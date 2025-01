‘Alvise’ no entrará en los ultraconservadores en el PE hasta que resuelva su caso judicial

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- El líder de los Conservadores y Reformistas (ECR) en el Parlamento Europeo, Nicola Procaccini, confirmó este martes que el líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, no entrará a su grupo parlamentario mientras no resuelva sus casos judiciales pendientes, pese a que él mismo había asegurado que entraría a la formación durante este mes de enero.

«Sí, pidió entrar a ECR pero le hemos dicho que no podemos aceptar su solicitud hasta que resuelva su problema con la justicia en España», señaló Procaccini en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), durante el pleno del Parlamento Europeo.

Las declaraciones del italiano, miembro de los Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, suponen que el líder de SALF no entrará este mes al grupo europarlamentario en el que ya están sus compañeros de filas Nora Junco y Diego Solier, admitidos el pasado mes de diciembre.

Preguntado por EFE, ‘Alvise’ Pérez aseguró en ese momento que su entrada no había sido posible ahora porque no se había dado por resuelta internamente una audiencia en la que se le preguntó sobre su declaración de intereses privados, ya que Pérez no revela el dinero que ingresa en donaciones como «analista y consultor político por cuenta propia».

El eurodiputado de SALF se mostraba entonces convencido de que las dudas del Parlamento Europeo «quedan resueltas» al enseñarles un documento de Hacienda «que certifica su ejemplaridad» y preveía que la cúpula del grupo ultraconservador diera el visto bueno a su entrada en la reunión de este mes.

Fuentes del grupo insistieron que sólo se debatirá internamente si ‘Alvise’ Pérez tiene cabida en la formación «si y cuando» éste resuelva sus problemas con la justicia en España, donde el pasado 20 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió al Tribunal Supremo que le abra una investigación por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado.

En su exposición razonada al Supremo, el magistrado atribuye a ‘Alvise’ Pérez un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña al Parlamento Europeo con la agrupación ‘Se acabó la fiesta’. EFE

