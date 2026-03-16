«Una batalla tras otra» triunfa en los Óscar

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La épica «Una batalla tras otra», dirigida por Paul Thomas Anderson y con un elenco repleto de estrellas, triunfó este domingo en los Premios de la Academia al coronarse como la mejor película del año.

La cinta, que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo, conquistó seis de las 13 nominaciones con las que llegó a la 98ª edición de los Óscar, la mayor celebración de Hollywood.

«Una batalla tras otra» le dio a Anderson, que ya había sido candidato 11 veces en galas pasadas, las tres primeras estatuillas de su carrera (guion adaptado, dirección y película), en una demostración del consenso de la industria sobre su energético filme.

«Ustedes lo hacen a uno trabajar muy duro para conseguir uno de estos», bromeó Anderson al recibir la estatuilla a mejor director.

«Escribí esta película para disculparme con mis hijos por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos heredando», comentó más temprano cuando subió a recibir su primer Óscar, como guionista.

La cinta, protagonizada por Leonardio DiCarpio e inspirada en la novela «Vineland» de Thomas Pynchon, sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes.

Su principal contrincante de la noche y de la temporada, «Pecadores, el horror vampírico con el que el director Ryan Coogler abordó el racismo que marcó al sur de Estados Unidos en los años 1930, solo capitalizó cuatro de las 16 nominaciones que la tenían como gran favorita de la ceremonia.

Coogler, de 39 años, se alzó con el galardón a mejor guion original por «Pecadores», que cosechó reconocimientos en parte gracias a su mezcla de géneros que la hicieron sentirse a ratos acción, a ratos horror y a ratos un musical.

El realizador confesó estar «muy nervioso» al subir al palco del Teatro Dolby, en Hollywood, y describió su premio como «un honor increíble».

– Penn ausente –

Ambas películas también se midieron en las categorías de actuación, en donde cobraron dividendos.

Michael B. Jordan se anotó el Óscar a mejor actor gracias a su rol doble en «Pecadores», en donde, gracias a la magia del cine, encarna a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo para rehacer la vida en un intento de dejar atrás sus experiencias con el crimen organizado en Chicago. Luego deberán luchar con vampiros.

Jordan agradeció a su familia, a sus compañeros de elenco y a Coogler, con quien ha trabajado en todas las cintas del director.

«Eres una persona increíble», dijo. «Estoy honrado de llamarte un colaborador».

Sean Penn se llevó su tercer Premio de la Academia gracias a «Una batalla tras otra», en donde da vida a un rígido e implacable militar dispuesto a hacer lo que sea para eliminar las consecuencias de deslices pasionales pasados que amenazan sus ambiciones políticas.

Penn, conocido por no seguir las reglas de la industria y quien ha estado mayoritariamente ausente del circuito de galas en esta temporada de premios, no acudió al Teatro Dolby de Hollywood dejando al presentador, Kieran Culkin, con la responsabilidad de recibir la estatuilla.

El primer galardón de la noche, a mejor actriz de reparto, fue para Amy Madigan, la veterana estrella que interpretó a la aterradora tía Gladys en «La hora de la desaparición».

Mientras que, sin sorpresas, Jessie Buckley abrazó el Óscar por su desgarradora actuación de una madre en duelo en «Hamnet», filme sobre la vida familiar de William Shakespeare.

En la categoría internacional venció la noruega «Valor sentimental», el drama familiar dirigido por Joachim Trier, dejando en el camino a la brasileña «El agente secreto».

En materia técnica, se impuso «Frankenstein» de Guillermo del Toro. Dominó las categorías de vestuario, maquillaje y peluquería, así como diseño de producción.

– Humor y música –

La 98ª edición de la velada arrancó con humor de manos del comediante Conan O’Brien, quien en su monólogo de apertura, lanzó una pulla a Chalamet.

«La seguridad es extremadamente estricta esta noche», dijo O’Brien.

«Me han dicho que hay preocupación por posibles ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet», bromeó antes de que la cámara mostrara a Chalamet riéndose.

El primer número musical de la jornada abrazó a «Pecadores», con el joven Miles Caton interpretando la nominada «I Lied To You».

«Las guerreras k-pop» también desplegaron su magia en el Dolby a ritmo de «Golden», la pegajosa melodía de la producción de Netflix, que conquistó dos estatuillas en la noche.

La ceremonia además provocó lágrimas con la aparición de varias estrellas de la ciudad de oropel para homenajear a sus colegas fallecidos en los últimos 12 meses, entre ellos Billy Crystal para honrar a Rob Reiner y la legendaria Barbra Streisand, quien cantó para su colega y amigo Robert Redford.

«Bob tenía verdadera fortaleza, tanto dentro como fuera de la pantalla», dijo Streisand. «Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino (…) Lo extraño ahora más que nunca».

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