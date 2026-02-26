‘Belén’ y ‘Un poeta’, a la caza del Goya iberoamericano tras un año de premios

Redacción Internacional, 26 feb (EFE).- La argentina ‘Belén’, de la cineasta Dolores Fonzi, y ‘Un poeta’, del colombiano Simón Mesa, son, a priori, los aspirantes más sólidos al Goya iberoamericano en la ceremonia de los premios de la Academia de Cine español que se celebrará el próximo sábado en Barcelona.

Las dos películas llegan al Goya con un trayectoria muy destacada, con reconocimientos en varios festivales por los que han pasado, y se enfrentan por el premio español a ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica) y ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil).

Basada en el libro ‘Somos Belén’, de Ana Correa, el filme de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.

Un proyecto que para Fonzi , según dijo, era «muy familiar», no solo por su apoyo al caso de Belén, si no porque siempre ha participado en el movimiento de mujeres para lograr que se aprobara la Ley del Aborto, lo que finalmente se logró en 2020 en Argentina

La película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país porque la ley del aborto, que finalmente se aprobó en 2020, está amenazada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, resaltó la actriz y directora en una entrevista con EFE.

Mientras que para Simón Mesa, estar nominado al Goya es un paso más en la carrera de «disfrutar» de esta película, que le ha dado a su autor muchas alegrías en festivales internacionales en los que ha ganado, por ejemplo, el Premio del Jurado de la sección Una cierta mirada de Cannes y el Horizontes Latinos en San Sebastián, entre otros galardones.

En los Goya ambas competirán con otras producciones latinoamericanas que tampoco han pasado desapercibidas, como ‘La misteriosa mirada del flamenco’, del chileno Diego Céspedes, un canto a la diversidad que su joven director ve como una forma de generar «pequeños cambios», según dijo en una entrevista con EFE.

«Es una película que, en tiempos tan polarizados, no es necesariamente de consenso general. Habla de un mundo que para algunas personas es desconocido, y eso genera distancia. Pero el hecho de que haya atravesado un camino complejo y aun así haya conectado, para mí es mérito del elenco y del equipo», afirmó el director sobre una película que se llevó el premio principal de ‘Una cierta mirada’.

Reivindicativa es también ‘Manas’, de la cineasta brasileña Marianna Brennand, que lleva al cine la violencia sexual «sistémica» que sufren mujeres y niñas en Brasil y que, en contextos de aislamiento y desprotección institucional, apenas encuentra vías de denuncia.

Una realidad que la película aborda a partir de casos reales en la isla de Marajó.

Y para finalizar, la llamada de atención que hace la costarricense Patricia Velásquez hacia los temas de familia en su cinta ‘La piel del agua’, que ha llegado hasta los Goya a través de un duro camino atravesado por la pandemia del Covid y la sensación de que el cine centroamericano tiene que abrirse camino.

«Hay muy poco acceso a fondos y además poco interés del público que prefiere ver el cine que llega de Hollywood. La cinematografía aquí es muy incipiente, y es complicado estar en los festivales de cine», recordaba Velásquez a EFE.

Además de en la categoría iberoamericana, esta edición de los Goya tendrán acento latino por otros nominados.

Es el caso de la chilena Antonia Zegers, candidata a actriz protagonista por su trabajo en ‘Los Tortuga’, un filme en el que interpreta a una madre que trata de salir adelante con su hija en un contexto social complicado.

O el argentino Juan Minujín, nominado como actor de reparto por su trabajo en ‘Los domingos’, la película de Alauda Ruiz de Azúa que es la gran favorita de la noche, con 13 candidaturas. Un drama familiar sobre vocación, fe y adolescencia, donde se explora el conflicto que se genera en una familia cuando una adolescente decide que quiere ser monja.

Y la también argentina Albertina Carri, directora de ‘¡Caigan las rosas blancas!’, que cuenta con una nominación, a mejor canción por ‘La arepera’, compuesta por la cineasta junto a la española Paloma Peñarrubia.

Son todas las opciones latinoamericanas en la 40 edición de los premios del cine español, que cuenta con ‘Los domingos’ y ‘Sirat’ como las dos películas más nominadas para una gala en la que Susan Sarandon desplegará su glamour reivindicativo al recibir el Goya Internacional. EFE

ajs/agf