«En Venezuela se sobrevive mientras se resiste», dice en México el actor Édgar Ramírez

4 minutos

Guadalajara (México), 25 ene (EFE).- Tras 25 años de un gobierno que se convirtió en una «dictadura», en Venezuela la gente se acostumbró a «sobrevivir», pero también a «resistir» el quiebre económico, político y social, dijo este domingo a EFE el actor venezolano, Édgar Ramírez, al presentar en México la cinta ‘Aún es noche en Caracas’.

“Una sociedad fue llevada al punto de absoluta y total supervivencia, es decir, no se vive, se sobrevive y se resiste. Y no han sido cinco o diez, han sido 25 años. 25 años de la lenta pero consistente destrucción absoluta del tejido social de un país, han sido años de devastación y de desolación”, expresó en entrevista con EFE.

Esta devastación ha hecho que cuatro de cada 10 venezolanas y venezolanos han salido del país en busca de un lugar donde vivir en mejores condiciones en países como México y otros de Latinoamérica, pero también en Europa, refirió el también productor.

“Es una realidad con la cual le ha tocado convivir cara a cara a toda América Latina y el mundo entero. Es la crisis de desplazamiento más grande de la era moderna, son más de ocho millones de personas que han sido forzadas a irse del país para poder sobrevivir. Entonces (es necesario) recobrar la libertad, recobrar el Estado de derecho”, señaló.

Tocar la realidad

Ramírez, de 48 años, visitó Guadalajara, en el oeste de México, para presentar la película ‘Aún es de noche en Caracas’ que co-produjo y en la que tiene un papel secundario. La historia está basada en la novela ‘La hija de la española’ de Karina Sainz Borgo, en la que retrata a una Venezuela sumida en la violencia, la escasez y la falta de libertades.

La cinta llega en un momento especialmente delicado para el país sudamericano tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero a manos de un comando militar estadounidense para juzgarlo por presunto narcoterrorismo ante los tribunales de Estados Unidos, tema que el actor eludió comentar.

La película cuenta la historia sobre Adelaida Falcón, una mujer que, tras enterrar a su madre en una Caracas en decadencia, encuentra su casa invadida por milicianos del régimen, hecho que la obliga a esconderse y a tomar decisiones que desafían cualquier código ético convencional para sobrevivir a la violencia y el colapso de su país.

Ramírez, quien ha desarrollado una importante carrera en Hollywood con películas como ‘Che’ (2008) o ‘Emilia Pérez’ (2023), afirmó que el personaje principal es un botón de muestra de lo que “los sistemas totalitarios” provocan en las personas.

“Esos sistemas envilecen a las sociedades, las contaminan y hacen que la víctima se vea forzada a convertirse en victimario y terminas dándote cuenta que muchos de los victimarios fueron víctimas en algún momento. Eso es lo que hacen los sistemas totalitarios, invaden todos los espacios de tu realidad hasta que te quiebras por completo”, consideró.

La cinta – añadió- no fue hecha con afán de revancha, sino como una forma de poner el acento en las historias que han sobrevivido a 25 años de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro.

“Fue muy claro que esta película tenía que ser un vehículo artístico que contara una historia humana desde una perspectiva íntima, que pusiera el acento en las historias de las víctimas y que no fuese un vehículo de proselitismo político ni de revancha ni de señalamiento”, declaró.

Rodada en México y dirigida por la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás, la cinta ha sido exhibida en los festivales de Venecia, Morelia y Toronto y será estrenada el 5 de febrero en salas cinematográficas de México para después llegar a Venezuela, España y Colombia. EFE

gdl/afs/rf

(foto)(vídeo)