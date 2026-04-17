‘Decorado’, de Alberto Vázquez, Quirino al mejor largometraje de animación iberoamericano

4 minutos

Santa Cruz de Tenerife, 17 abr (EFE).- El director español Alberto Vázquez se ha alzado este viernes con el galardón al mejor largometraje de animación iberoamericano en los Premios Quirino con su obra ‘Decorado’, una fábula protagonizada por un ratón de mediana edad que sufre una crisis existencial y se enfrenta a un mundo distópico repleto de violencia y falta de humanidad.

La novena edición del certamen ha tenido lugar este viernes en el Auditorio de Tenerife, donde también ha sido reconocida como mejor serie la producción colombiana ‘Hay algo detrás de ti’, dirigida por Julián Gómez, que plantea historias de suspense e intriga que exploran temas cotidianos y sucesos inexplicables orientadas a un público infantil.

En el apartado de cortometrajes, la vencedora ha sido ‘Cão Sozinho’ de la portuguesa Marta Reis Andrade, quien transforma tres historias personales en una narración íntima sobre la soledad y la reconexión familiar.

Los premios se han repartido entre cinco países, con España a la cabeza con tres galardones, seguido de Colombia, Portugal y Brasil, con dos cada uno, y Argentina con uno; lo que según los organizadores refleja «la diversidad y el potencial creativo» de la industria de la animación en Iberoamérica.

Así lo ha señalado durante la gala la directora de los Premios Quirino, Silvina Cornillón, quien ha destacado que el certamen es ya un «ecosistema» que va más allá del reconocimiento del buen trabajo realizado por cada uno de los autores, con iniciativas como el fondo de coproducción y negocios, el Quirino Lab, el Laboratorio de Futuros o la mesa de trabajo sobre la mujer en la animación.

«La animación iberoamericana tiene más potencial del que todavía nos imaginamos. Nueve años atrás esto era una apuesta, hoy es un ecosistema. Quirino creció porque nos fuimos desafiando cada vez más. Cada año más proyectos, más territorios, más preguntas difíciles sobre la industria. Este ecosistema detecta lo que falta y lo inventa, y se sostiene porque hay una comunidad que lo hace posible», indicó Cornillón.

En total, este año se presentaron 265 obras procedentes de 19 países, que fueron valoradas por un jurado internacional que ha reconocido la «marcada impronta autoral» de las mismas, de las cuales 27 fueron seleccionadas para la gran final.

Junto a los reconocimientos ya mencionados se encuentran también las categorías de mejor cortometraje de escuela, obra de encargo y animación de videojuegos, así como tres apartados técnicos: desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original.

Entre los premiados destaca Alberto Vázquez, quien se ha alzado con su tercer premio Quirino, con ‘Decorado’ en 2018 en su versión de cortometraje y con ‘Homeless Home’ en 2021, pero que también estuvo nominado en 2023 con el largometraje ‘Unicorn Wars’.

En cuanto al resto de categorías, el mejor cortometraje de escuela ha sido para ‘Balada de peces y pájaros’ de Anny Uribe y Juan José Arévalo (Colombia-España), el mejor videoclip para la portuguesa Ana Marta Mendes con la animación de ‘Paulinha’, canción del músico Raúl Manarte.

Mientras que la estatuilla para la mejor animación de encargo ha sido para ’18 Months’ de Paulo García y Natalia Gouvea (Brasil) y la de mejor animación de Videojuegos para ‘Stars in the Trash’ de José Ginés Picón (España).

El pódium de ganadores lo han completado ‘Safo’ de la directora brasileña Rosana Urbes, como mejor desarrollo visual; ‘My gut Friend’ de José Manuel Lo Bianco y Mariano Andrés Bergara (Argentina-México) como mejor diseño de animación; y ‘El fantasma de la Quinta’ de James A. Castillo (España) como mejor diseño de sonido y música original.

Por último, Cornillón ha anunciado las fechas del décimo aniversario del certamen el próximo año en Santa Cruz de Tenerife, entre los días 21 y 23 de abril, donde nuevamente la animación iberoamericana será la protagonista, con el objetivo fundacional de construir un espacio común de encuentro entre todos los actores de la industria en la ciudad que vio nacer este proyecto en 2018. EFE

avg/jmr/fp

1012111

(foto)(video)