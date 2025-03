«El mundo perfecto de alguien es pesadilla de otro»: Las utopías de Federico Guzmán Rubio

Leonardo A Torres

Ciudad de México (EFE).- El escritor Federico Guzmán Rubio confiesa en entrevista con EFE que preferiría quedarse en la entelequia del ‘amor libre’ descrita en su obra ‘Si hay tal lugar’, en la que desarrolla siete distintas utopías.

«Todo el modelo anárquico es bonito. Que no exista la propiedad privada, no existan las reglas del trabajo, no hay un patrón y un amo, cada uno se levanta y hace lo que se le antoje básicamente. Bueno, si funcionara, definitivamente a mí me gustaría no funcionar ahí», sostuvo Guzmán.

En su más reciente obra, el ganador de la Beca Michael Jacobs de Crónica Viajera 2022 invita a reflexionar sobre el pensamiento utópico.

«Imaginar un mundo perfecto es el camino, no para construir ese mundo perfecto, pero a lo mejor sí para mejorarlo un poquito», afirmó.

‘Sí hay tal lugar’ nació de dos impulsos del autor: su interés por las utopías y la crónica de viajes, que terminó por combinarse en una obra de historia y análisis social, formalidad e ironía, investigación y narración sobre intentos de paraíso que terminaron en desastre.

Guzmán Rubio buscaba «viajar para ver algo invisible, algo abstracto, como una idea o una utopía», lo que le permitió explorar un mundo que persiste en la memoria, aunque haya desaparecido.

Además de mostrar estos intentos fallidos, reflexionó sobre cómo la crónica se convirtió en el género ideal para explorar lo intangible en un mundo hiperconectado donde «podemos ver cualquier punto del planeta en tiempo real».

El autor insistió en que su impulso también va dirigido a renovar la crónica, una que vaya más allá de lo inmediato para ofrecer una visión más profunda y reflexiva sobre la historia y sus interpretaciones.

Las utopías cerradas de América Latina

«El mundo perfecto para alguien es la pesadilla de otro», sentenció Guzmán Rubio, recordando que la utopía es siempre relativa y que su búsqueda, aunque inevitable, puede estar plagada de contradicciones.

En Brasil, el autor encontró a la comunidad anarquista de Cecilia, su predilecta, un lugar que buscaba eliminar la propiedad privada y vivir en amor libre; sin embargo sucumbió a los celos, traiciones y tensiones internas.

Sin embargo, en el libro, uno de los ejemplos más extremos que documenta es Nueva Germania, la colonia nazi que la hermana de Nietzsche intentó establecer en Paraguay para crear una sociedad aria. Los conflictos internos, el aislamiento y la falta de sostenibilidad la derrumbaron.

Además de esta utopía, explora Fordlandia, el fallido experimento de Henry Ford en la selva amazónica, donde intentó implantar su visión de una sociedad industrial perfecta. La imposición de reglas estrictas sobre la vida cotidiana chocó con la realidad local y fracasó.

En Nicaragua, la isla de Solentiname fue arrasada primero por el dictador Somoza y luego por los sandinistas, demostrando que «las utopías pueden ser destruidas tanto por sus enemigos como por sus propios aliados».

Las utopías que perduran

No todas las utopías terminaron en el olvido. Algunas dejaron un impacto duradero.

En México, Vasco de Quiroga intentó instaurar una sociedad basada en la Utopía de Tomás Moro. «Tócuaro es el pueblo de las máscaras, Santa Clara el del cobre, Paracho el de las guitarras… Son industrias que inauguró Tatabasco, y 500 años después siguen ahí», señala el autor en su obra.

Más hacia la actualidad, analiza el caso de Santa Fe, en la Ciudad de México, como un ejemplo contemporáneo de utopía neoliberal, donde la exclusión y el aislamiento han creado una realidad paralela.

«Esta utopía nos rodea de manera invisible, como una pecera de la que no somos conscientes», destacó Guzmán Rubio.

Por último, se lee en el texto a Girópolis, la ciudad ideal soñada por Domingo Faustino Sarmiento en una isla del Río de la Plata, terminó reflejando la contradicción entre civilización y barbarie que dominó el siglo XIX en América Latina. EFE

