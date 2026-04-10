«No toleraremos la independencia de Taiwán», advierte Xi ante la líder opositora taiwanesa

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Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- La «independencia» de Taiwán es el principal factor desestabilizador en el estrecho y el Gobierno chino «no la tolerará en absoluto», advirtió este viernes el presidente del país, Xi Jinping, durante una reunión con la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

«Acogemos todas las propuestas y haremos todo lo posible por impulsar todo aquello que sea beneficioso para el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho. La ‘independencia de Taiwán’ es la principal responsable de socavar la paz en el estrecho; no la toleraremos en absoluto», afirmó el mandatario.

En su discurso, difundido de forma íntegra por la agencia Xinhua al término del encuentro, Xi subrayó la importancia de «promover la conexión de los corazones» de chinos y taiwaneses «mediante una identidad correcta», ya que ambas sociedades «comparten raíces, lengua, origen étnico y vínculos de sangre».

«Entre miembros de una misma familia, mientras se dialoguen bien las cosas y se consulten más los asuntos, no hay diferencias que no puedan resolverse. Las diferencias de sistema social no deben servir de pretexto para la división», apuntó el líder chino, que acudió a la reunión con Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), en calidad de secretario general del Partido Comunista (PCCh).

En opinión de Xi, la isla y el continente «pertenecen a una sola China» y los compatriotas de ambos lados del estrecho «deben proteger y construir bien ese hogar común», adhiriéndose al ‘Consenso de 1992’ -que reconoce la existencia de una sola China en el mundo- y oponiéndose a la «independencia» de Taiwán.

«Confiamos en que cada vez más compatriotas taiwaneses comprenderán correctamente el sistema social y la vía de desarrollo del continente, y reconocerán profundamente que el futuro de Taiwán está ligado a una patria fuerte y que el bienestar de los compatriotas taiwaneses depende del gran rejuvenecimiento de la nación china», aseveró.

«Ambos partidos (el KMT y el PCCh) deben consolidar la confianza política mutua, mantener interacciones positivas, unir a los compatriotas de ambos lados y trabajar juntos para crear un hermoso futuro de reunificación nacional y rejuvenecimiento», sentenció el líder chino.

Este encuentro, el primero entre dirigentes del PCCh y del KMT en casi una década, se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del encuentro previsto en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y tras años de creciente presión militar de China sobre Taiwán. EFE

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