«Momento crítico» mundial marca cuarta edición del Foro La Toja en Lisboa

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Lisboa, 8 abr (EFE).- Los retos europeos en un «momento crítico» mundial a nivel geopolítico y económico y cómo esto afecta al vínculo atlántico serán el eje central de la edición a finales de abril del Foro La Toja en Lisboa con una fuerte apuesta internacional, con figuras como el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami, y el director del Centro sobre Europa y Eurasia del Instituto Hudson, Peter Rough.

Así lo defendieron los convocantes este miércoles en un acto con la prensa en la capital lusa, donde el presidente del comité organizador del foro, Carlos López Blanco, alertó de que celebran este encuentro cuando hay un mayor cuestionamiento de los valores del Estado de Derecho y democráticos dentro del propio mundo occidental.

«Nos encontramos con que la coyuntura es un momento crítico desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de la economía mundial, donde toda esa serie de valores y principios que han gobernado el mundo desde el final de la II Guerra Mundial y que nosotros proclamamos y defendemos están cuestionados. Desde fuera del mundo occidental lo han estado siempre, pero hoy también desde dentro», advirtió.

En su opinión, el cuestionamiento de los valores occidentales exige a Europa «redoblar su coherencia, ambición y autonomía».

Para analizar esta situación, han optado por una lista de participantes, todavía provisional, de un marcado perfil internacional, como destacó el propio López Blanco, quien defendió que esta cuarta edición, titulada ‘El vínculo atlántico y el futuro de Europa’, reafirma la posición del foro en Lisboa como un evento «de referencia» en la agenda portuguesa.

Un panel dedicado a la ‘Relación Atlántica y la seguridad europea’ será uno de los momentos principales de la jornada, que contará con la participación del representante especial de la OTAN para la vecindad del sur, Javier Colomina, el director del Centro sobre Europa y Eurasia del Instituto Hudson, Peter Rough, y el exministro de Exteriores luso (2015-2022), Augusto Santos Silva.

Está previsto otro panel dedicado a analizar el ‘nuevo orden europeo y mundial’, que transcurrirá de la mano del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michael Ignatieff, del exministro de Exteriores de Israel (2000-2001), Shlomo Ben Ami, y del alcalde de Lisboa y excomisario europeo, Carlos Moedas.

En la agenda está anunciada la intervención del presidente del Consejo Europeo, António Costa, aunque todavía está pendiente de confirmación.

«Creemos que es un salto importantísimo desde el punto de vista de la ambición de los temas y del nivel de buena parte de los ponentes, sin desmerecer a los años anteriores», planteó López Blanco.

Desde España han confirmado su participación la ministra de Defensa, Margarita Robles, del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), del exministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, y del embajador en Portugal, Juan Fernández Trigo.

Del lado portugués, también participarán el ministro de Exteriores, Paulo Rangel, y el presidente del país, António José Seguro, entre otros.

El Foro La Toja de Lisboa será celebrado el próximo 29 de abril en la sede de la Fundación Calouste Gulbenkian. EFE

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