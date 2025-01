‘Atropia’ y ‘Sabar Bonda’ (‘Cactus Pears’) se coronan en Sundance con el premio del jurado

4 minutos

Park City (EE.UU.), 31 ene (EFE).- La película ‘Atropia’, de Hailey Gates, recibió el gran premio del jurado del Festival de Sundance en la selección de drama estadounidense, mientras que la india ‘Sabar Bonda’ (‘Cactus Pears’), de Rohan Kanawade, se coronó con el mismo galardón en la competencia de cine mundial de drama.

«Esta película es tan extraña, yo no pensaba que nadie estaría interesado en una comedia romántica en un complejo militar industrial, pero supongo que a ustedes también les gusta reírse del endeble imperio americano», dijo Gates tras recibir su galardón.

El filme sobre una aspirante a actriz que trabaja en una base militar estadounidense que simula una zona de guerra iraquí fue producidp por Luca Guadagnino (‘Challengers’) y protagonizada por Alia Shawkat y Callum Turner.

Por su parte, la cinta queer semibiográfica de Kawanade sigue la historia de un joven que sufre la pérdida de su padre mientras establece un vínculo con un granjero local.

«Una de las primeras personas que me ayudó a explorar el cine cuando hacía cortometrajes fue mi padre. Cuando llegó el momento de hacer un largometraje él no estaba aquí, pero creo que su ausencia me empujó a escribir una historia», dijo el cineasta con el premio entre sus manos.

Los galardones equivalentes para la selección documental fueron otorgados a ‘Seeds’ de Brittany Shyne, en el apartado estadounidense, y ‘Cutting Through Rocks’ de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni, en la sección mundial.

Además, la película sobre un cineasta que revisa su documental abandonado, ‘Zodiac Killer Project’, de Charlie Shackleton, recibió el premio a la innovación Next, que reconoce a películas arriesgadas que rompen con las convenciones tradicionales del cine.

El documental estadounidense sobre los inicios artísticos de la reina del tex-mex asesinada por la jefa de su club de fans ‘Selena y los Dinos’ se alzó con el galardón especial del jurado a la narración de historias de archivo.

«Obviamente quiero agradecer a Selena. Esto es surreal y no puedo evitar sentir todo el tiempo que está aquí. Estoy muy agradecida con ella y con su familia por permitirnos contar su historia», dijo la directora mexicana Isabel Castro.

Rashad Frett obtuvo el premio a la dirección de drama estadounidense por la cinta sobre un exdelincuente que busca rehacer su vida, ‘Ricky’, mientras que Alireza Khatami obtuvo esa misma distinción en la categoría de cine mundial por el thriller de venganza ‘The Things You Kill’.

Los premios de la audiencia en las categorías estadounidenses fueron otorgados a la cinta de hermandad y duelo ‘Twinless’, de James Sweeney, y al documental sobre un hombre irreverente que se entera de que padece una grave enfermedad ‘André is an Idiot’, de Anthony Benna.

En los apartados mundiales, el público coronó el documental sobre la ex primera ministra australiana Jacinda Ardern ‘Prime Minister’, de Michelle Walshe y Lindsay Utz, y la historia de ficción de un joven de 15 años que navega entre las expectativas de su padre y su primera experiencia amorosa ‘DJ Ahmed’, de Georgi M. Unkovski.

La película de Unkovski también recibió el premio especial del jurado a la visión creativa, mientras que ‘East of Walls’, de Kate Beecroft, fue la favorita de la audiencia en la sección Next.

Otro ganador de esta edición fue el cortometraje ‘Trokas Duras’, de la directora de raíces mexicanas Jazmin García, sobre los sueños y la realidad que vive un jornalero en Los Ángeles, que se llevó el premio del jurado de drama estadounidense.

Por otro lado ‘Como si la tierra se las hubiera tragado’, de Natalia León y sobre una niña que vive en el extranjero y regresa a su pueblo natal en México con la esperanza de reencontrarse con su pasado, se alzó con el gran premio del jurado al mejor cortometraje de animación.

El Festival de Sundance, iniciado el 23 de enero, proyectará los proyectos ganadores hasta el 2 de febrero en Park City, en el estado de Utah, donde actualmente se celebra su penúltima edición a la espera del anuncio de su nueva sede para 2027. EFE

mrl/mgr/av

(foto)