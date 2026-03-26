«Nicolás y Cilia van a volver», dice hijo de Maduro en día de audiencia de los chavistas

3 minutos

Caracas, 26 mar (EFE).- El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra expresó su confianza en el retorno al país suramericano de su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, que se enfrentan este jueves a una segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción.

«¡Nicolás y Cilia! Van a volver», escribió el hijo del líder chavista en X, donde compartió un vídeo antiguo en el que aparecen Maduro y Flores, también diputada.

Ambos fueron capturados el pasado enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y son considerados por el oficialismo venezolano como «secuestrados».

Maduro Guerra dijo que, «más allá de la presidencia», su padre es «un hombre de fe, un obrero que se reconoce como hijo de Dios».

En el vídeo que compartió, su padre, agarrado de la mano de Flores, asegura que nunca aspiró a ser presidente y se describe como «un hijo de Cristo», quien determinará su destino, según dice el propio Maduro.

El pasado lunes, Maduro Guerra aseguró que ambos «están muy bien, fuertes» y «con mucho ánimo», y señaló que su padre, «delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días».

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra».

Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron recientemente un documento solicitando la desestimación de los cargos.

Alegan que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de «error administrativo».

La defensa sostiene que esto vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense y que la oferta de asignarles defensores de oficio no es válida, pues les priva del derecho a elegir a sus representantes.

Entretanto, la chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro, anunció esta semana el viaje de una delegación a Estados Unidos para «el inicio de esta nueva etapa de relaciones» con Washington.

Rodríguez, quien estableció una alianza energética con EE.UU., ha hecho en sus casi tres meses en el poder múltiples cambios en el gabinete y la semana pasada renovó la cúpula militar, tras destituir al ahora exministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo desde 2014. EFE

csm/lb/psh