«El Mayo» Zambada, cerebro del Cartel de Sinaloa que sacudió EEUU desde la sierra mexicana

4 minutos

Guillermo Azábal

Nueva York, 25 ago (EFE).- Tras más de cuatro décadas liderando redes de narcotráfico internacionales, Ismael «El Mayo» Zambada se ha declarado culpable hoy de dos de los principales cargos que pesaban sobre él en un tribunal federal de Nueva York, lo que supone la caída definitiva del cerebro en la sombra del Cartel de Sinaloa.

Zambada (El Álamo, 75 años) nació y se crio en Sinaloa, estado que, junto a Durango y Chihuahua, integra el conocido como Triángulo Dorado, cuyas escarpadas y fértiles tierras llevan más de medio siglo siendo el epicentro de la producción de amapola y marihuana en México

«El Mayo», que siempre se ha considerado «un campesino más», se consagró como figura clave para el ‘narco’ a nivel mundial desde la clandestinidad de sus diversas guaridas en las sierras del noroeste mexicano.

«El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo», dijo el que para muchos investigadores fue el verdadero líder del Cartel de Sinaloa en una entrevista con la Revista Proceso en 2010.

Procedente de una familia de agricultores cuyo progenitor falleció a los 12 años, Zambada empezó a trabajar desde pequeño en el campo o como lavacoches cuando entre los sesenta y setenta la industria minera ya comenzaba a flaquear en Sinaloa. En 1969 dio el salto al narco, el negocio que vertebraría el resto su vida durante 56 años.

Bregado en el clima semiárido de las montañas sinaloenses entre ganado y plantaciones, «El Mayo» siempre optó por un perfil bajo que imposibilitó a las autoridades mexicanas y estadounidenses su captura durante más de cuatro décadas.

Si otras figuras como «El Chapo» se regodeaban con sus fincas de lujo, coches de alta gama, o conectando incluso con estrellas de Hollywood o artistas de moda a los que encargaban ‘narcocorridos’ en su honor, Zambada prefería permanecer en el anonimato.

El impulso de la DEA y las cirugías plásticas

El apellido Zambada figuró por primera vez en expedientes judiciales estadounidenses en 1977, con la detención de su cuñado, el cubano Antonio Cruz, quien le introdujo en el mundo del narcotráfico y con el que comenzó a colaborar trasladando cocaína entre Miami o Los Ángeles y los estados fronterizos en suelo mexicano.

Fueron las operaciones de la DEA, y concretamente sus golpes decisivios contra el poderoso Cartel de Guadalajara a fines de los ochenta, las que finalmente auparon a «El Mayo».

«El Mayo», que fue copando titulares aún más desde que «El Chapo» fuera detenido por primera vez en 1993, se encerró aún más con un retén de hombres y un cerrado círculo cercano en la sierra, y se decidió por realizarse puntualmente cirugías plásticas para hacerse irreconocible cuando abandonaba sus guaridas en Sinaloa.

Para entonces ya se había aliado con Guzmán Loera, Héctor «El Güero» Palma y los hermanos Beltrán Leyva para fundar el Cartel de Sinaloa.

«De (Pancho) Villa dijeron igual, que era terrorista… Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros, y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba», afirmó «El Mayo» al periodista mexicano Diego Enrique Osorno en 2021. Fue la segunda y última entrevista de su vida hasta la fecha.

Aquel año, EE.UU. se comprometió a recompensar con 15 millones de dólares a quien facilitara información sensible que condujera a la captura del ‘capo’.

Desde la recaptura y posterior extradición de «El Chapo» (2016-2017) fungía como líder supremo del Cartel de Sinaloa, pero a la par fue acumulando golpe tras golpe de las autoridades en su estructura familiar y criminal.

«Pánico» a las cárceles de EE.UU. y riesgo de suicidio

«Ya no puedo hablar con él, lloro por él», reconoció en la entrevista de 2010 tras la detención un año antes de su hijo Vicente Zambada Niebla, «El Vicentillo», que luego sería extraditado a EE.UU., se declararía culpable y terminaría testificando en el juicio contra «El Chapo».

Los tiempos han cambiado, y mucho, en el Cartel de Sinaloa desde que «El Mayo» fuera entregado a autoridades estadounidenses tras llegar en una avioneta a una pista de aterrizaje cercana a Texas, en lo que a todas luces fue un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», que también viajaba en la aeronave.

Zambada, que también en 2010 admitió que tenía «pánico» ante la idea de ser encerrado en EE.UU. y no descartaba suicidarse, se ha declarado hoy finalmente culpable, pero ya en aquella entrevista alertaba: «Si me atrapan o me matan, nada cambia (…) El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción». EFE

