de la economía curazoleña, la megarrefinería Isla, que tiene una capacidad para procesar unos 350.000 barriles por día, sigue paralizada debido a las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Curazao ha intentado en vano reactivar la actividad en varias ocasiones.

Pisas espera que, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, Washington desbloquee la situación y permita el regreso del gigante petrolero estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

– «¡Pdvsa va a volver! «

«PDVSA se va abriendo más. Porque ahora Estados Unidos y Venezuela están en la casilla de la cooperación, están trabajando bien», analizó Pisas.

En tanto, la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, impulsa una distensión con Estados Unidos y nuevas leyes sobre el petróleo y la minería para satisfacción del presidente Donald Trump. Washington ha flexibilizado las sanciones.

«Yo también tengo que ir a Venezuela (…) Tenemos buena comunicación», sostuvo Pisas, y dijo esperar tener una buena conversación con Rodríguez «para que PDVSA pueda empezar de nuevo».

«¡PDVSA va a volver! (…) Estoy seguro de que (volverá) con el tiempo. Porque ahora allá (en Venezuela) tienen que invertir mucho» para reparar y modernizar las instalaciones, dijo. «Estados Unidos está descongelando los activos (…) Creo que van a estabilizarse (los venezolanos). Me dijeron: ‘Danos un año. A partir de ahí, podemos hablar'».

«No tengo prisa. Tenemos ingresos todavía para mantener la operación de la refinería con el almacenaje», precisó. Pero subrayó que no quiere volver a la contaminación de antes, ahora que el país invierte en el turismo.

«Tenemos que tener en cuenta los aspectos medioambientales. No podemos abrir solamente, sacando esos humos que sacaban antes. Esa chimenea. Eso no va más (…) Si eso no se puede, entonces no vamos a abrir», afirma.

«En el pasado había bastante gente trabajando ahí (…)Cualquier persona que encuentres y le preguntes ¿dónde trabajaba tu papá?, te va a decir en la refinería».

El complejo petrolero que hoy emplea a unas 500 personas, llegó a emplear a unas 2.500 anteriormente. «Con el tiempo la refinería va a abrirse y vamos a tener otra vez un pilar económico fuerte», dijo Pisas.

Curazao tiene varias vías de ingresos que provienen del turismo y de las licencias de los casinos en línea, señaló. «Eso también a este momento nos está dando muchos ingresos y tenemos el aspecto financiero».

Aunque algunos especialistas estiman que el país no se beneficia lo suficiente de estos ingresos. Según fuentes cercanas al gobierno, las licencias de juego aportan alrededor de 20 millones de dólares anuales al Estado, que no recibe nada o muy poco sobre la actividad en sí (impuestos o tasas).

El primer ministro rebate completamente las acusaciones de blanqueo de dinero que han manchado la reputación de la isla en el pasado.

«No, no, no. Tenemos regulaciones. Prácticamente todos los bancos trabajan con operadores bancarios estadounidenses y pasamos por un escrutinio tan fuerte que tenemos que cumplir», sostiene.

En el tema de la inmigración, a contracorriente de muchos países, Curazao regularizará próximamente a unos 20.000 inmigrantes venezolanos.

«Ya están trabajando acá y mandan mucha plata afuera. Y en el aspecto de impuestos también tenemos un gran problema», puesto que no declaran al fisco por no estar regularizados, sostuvo el primer ministro.

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