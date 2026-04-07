«En Orión falta espacio», la charla en órbita entre astronautas de Artemis y de la EEI

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Miami (EE. UU.), 7 abr (EFE).- Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han mantenido este martes una llamada con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) en la que ambos equipos en órbita han relatado los momentos más destacados de su misión y han compartido algunas anécdotas divertidas.

Glover, quien posee experiencia a bordo del laboratorio orbital, ha afirmado que la mayor dificultad de Orión con respecto a la estación espacial era la escasez de espacio.

«Aquí no tenemos otro módulo para evitar conflictos de espacio. Así que todo lo que hacemos esencialmente comienza con un conflicto de espacio», ha comentado entre risas.

«Es un verdadero placer pasar un poco de tiempo con nuestros colegas en el espacio. Aquí arriba hablamos mucho e intentamos enfatizar lo importante que es el trabajo que todos realizamos en este programa; hacer el tipo de cosas que nos preparan para volver a la superficie de la Luna y, como decía ayer el administrador (de la NASA), para ir hacia Marte», ha dicho el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

«Es divertido estar en el espacio con ustedes», ha añadido el compañero de Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo de la cápsula Orión.

Al otro lado de la línea estaban los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, desde la Estación Espacial Internacional.

La tripulación, que forma parte de la Expedición 74 del laboratorio orbital, ha realizado varias preguntas a sus compañeros en el espacio, que se encuentran actualmente de camino a la Tierra tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado ayer la Luna.

Koch, la mujer que más días consecutivos ha pasado en la ISS -328 entre 2019 y 2020- ha manifestado que una de las principales diferencias que ha apreciado desde la Orión fue «cuánta oscuridad» rodea a la Tierra, lo que «la hace aún más especial».

«Lo parecidos que somos; cómo lo mismo mantiene vivo a cada ser humano en el planeta Tierra. Evolucionamos en el mismo planeta. Tenemos cosas compartidas sobre cómo amamos y vivimos que son universales, y la peculiaridad y lo preciado de eso realmente se resalta cuando notas todo lo que hay alrededor», ha declarado.

Además, Hansen ha bromeado con un «pequeño escape de agua» que sufrió durante su entrenamiento, y ha asegurado que están experimentando la «alegría lunar» por lo histórico de su misión.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.EFE

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